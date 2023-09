Aandeel Porsche – update per 1 september 2023 (koersen actueel t/m 31-08-2023)

De laatst ingetoetste letter van de update van 1 augustus 2023 was spreekwoordelijk nog niet droog of de steunlijn, de stippellijn die de laatste bodems verbindt, werd genadeloos doorbroken en een verdere daling lag in het verschiet.

Bekijken we de DAGGRAFIEK van het aandeel Porsche SE dan zien we het volgende;

Grafiek bovenin

De RSI heeft de groene lijn geraakt wat doorgaans gezien wordt als een ondubbelzinnig koopsignaal. Zie hiervoor ook de periode december 2022 waar de RSI de groene lijn nagenoeg raakte. Net als toen is de trend nog steeds dalend dus heel veel waarde kan niet gehecht worden aan dit technisch (koop)signaal.

Grafiek midden:

De maand augustus was een maand van verdergaande daling voor het aandeel Porsche SE. Oorzaken die de daling veroorzaken zoeken heeft geen zin, je kunt de beurs niet veranderen, of je moet Elon Musk heten, maar je kunt hem wel volgen. Drie van de vier gemiddelden zijn boven de koers te vinden. De dalende trend is intact. Degene die het koopsignaal volgt dient zich bewust te zijn dat het kopen van het aandeel Porsche slechts een kort ritje naar boven zal brengen.

Grafiek onderin:

Het MACD, de indicator met een volgend verloop, vertoont hetzelfde beeld als de RSI, een dalend verloop in de maand augustus en nu op het punt aangekomen dat een stijging op korte termijn logisch lijkt. Echter ook hier geldt; de lange termijn trend nog steeds dalend!

De weekgrafiek van Porsche SE (koers actueel tot 31-08-2023)

Grafiek bovenin:

Ook op de weekgrafiek een gelijk beeld voor de RSI, een verdere daling in de maand augustus. Actuele stand 40. Een herstel naar boven zal van zeer korte duur zijn omdat de trend nog steeds dalend is.

Het middenstuk.

Alle rekenkundige gemiddelden, de vloeiende lijnen oranje, rood, blauw en groen zijn allen boven de koers te vinden. Het dalende trendkanaal is intact, de koers beweegt zich de laatste tijd wat horizontaal maar de boodschap blijft onveranderd, de dalende trend duurt onverminderd voort.

Grafiek onderin.

De indicator volgt het koersverloop, dus ook het kortstondige herstel is te zien, maar helaas, nog steeds en vooral al geruime tijd in negatief gebied. Trend is en blijft dalend.

De daggrafiek van Porsche AG (koers actueel t/m 31-08-2023)

Grafiek bovenin:

De RSI met een waarde van 38, is met een rit naar boven begonnen. Het betreft hier slechts een herstel, geen trendwijziging. Het zal dan ook een kort ritje naar boven zijn, of er dient spectaculair nieuws te komen dat beleggers zal doen reageren, maar daar zijn geen tekenen van te vinden. Hoewel de indicator op een zeer laag niveau staat zal de volgende stijging van tijdelijke aard zijn.

Het middenstuk.

De bandbreedte zoals beschreven in de voorgaande editie is met de doorbraak van de steunlijn definitief verlaten. Lagere niveaus lijken slechts een kwestie van tijd. Alle voortschrijdende gemiddelden met uitzondering van het groene MA-10 zijn boven de koers te vinden. Wederom een bevestiging van wat u al wist, de trend is en blijft dalend!

Grafiek onderin.

Zoals aangehaald bij het middenstuk is een kleine positieve divergentie zichtbaar, veel waarde hecht ik er echter niet aan. Het koersverloop neigt meer naar een dalend beeld.

De WEEKGRAFIEK van Porsche AG (koers actueel tot 31-08-2023)

Grafiek bovenin:

De RSI is inmiddels aanbeland onder de neutrale lijn van 50. Een andere benadering zou kunnen zijn dat de RSI nu in negatief gebied is beland. Inmiddels is er een lichte stijging van de lijn zichtbaar maar dit is slechts tijdelijk van aard. De daling is niet voorbij.

Het middenstuk.

De uitbraak van het blauwe MA-30 (hier in weken in plaats van dagen) voorspelt niet veel goeds, schreef ik hier al in een eerdere editie. Leuk dat de analyse juist is maar minder leuk voor de beleggers in het aandeel Porsche. Een direct steunniveau is niet voorhanden dus de daling heeft in principe vrij spel en een koersdoel bepalen is daarom niet reëel. Een verder dalend verloop is binnen handbereik.

Grafiek onderin.

Behalve dat het MACD nog verder daalt, blijkt er niets te analyseren.

Een kijkje bij het moederconcern Volkswagen.

De daggrafiek van VOLKSWAGEN VZ (koers actueel t/m 31-08-2023)

Grafiek bovenin:

Na een kortstondige opleving is de RSI inmiddels gezakt tot het diepste niveau van dit jaar. De groene lijn staat doorgaans bekend als koopniveau. Zie hiervoor ook de bodem welke de RSI heeft gemaakt in december 2022. De notering nu is lager dan de bodem van 2022 ook de koers is lager dan de € 112,8 van 2022. Verdere daling niet uitgesloten.

Het middenstuk.

De recente daling brengt de koers tot een nieuw laagterecord van het jaar 2023. Dit aandeel hoort niet in uw portefeuille thuis, zoals vaker geschreven en ook al vaker herhaald. De trend aangegeven door de lange termijngemiddelden oranje en rood blijven dalen en nemen zelfs afstand van de koers wat beslist geen positief teken is.

Grafiek onderin.

Een discrepantie met de bodem van 2022 is dat de huidige bodem HOGER is dan die van december. Normaal gesproken zou je dan denken dan er van een positieve divergentie sprake is, maar dat wordt door geen andere indicator bevestigd.

Kijken we naar de WEEKGRAFIEK van het aandeel VOLKSWAGEN koers actueel tm 31-08-2023, dan zien we het volgende;

Grafiek bovenin:

De RSI is als gevolg van de recente koersdaling fors gedaald. Toch zijn er diepere niveaus zichtbaar eerder dit jaar en verdere terug in 2020 toen Covid-19 haar intrede deed in de wereld. Een koopsignaal is dan ook nog niet aan de orde. De dalende trend is intact.

Het middenstuk.

Er is geen verbetering zichtbaar eerder is er sprake van een verslechtering van het beeld. De koers daalt verder en voorlopig lijkt dan geen eind aan te komen. Alle voortschrijdende gemiddelden zijn boven de koers te vinden wat de dalende trend nogmaals bevestigd.

Grafiek onderin.

Inmiddels zit het MACD al bijna twee jaar onder de nullijn. Met andere woorden…de koers daalt onafgebroken en dat al ruim twee jaar. Uw geld belegd in aandelen Porsche of Volkswagen wordt steeds minder waard. Niet de beste keuze dus!

De aandelen van de Volkswagen Groep zijn geen aandelen die in portefeuille dient te hebben voor (koers)rendement, welke wel, hangt af van het risico dat u wilt nemen. Sowieso is het verstandig om uw licht op te steken bij iemand die er dagelijks mee bezig is. Doorgaans is dat niet iemand van uw vrienden van welke bank dan ook.

Met vriendelijke groet,

Luc Verschuren

Technisch analist

Vragen, opmerkingen? Stel ze gerust, alle mail wordt naast gelezen ook nog van een antwoord voorzien!