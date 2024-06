24 h Nurburgring-Nordschleife 2024

Mist zorgt voor 14 uur stilstand en vroegtijdig einde, Manthey EMA claimt P2!

De maand juni betekent een drukke agenda voor de Porsche coureurs en teams die aan 24 uursraces deelnemen. De maand begon met de 24 Uur van de Nürburgring-Nordschleife op 1 en 2 juni, in het weekend van 15 en 16 juni volgt de 24 Uur van Le Mans en op 29 en 30 juni wordt de 24 uur van Spa-Francorchamps verreden. Overuren dus voor Porsche autosportievelingen. De drie evenementen zijn qua rijdersbezetting en type auto’s niet exact hetzelfde, maar er is wel sprake van overlap. Op de Nürburgring verschenen de GT3’s in de baan, die we ook weer eind juni terugzien in Spa. In Le Mans ligt het accent op de Hypercars, aangevuld met GT3’s. 64.nl-collega René de Boer gaat u van begin tot het eind op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in Le Mans, waar Porsche in de baan verschijnt met zes Porsches 963 in de Hypercarklasse en met twee Porsches 911 GT3 R in de LMGT3-categorie. Fingers crossed, want Porsche gaat een serieuze gooi doen naar de overall overwinning! Maar wij gaan nu nog even terug naar de Nürburgring-Nordschleife, waar Porsche als favoriet voor de overall-overwinning werd getipt, maar waar de barre weersomstandigheden een hele bijzondere uitslag van het evenement veroorzaakten.

Door dichte mist moest de 24 uursrace op de Nürburgring lange tijd worden onderbroken en eindigde het evenement veel eerder dan oorspronkelijk gepland. Op het moment dat de race werd afgelast, reed het team van Manthey EMA op de tweede plaats met zijn fabrieksrijders Kévin Estre, Thomas Preining en Laurens Vanthoor en de voormalige Porsche Junior Ayhancan Güven. Met de twee Falken Motorsports-auto’s en de Porsche van Lionspeed GP met de Nederlander Indy Dontje eindigden nog drie andere 911 GT3 R in de Top-10.

Vroegtijdig einde

Na iets meer dan zeven uur racen stopte de wedstrijdleiding om 23.20 uur de race om veiligheidsredenen vanwege de hevige mist. De Nordschleife staat erom bekend dat het weer heftig kan zijn, vandaar de bijnaam ‘Die Grüne Hölle’. In dit stadium reed de auto van Manthey EMA op de derde plaats in het algemeen klassement, terwijl de twee Porsches van Falken Motorsports als achtste en negende waren geklasseerd. De Falken-Porsche met nummer 33 werd gedeeld door coureurs Klaus Bachler uit Oostenrijk, de Fransman Julien Andlauer, de Duitser Sven Müller en de Belg Alessio Picariello. De zusterauto werd bemand door Martin Ragginger uit Oostenrijk en de Duitsers Tim Heinemann, Nico Menzel en Joel Eriksson uit Zweden. Tijdens de twee kwalificatie races een paar weken eerder waren de Falken-Porsches nog torenhoog favoriet voor de eindzege, maar tijdens de 24 uursrace vlotte het allemaal niet zo. De auto’s van Lionspeed GP en Dinamic GT stonden voor de ongeplande pauze op positie 12 en 13. Herberth Motorsport volgde op de 16e plaats.

De nacht en ochtend verstreken met wachten, er zat niets anders op voor de 240.000 bezoekers, waarvan een groot deel ook de nacht doorbracht op de campings rondom het circuit. Pas om 13:30 uur gaf de racedirecteur de groene vlag om de race na een pauze van 14 uur te herstarten voor vijf formatieronden achter de safety car. De aanhoudende dichte mist bleef echter het zicht ernstig belemmeren, vooral op het Grand Prix-circuit en de “Döttinger Höhe”. De Porsche van Manthey EMA mocht op de tweede plaats achter de safety car gaan staan, omdat het voertuig kort voor de vroege rode vlag een pitstop had gemaakt en een lagere minimale pitstoptijd kreeg dan de BMW vooraan.

