Kom en ervaar de sfeer van een endurance race!

Let op: de kaartverkoop stopt op donderdag 4 september om 23.59 uur.

Als je met jouw Porsche komt dan krijg je niet alleen de kans om te genieten van de ronkende motoren van de Porsche 911 GT3 Cup auto’s die deel zullen nemen aan de race. Je krijgt ook de unieke kans om jouw eigen Porschetijdens de PCF Paddock Rendezvous @ 992 Endurance Cup in het midden van de paddock te parkeren gedurende de race, en eventueel de Best of Show award te winnen. Verderop in het artikel kom ik hier op terug.



Porsche eigenaars kunnen zo op een prachtige locatie elkaars auto’s bewonderen. De 996 modellen zullen in de kijker gezet worden.

Dit evenement wil en mag je echt niet missen. Maar wat is er verder allemaal te doen op het legendarische circuit en paddock van Spa Francorchamps?

Een paar voorbeelden wie en wat er allemaal zal zijn

Zoals vermeld stopt de kaartverkoop op donderdag 4 september om 23.59 uur. Dat geldt ook voor de track time tickets (€ 250,-), voor 1 uur rijden over het legendarische circuit van Spa Francorchamps op vrijdag van 12.30 uur tot 13.30 uur. Dus bekijk nog snel even de diverse opties. Kom je met je Porsche dan raden wij de 40 euro ticket aan. Wil je een geheel verzorgde dag? Bestel dan een VIP ticket.

Design911

Vierenzestig's nieuwe partner Design911 is ook van de partij. Met een team wat zal bestaan uit teamleden vanuit Engeland en Nederland. Ja Nederland, want design911 heeft haar eigen vestiging in Nederland zodat de klanten in Nederland en Europa sneller en beter bedient kunnen worden. Ik zou zeker aanraden bij Design911 langs te gaan. En misschien score je nog wel een leuke goodiebag.

Ook dit jaar mogen wij Tanja Stadnic weer begroeten.

Tanja zal ons dit jaar weer vereren met haar aanwezigheid en heeft drie schilderijen voorbereid voor de winnaars van de 992 Endurance Cup. Op Haar stand kunt u natuurlijk zelf een van haar kunstwerken bemachtigen. Of misschien wil je wel je eigen Porsche door haar laten vereeuwigen.

Laat bijvoorbeeld een kunstwerk van uw Porsche maken op de Porsche Paddock Rendezvous

Jouw Porsche is het waard om vast te worden gelegd en aan de muur te pronken. Reserveer nu uw ticket en ontvang een exclusief, gepersonaliseerd kunstwerk van uw eigen Porsche. Live getekend door Ruben Groeneveld van Runoff Studio, tijdens Porsche Paddock Rendezvous@992 Endurance Cup op 6 september.

Meer informatie en reserveren: https://runoff.studio/nl/product/kunstwerk-992-endurance-cup/

Commission an artwork of your Porsche

Your Porsche is worth capturing and bringing to your wall. Reserve your ticket now to get an exclusive, personalized artwork of your own Porsche. Live drawn by Ruben Groeneveld from Runoff Studio during Porsche Paddock Rendezvous@992 Endurance Cup on September 6.

More info and reserve your ticket: https://runoff.studio/product/artwork-992-endurance-cup/

DP Motorsport

Wie kent dit iconische Duitse bedrijf nou niet? Daarom zijn wij trots dat we kunnen melden dat de historische en bekende tuners en design firma DP Motorsport, met een team en met drie van hun Porsches aanwezig zal zijn. Welke prachtstukken ze meebrengen is nog verrassing, ook voor ons, maar wat wij wel weten is dat Hassib, hun eigen influenceer @Hassibmotorsport, zeker meekomt. En daar verheug ik mij al op.

Sechszylinder Art

Ook Nikita is weer aanwezig. Naast dat hij zijn kunstwerken zal presenteren neemt hij zijn Cayenne met dakterras mee. En zal hij, als de tijd het toelaat, misschien wel schetsen van bezoekers hun auto maken... we hebben hem het gevraagd.

