Porsche en Mobileye maken samenwerking bekend

Porsche staat erom bekend dat het graag een strategische samenwerking aangaat met vooruitstrevende bedrijven die voor hen zaken ontwikkelen of dat in de toekomst gaan doen. Vanaf begin deze maand kan er een aan de lijst worden toegevoegd, te weten het technologiebedrijf Mobileye uit Israël. Beide bedrijven zijn een strategische samenwerking begonnen voor het in serie produceren van eersteklas ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) oplossingen.

In toekomstige modellen wil Porsche ADAS systemen en navigatie-on-pilot toepassen die gebaseerd zijn op het Mobileye SuperVisionTM technology platform.

“Mobileye is een van ‘s werelds toonaangevende leveranciers van geautomatiseerde rijfuncties. Deze technologie zal ons helpen om vooruit te komen met onze strategie van moderne, sportieve luxe”, zegt Oliver Blume, voorzitter van de directie van Porsche. “We combineren een geweldig product met een hoogst persoonlijk ervaring. De wensen en levensstijlen van onze klanten zijn belangrijk voor ons. We willen de verwachtingen keer op keer overtreffen, en dat is precies wat we doen met partners van wereldklasse zoals Mobileye.”

Porsche zal bij de volledige integratie van Mobileye SuperVisionTM in hun toekomstige modellen een leidende rol hebben. Om zeker te zijn van een Porschewaardige rijervaring, zullen de systemen worden geïntegreerd en afgesteld door ingenieurs van Porsche. Ook het systeem dat de aandacht van de bestuurder in de gaten houdt zal door hun eigen specialisten worden aangepast naar de verwachting van de klant. Hetzelfde gaat op voor het integreren in het PCM systeem.

“We zijn blij om met Porsche samen te werken om de volgende generatie rijtechnologie te introduceren

bij klanten over de hele wereld”, zegt prof. Amnon Shashua, president en CEO van Mobileye. “Net als Porsche, zijn wij gedreven om technologische innovaties te gebruiken om de rijervaring op wereldniveau te verbeteren. We hebben het Mobileye SuperVisionTM-systeem ontwikkeld om de veiligheid te verbeteren door middel van de synergetische interactie van de bestuurder en het voertuig.”

“Ook in de toekomst zal de bestuurder zijn of haar Porsche zelf willen besturen, en wil dat ook op ieder moment kunnen doen. Wij zijn geïnteresseerd in sommige aspecten van het gedeeltelijk autonoom rijden. Intelligente systemen als Mobileye SuperVisionTM kunnen bestuurders ondersteunen in alledaagse situaties, bijvoorbeeld dat je bij het rijden in een file niet de hele tijd je handen op het stuur hoeft te houden” aldus Michael Steiner, bestuurslid voor onderzoek en ontwikkeling bij Porsche en Hoofd Ontwikkeling bij de Volkswagengroep. Voor wat betreft automatische rij-hulp systemen werkt de Volkswagengroep al samen met Bosch, Qualcomm en in China met Horizon Robotics.

Het Mobileye SuperVisionTM-systeem

Mobileye SuperVisionTM is een van de meest geavanceerde rijhulpsystemen ter wereld. Het systeem stelt bestuurders in staat hun handen van het stuur te halen op verschillende soorten wegen, terwijl ze visueel de omgeving in de gaten houden, afhankelijk van lokale wetten en verkeerssituaties. Met Mobileye

SuperVisionTM, kunnen auto’s autonoom de door de bestuurder ingestelde navigatieroutes volgen, autonoom van rijstrook wisselen en automatisch langzamere voertuigen inhalen op wegen met meerdere rijstroken. Het systeem bewaakt de omgeving met elf camera’s en ondersteunende radarfusieperceptie. Andere componenten zijn onder meer hoge resolutie kaarten (‘Road Experience Management’) en de Mobileye EyeQ®6 High Systems-on-a-Chip (SoC). Deze zeer efficiënte combinatie van software en hardware maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om de ondersteunende functie voor de bestuurder uit te voeren.

Mobileye heeft zichzelf als partner bewezen. De Volkswagengroep werkt al jaren met ze aan ADAS systemen. Het Mobileye SuperVisionTM-systeem kan ook worden gebruikt als platform oplossing voor andere merken van de Volkswagengroep.