Onder de hamer; 964 WTL Cabriolet, nieuw geleverd aan Maradona

Veilinghuis Bonhams veilt binnenkort een fraaie 911 Cabriolet die ooit nieuw geleverd is aan voetballegende Diego Maradona. De zilverkleurige 911 Carrera 2 Cabriolet voorzien van een Works Turbo Look werd in 1992 nieuw geleverd aan El Diego tijdens zijn laatste voetbalseizoen in Europa. Een toch nog enigszins bescheiden uitvoering, want de voetballer kwam gedurende zijn seizoen in Spanje behoorlijk vaak in het nieuws vanwege zijn decadente levensstijl.

Rechtervoet

Zijn magische linkerbeen en linkervoet brachten de voetballer tot ongekende hoogte. Maar ook zijn rechtervoet zat vol temperament, getuige de boetes die Maradona verzamelde voor door rood licht rijden en met 180 km/u door het stadscentrum van Sevilla scheuren. In 1993 verliet Maradona Sevilla en ging weer naar Argentinië om daar te gaan voetballen. De Porsche vond een nieuwe eigenaar op het eiland Mallorca die hem 20 jaar in bezit had, voordat de auto in handen kwam van diverse Franse verzamelaars.

Celebrity factor

De Porsche is in nagenoeg originele staat en heeft inmiddels 120 duizend kilometer op de teller staan. Bonhams veilt de auto in Parijs bij hun ‘Les Grand Marques Du Monde à Paris Sale‘. De richtprijs ligt tussen de 150 en 200 duizend euro. De vraag is nu natuurlijk of de zogenaamde ‘celebrity factor’ de prijs flink gaat opdrijven. We weten het binnenkort, de veiling loopt van 3 tot 10 maart.