Vierenzestig Porsche Portal staat ook op de Paddock

Net zoals verleden jaar staan wij ook met een team op de Paddock. Dus kom gerust langs en maak persoonlijk kennis met ons team. Wij zijn altijd in voor een praatje met onze lezers en volgers. Ook dit jaar worden we ondersteund met een tent van GP Elite van wie wij ook de nieuwe programma kalender hebben liggen. Maar er is meer; wij zullen samen met 996 only de bekende aluminium tellerringen van Dido Tuning verkopen, voor de diverse Porsche Modellen zoals de 996, 986, 964, 944 en meer. Verder kan je ook een net uitgebracht Porsche 356 Postcards boek bij ons kopen. Daarover van de week meer hier op onze site.

En alleen bij ons kunt u de " I'm a Porsche Nut" moer kopen. Een mooie woordspeling vanuit het Engels waarin het woord 'nut" zowel moer als gek betekent.

Denk er aan; wij hebben helaas geen pin dus graag contact betalen.

Asphalt Kind

Ook dit jaar zijn ze van de Partij met hun geweldige hoogwaardige design dakkoffer. Afgelopen jaar mocht deze koffer op een echte GT3 cup wagen. Voor dit jaar is ons toegezegd dat ze niet alleen de koffer meebrengen, maar dat ze nog wat meer design carbon items meebrengen.

MCS Europe

MCS Europe Premium damper manufactur komt maar liefs met 5 Porsches. Het adres voor al je vragen over schokbrekers.

996 only

996 only is ook van de partij. 996 only valt onder Rufie events en is ontstaan uit passie voor de Porsche 996. Samen met Vierenzestig ontstond het idee om tijdens de 992 Endurance Cup en Porsche Paddock Rendezvous te proberen zoveel mogelijk Porsches 996 bij elkaar te krijgen. Er stond wat verwarring door de naam 996 only en de publicatie van deze "meeting" tijdens de Porsche Paddock. Maar inmiddels is het iedereen wel duidelijk dat alle Porsches welkom zijn tijdens de Porsche Paddock van Porsche Club Francorchamps en Creventic, met media Partner 64 Porsche Portal. Dus heb jij een Porsche 996? Schrijf je dan alsnog snel in en kom ook naar het legendarische circuit van Spa en wordt deel van deze 996 meeting. Aanmelden en tickets verkrijgbaar via Deze speciale 996 only link, en misschien maak je dan wel kans op de "Best of Show 996" award.

Heb je geen Porsche 996 maar een andere geweldige Porsche schrijf je dan in via deze link

Best of Show Porsche Paddock Rendezvous

Ook dit jaar is er de "best of Show" Award. Iedere Porsche eigenaar die haar of zijn Porsche heeft meegebracht maakt kans op deze geweldig prestigieuze prijs. Een jury zal een selectie maken uit alle aanwezige Porsches. Dus houd het tijdschema in de gaten en kijk of jouw auto (vanaf 14.30 uur) de speciale pre-select sticker heeft op de voorruit. De uitreiking zal plaats vinden in de Grand Marquee om 15:00 uur

Maar natuurlijk is er nog veel meer te doen en te zien. De diverse roadtrucks zijn aanwezig op de Paddock. Binnen in de Grand Marquee vindt je ook verschillende stands, waaronder die van Creventic en Porsche Club Francorchamps met hun merchandise. Maar ook de al hier boven genoemde Tanja Stadnic en Ruben Groeneveld. Verder:

IDCas Key rings, bracelets, frames, lamps, watches

Nico Verdonck Coaching

PC Liège Porsche Cars

Racelogic GPS Video Systems & GPS Data Logger

Restometal Steel car silhouettes, oldtimer parts restoration

RS Selection Porsche clothing and model cars

RSR Trackday organiser, race car rental

SP Detailing Cars Car cleaning products, PPF protection film



