Nieuwe functies in de Porsche Car Configurator

Persoonlijke aanbevelingen door gebruik van kunstmatige intelligentie.

Real time intelligente ondersteuning: Porsche breidt haar Car Configurator uit met een nieuwe functie die jou aanbevelingen doet en die draait op kunstmatige intelligentie. Dankzij de “Recommendation Engine” ontvang je tijdens het configureren aanbevelingen voor individuele opties. De kunstmatige intelligentie vindt binnen een fractie van een seconde de geschikte opties uit biljoenen combinatiemogelijkheden. Iedere aanbeveling is uniek en op maat gemaakt voor de betreffende klant.

De ‘Recommendation Engine’ is gebaseerd op miljoenen datapunten van de Car

Configurator. Om dit te implementeren zijn meer dan 270 machine learning-modellen getraind voor specifieke markten en derivaten – zogenaamde neurale netwerken. Deze gebruiken algoritmen om specifieke patronen in de gegevens te vinden, waardoor het mogelijk wordt om de opties met het groots mogelijke voordeel voor elke individuele klant te geven op basis van hun eigen keuzes. Hierdoor zijn de aanbevelingen meer dan 90 procent nauwkeurig – en dit betekent dat er gemiddeld een kans van 90 procent is dat een aanbevolen optie overeenkomt met de interesse van de klant. En omdat de ‘Recommendationengine’ zelf leert op basis van nieuwe

gegevens, word deze in de loop der tijd steeds beter.

“Door kunstmatige intelligentie te gebruiken in de Porsche Car Configurator, maken we het configuratieproces gemakkelijker voor onze klanten, ”zegt Axel Berger, Project Manager van de Advanced Analytics en Smart Data-afdeling bij Porsche. “We gebruiken deze technologie om een ​​echt gepersonaliseerde online ervaring te creëren waarin we relevant opties aanbevelen – geen twee gebruikers krijgen dezelfde aanbevelingen. ” Porsche heeft bijzondere zorg besteed aan gegevensbescherming en anonimisering, zodat de privacy van gebruikers te allen tijde beschermd blijft.

Klanten in zes landen kunnen momenteel profiteren van dit aanbod: Duitsland

China, VS, Groot-Brittannië, Zwitserland en Taiwan; andere landen volgen. Ze hebben toegang tot de virtuele aanbeveling via de ‘Recommendation Engine’ door op een gloeilamppictogram te klikken onderaan de pagina.

Als onderdeel van zijn digitaliseringsstrategie gebruikt Porsche kunstmatige intelligentie op een manier die duidelijk gericht is op klantvoordeel, met als doel hen te inspireren door haar unieke product- en merkervaring uit te breiden naar de online omgeving.