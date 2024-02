Porsche kende in het boekjaar 2023 een robuuste groei en boekte een lichte stijging in het aantal leveringen

De sportwagenfabrikant leverde de afgelopen twaalf maanden in totaal 320.221 auto’s af. Dat is drie procent meer dan in 2022. “Zelfs in tijden van mondiale economische onzekerheid blijft ons merk wenselijk en exclusief”, zegt Detlev von Platen, lid van de Raad van Bestuur voor Sales en Marketing bij Porsche AG. “Vorig jaar hebben we vooral geprofiteerd van de zeer evenwichtige positie van Porsche in de grootste verkoopregio’s. Deze harmonieuze marktverdeling zullen wij blijven optimaliseren.”

Detlev von Platen, lid van de raad van bestuur, verkoop en marketing, 2019, Porsche AG

Verdere groei van de verkoopregio overzee

In Europa (exclusief Duitsland) leverde Porsche vorig jaar 70.229 auto’s af. Dit is 12 procent meer dan in 2022. In thuismarkt Duitsland namen 32.430 klanten nieuwe auto’s in ontvangst – een stijging van 10 procent. Noord-Amerika noteerde 86.059 leveringen (+9 procent), waarmee het in 2023 de grootste verkoopregio voor Porsche was. In China werden de sleutels van 79.283 auto’s aan klanten overhandigd (-15 procent). De daling hier was vooral te wijten aan de aanhoudend uitdagende economische situatie in de regio. De verkoopregio Overseas en Emerging Markets blijft zich positief ontwikkelen met een stijging van de leveringen van 16 procent. In totaal werden daar vorig jaar 52.220 auto’s aan klanten afgeleverd.

De 911 is een van de meest populaire modellen

De Porsche 911 noteerde in 2023 de grootste stijging van alle modellijnen, met een stijging van 24 procent. De 911 werd wereldwijd aan 50.146 klanten geleverd. Ook de Taycan boekte een winst met dubbele cijfers, waarbij 40.629 klanten hun nieuwe auto in ontvangst namen (+17 procent).

Het model met het hoogste aantal leveringen was de Cayenne. Er werden vorig jaar 87.553 exemplaren van de SUV geleverd aan klanten (-8 procent). De daling ten opzichte van 2022 kan worden verklaard door de modelwijziging – waaronder de gespreide lancering van de nieuwe generatie wereldwijd sinds de marktintroductie in april, evenals een software-update voor de hybride modellen om de best mogelijke kwaliteit te garanderen. De Porsche Macan werd aan 87.355 klanten geleverd en blijft daarmee op het niveau van vorig jaar. In het laatste jaar van zijn levenscyclus noteerde de uitgaande generatie van de Panamera 34.020 leveringen. De nieuwe generatie van de luxe sedan, die in november zijn première vierde, zal vanaf 2024 beschikbaar zijn voor klanten. De 718 Boxster- en 718 Cayman-modellen noteerden 20.518 leveringen (+13 procent).

Vooruitkijkend naar 2024 verwacht Von Platen een uitdagend jaar: “We leggen de basis voor de toekomst en vernieuwen vier van de zes modelseries – dat zijn meer product lanceringen met gespreide implementaties dan ooit tevoren in één jaar.” Het bestuurslid voor Sales en Marketing verwacht ook dat de marktomstandigheden in China uitdagend zullen blijven. “Het is daarom belangrijk dat we onze verkoopstructuur in evenwicht blijven brengen en onze overzeese regio’s versterken, vooral op de ASEAN-markten. In 2024 zullen we meer dan ooit focussen op waarde gerichte groei en een stabiel omzetniveau.”

Januari 2022 December 2023 Verschil Wereldwijd 309.884 320.221 +3% Duitsland 29.512 32.430 +10% Noord-Amerika 79.260 86.059 +9% China 93.286 79.283 -15% Europa (excl. Duitsland) 62.685 70.229 +12% Overzee en opkomende markten 45.141 52.220 +16

Bron, Porsche Newsroom. Foto’s, Porsche AG, Frans Blok