Wij kijken even terug op het 60 jaar Porsche 911 van Porsche Centrum Gelderland

Afgelopen weekend waren er zo’n 5.000 bezoekers bij de expositie en viering van 60 jaar 911. Wie er niet is geweest op 4 en 5 juni heeft toch iets heel bijzonders gemist. Ik moet zelf mijn enthousiasme beteugelen, want ik denk dat dit misschien wel het meest unieke Porsche evenement is van de laatste jaren. Eerste wilde Mark Wegh (directeur/eigenaar PCG) 60 diverse 911’s tentoonstellen. Maar het werden al snel meer dan 80 Porsche 911’s, uit diverse landen, zoals België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Tsjechië. Waar vind je dat, en hoe groot is de kans dat je zo’n verzameling van diverse types en uitvoeringen 911 ergens kunt bewonderen? Ik ken geen enkele andere plek waar je dat kunt vinden. Laat staan de bijzondere zeldzame en unieke uitvoeringen, zoals bijvoorbeeld een uiterst zeldzame klassieke Porsche 911 R waar veel bezoekers gewoon aan voorbij liepen. Toch een uiterst zeldzame 911 waar er ooit maar 19 van zijn gemaakt met een prijskaartje van 3 tot 4 miljoen euro schat ik zo. Maar dat is maar een voorbeeld.

Bij binnenkomst werden de 911 rijders naar een speciale parkeerplek gewezen. Waarvandaan de start van de tour langs de 911’s kon beginnen. De start was in Het Classic Center van Porsche Centrum Gelderland, waar niet alleen de showroom maar ook de werkplaats leeg was gemaakt voor deze expositie. En niet alleen het Classic Center maar ook het Porsche Centrum Gelderland was omgetoverd tot een expositieruimte. Tachtig, het is nogal een aantal. Nummer 1 was meteen de eerste 911, of misschien moet ik zeggen 901. Denk dat de meesten wel het verhaal kennen van de 901 en de naamswijziging in 911. Nummer 2 was een 912, wat in de basis een 911 is en vroeger (en door sommigen nog steeds) de Poor mans Porsche wordt genoemd. Dit exemplaar is door HM Beatrix cadeau gedaan aan prins Claus. Dus zo “Poor man” was en is deze 912 niet. Binnenkort gaan we daar verder op in.

Vanaf het begin tot het einde is het een feestje. Waar ik blij van werd was dat ook de vaak vergeten en verguisde 996 hier niet in een hoekje was weggestopt, maar ook volop in de belangstelling stond. Ik heb geprobeerd spontaan een livestreaming te doen via onze 64 Facebookpagina, langs alle 80 Porsches 911 waar Mark Wegh ook nog in beeld is en aan het woord komt. Helaas is de kwaliteit erg matig via FB en valt het geluid zelfs uit. Maar je kan alle 80 Porsche 911’s bewonderen. En sorry Harm dat ik in plaats van Prins Claus, Prins Bernard noemde bij de 912. Dat krijg je als je wordt afgeleid.

Porsche Centrum Gelderland stelde hun eigen foto’s ter beschikking aan 64. Maar voor we je deze geweldig foto’s laten zien eerst de complete lijst van de aanwezige 911’s.

Ik zou zeggen geniet van deze geweldige foto’s ……..

Met dank aan Mark Wegh en het team Porsche Centrum Gelderland

Fotografen PCG – Vincent Nagelhout, 64 – René de Boer, 64 – Jos Berkien, 64 – Alain Feld