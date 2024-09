Wij vroegen lezers naar hun introductie ervaringen

Wij van 64 komen zelf op veel op evenementen, maar ook op presentaties en introducties van onder andere nieuwe of vernieuwde Porsche modellen. Maar hoe ervaren jullie als lezers en klanten van een Porsche Centrum deze introducties? Wij waren toch stiekem wel benieuwd en vroegen het aan jullie lezers. Hier een paar reacties

De eerste die meteen reageerde was Jelle Staalstra. Hij wilde graag zijn ervaringen met ons delen over de introductie van de 992.2 bij Porsche Centrum Groningen waar hij te gast was. Helaas is Jelle Staalstra op 11 september jongstleden overleden op de veel te jonge leeftijd van 57 jaar. Ook via deze weg condoleren wij zijn kinderen, familie, vrienden en bekenden.

Jelle Staalstra bij Porsche Centrum Groningen

Vrijdag 19 juli was dan de introductie van de nieuwe 911 992.2 bij Porsche Centrum Groningen. Via Porsche24 werden klanten hiervoor uitgenodigd om onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes aan het prachtige Paterswoldsemeer dit mee te maken. En dat dit nieuwe model mensen in beweging brengt bleek wel uit de massale opkomst. Tijdens het introductie gesprek werd er al melding gemaakt dat er later op de avond nog en verrassing zou zijn. Na een mooi filmpje werd er afgeteld om de verhullende doeken van de beide gereedstaande auto’s de ene een Carrera Cabrio de andere en prachtige GTS.

Later werd de andere verrassing nog onthuld; de volledig nieuwe en elektrische Porsche Macan. Voor alle aanwezigen een meer dat geslaagde en succesvolle avond

Anne van Soest Porsche Centrum Brabant

Vrijdag 19 juli zijn mijn vrouw en ik samen naar de introductie van de nieuwe 911 geweest. Bij ons om de hoek in het nieuwe pand van Porsche Centrum Brabant. Wat direct opviel was de Brabantse gastvrijheid en het fijne laagdrempelige gevoel (zoals in een echt clubhuis voor volwassenen ) dat je meteen omarmde bij binnenkomst. Er werd uitstekend gezorgd voor de innerlijke mens door de exclusieve catering. Zalige oesters en diverse heerlijke exquisite culinaire hapjes en voortreffelijke wijnen maakte de introductie van de 992.2 tot een supermooie beleving. Mijn vrouw en ik als meer dan tevreden stel Porsche rijders wensen PCB heel veel succes voor de toekomst.

Robin Groenendijk bij Porsche Centrum Gelderland

Onderweg naar de introductie van de nieuwe 992.2 bij Porsche Centrum Gelderland begon de rechter voor speaker het geluid te vervormen. Dit was al een paar keer eerder voorgekomen, maar slechts eventjes. Nu bleef het helaas zo. Ondanks de drukte in verband met de introductie en de volle planning, mocht ik de sleutel van mijn Cayenne Coupé (die bij PCG in onderhoud is) afgeven en zouden ze een diagnose stellen, terwijl ik genietend van een kop koffie en een gebakje de nieuwe 992.2 bewonderde en rondwandelde.

Los van het feit dat ik het altijd erg leuk vind om een nieuw model voor het eerst te kunnen zien, vind ik de sfeer bij een introductie altijd wel tof. Je staat er naar te kijken en dan begint er altijd wel iemand met een opmerking over de auto en is een praatje zo gestart. Dit keer ging het eerlijk gezegd best wel vaak over dat de 992.2 erg weinig afweek van de 992.1 en dat je erg goed moest kijken. Tja.. is dat ook niet de kracht van de Porsche 911 door de jaren heen? Daarbij, de echt grote wijzigingen zitten onderhuids. 64-collega Jos Berkien schrijft hier uitgebreid over de rij impressie met de nieuwe Porsche 911 Carrera 992.2.

Natuurlijk wandelde ik door de showroom om al die schitterende Porsches te bewonderen. Daar viel mijn oog op een hele bijzondere. Hieronder poseert 64-collega Alain Feld bij wat de nieuwe company-car van 64 Porsche Portal zou kunnen zijn. Helaas. Bij navraag bleef het bij “kunnen”. Maar wel erg gaaf!

Ik heb weer genoten van deze introductie. Dank aan PCG voor de hartelijke ontvangst!

En die speaker? Zal je altijd zien. Wat ze ook probeerden, het geluid was en bleef kristalhelder. Een dag later trad het weer op, en de dagen daarna steeds vaker, dus is de Cayenne thuis opgehaald en is de speaker alsnog vervangen.

Conclusie

De mensen die wij gesproken hebben zijn zeer enthousiast over hoe de Porsche dealers nieuwe of vernieuwde Porsche modellen presenteren aan hun klanten of toekomstige klanten. Niet alleen de presentatie krijgt veel lof, maar ook de gastvrijheid en de entourage. Ook introducties op een andere locatie wordt door de gasten zeer gewaardeerd. Dus iedereen kreeg een hele dikke voldoende.

Mocht jij ook je ervaringen willen delen? Dat kan nog steeds. Reageer op dit artikel of stuur een mailtje naar info@vierenzestig.nl en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.