Rond 15:00 uur, na slechts vijf ronden achter de safety car, deed de racedirecteur de laatste oproep om de race toch weer te stoppen. Vanwege verschillende tankstrategieën was de volgorde wederom gewijzigd met het oog op een eventuele herstart. De Nr33-Falken Porsche schoof op naar de zesde plaats in het eindklassement van de 24 uursrace, met LionSpeed GP op de negende plaats. Dit leverde het coureurskwartet Antares Au (Hong Kong), Patric Niederhauser (Zwitserland), Patrick Kolb (Duitsland) en Indy Dontje (Nederland) de overwinning op in de SP9-ProAm-klasse. De tiende plaats ging naar de tweede auto van Falken Motorsports.

Voor het eerst maakte de 24 uursrace van de Nürburgring ook deel uit van de Intercontinental GT Challenge (IGTC). In dit afzonderlijke klassement behaalde de nummer 911 de overwinning. Manthey EMA had in februari de 12 uursrace van de IGTC in Bathurst, Australië, gewonnen. Hierdoor breidde Porsche zijn voorsprong in het constructeursklassement van de IGTC-serie uit.

“Deze race zal de geschiedenis van de 24 uur van de Nürburgring ingaan als een van de meest unieke”, legt Sebastian Golz, projectmanager Porsche 911 GT3 R uit. “Tijdens de ronden achter de safety car hebben onze teams hun strategieën verfijnd tot de laatste minuut voor het geval de race opnieuw de groene vlag zou krijgen. Ook al lijkt de tweede plaats in eerste instantie teleurstellend, de podiumplaats van Manthey EMA is een extreem sterk resultaat. Lionspeed GP verzekerde zich ook van de overwinning in de ProAm-categorie. We zijn bijzonder trots dat vier van de zes 911 GT3 R-racers van het klantenteam die aan de race begonnen, in de Top-10 zijn geëindigd.”

“Ik heb in bijna 35 jaar autosport al veel meegemaakt, maar dit was ook wel weer heel bijzonder”, zei coureur Tom Coronel na zijn 15e deelname aan de 24 uursrace op de Nürburgring. Vanwege dichte mist kon er uiteindelijk maar een derde van de race worden afgelegd. “Het voelt toch anders, maar veiligheid staat natuurlijk voorop”, aldus Tom Coronel. Samen met zijn teamgenoten Paul Meijer, Jan Jaap van Roon en Tiago Monteiro eindigde hij met de Porsche 911 GT3 Cup van het Duitse team Max Kruse Racing als zevende in de Porsche Cup-klasse en als 26e algemeen.

“Ik heb wel weer een paar nieuwe ervaringen opgedaan”, aldus Coronel. “Met een Porsche in de regen op de Nordschleife was voor mij nieuw, maar ik had al heel snel een goed gevoel met de auto. Ook het rijden toen de rode vlag kwam was wel heftig. Dat we maar één derde van de normale raceduur hebben kunnen rijden voelt wel anders, maar tijdens de uren dat we konden racen heb ik toch een lekkere race gehad. Ook mijn teamgenoten hebben het top gedaan. Paul (Meijer) was super bij zijn debuut in de 24 uursrace, Jan Jaap (van Roon) heeft in de regen echt een megastint gereden en ook Tiago was heel sterk. De combinatie was echt een goede keuze, dus reken maar dat we er volgend jaar weer bij zijn!”

Uitslag

1. Stippler/Mies/Feller/Marschall (D/D/CH/D), Audi #16, 50 ronden

2. Estre/Güven/Preining/Vanthoor (F/TR/A/B), Manthey EMA, Porsche 911 GT3 R #911, 50 ronden

3. Harper/Hesse/Weerts (VK/D/B), BMW #72, 50 ronden

6. Andlauer/Bachler/Müller/Picariello (F/A/D/B), Falken Motorsports, Porsche 911 GT3 R #33, 50 ronden

9. Au/Niederhauser/P. Kolb/Dontje (HKG/CH/D/NL), Lionspeed GP, Porsche 911 GT3 R #24, 50 ronden

10. Eriksson/Heinemann/Menzel/Ragginger (S/D/D/A), Falken Motorsports, Porsche 911 GT3 R #44, 50 ronden

13. Buus/Dienst/Holzer/Seefried (DK/D/D/D), Dinamic GT, Porsche 911 GT3 R #54, 50 ronden

16. Renauer/V. Kolb/Olsen/Campbell (D/D/N/AUS), Herberth Motorsport, Porsche 911 GT3 R #5, 49 ronden