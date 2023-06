Dit weekeinde: Porsche bij de 24 uur van Le Mans

Dit weekeinde (zaterdag 10 en zondag 11 juni) wordt in West-Frankrijk de 91e editie van de 24 Uur van Le Mans verreden. Bij de race wordt tevens het 100-jarig jubileum van de Franse sportwagenklassieker gevierd. Porsche, met 19 overwinningen recordhouder, is ruim vertegenwoordigd in de topklasse en de GTE-Am-categorie. Vierenzestig.nl is ter plekke.

De 24 Uur van Le Mans

De 24 Uur van Le Mans is een van de grootste sportevenementen in de wereld. Er worden dit jaar ruim 300.000 bezoekers verwacht, de toegangskaarten waren in november vorig jaar binnen enkele dagen uitverkocht! Porsche kan bogen op een rijke historie in de race: al in 1951, drie jaar na oprichting van het merk, stond er voor het eerst een Porsche aan de start, een Porsche 356.

Toch zou het nog 19 jaar duren voordat Porsche voor het eerst de algehele overwinning zou binnenhalen. Tot aan de komst van de 908 streed Porsche vooral mee om succes in de kleinere klassen. Met de 908 kwam Porsche al een aantal keren dichtbij, maar uiteindelijk was het de Porsche 917 die, met de Duitser Hans Herrmann en de Brit Richard Attwoord als rijders, in 1970 voor de eerste overwinning van Porsche aan de Sarthe zorgde.

Daarna won Porsche nog 18 keer, ondermeer ook twee keer met onze landgenoot Gijs van Lennep, die in 1971 (samen met Helmut Marko in de 917) en in 1976 (samen met Jacky Ickx in de 936) de race won. De meest recente overwinning dateert uit 2017 met de 919 Hybrid van Timo Bernhard, Earl Bamber en Brendon Hartley. Daarna trok Porsche zich als gevolg van het dieselschandaal terug uit het hoogste niveau van de lange-afstandsracerij.

Porsche 963 Hypercar-klasse

Dit jaar is Porsche er met de 963 in de hypercar-klasse voor het eerst weer bij als fabrikant. In Le Mans komen drie fabrieksauto’s aan de start, ingezet door het Porsche-Penske-fabrieksteam. De bezettingen zijn als volgt:

Startnummer 5: Dane Cameron, Michael Christensen, Fred Makowiecki

Startnummer 6: Kévin Estre, André Lotterer, Laurens Vanthoor

Startnummer 75: Felipe Nasr, Mathieu Jaminet, Nick Tandy

Dan is er nog een Porsche 963 van het Britse klantenteam Hertz Team Jota:

Startnummer 38: António Félix da Costa, Will Stevens, Yifei Ye

Porsche neemt het in de hoogste klasse op tegen Toyota, dat de afgelopen vijf jaar op rij won, Ferrari, dat voor het eerst sinds 50 jaar weer van de partij is, Cadillac, Peugeot en de privéteams van Vanwall en Glickenhaus. Ferrari bezet de volledige eerste startrij voor de race, de beste Porsche in de startopstelling is de nummer 75 op de vierde startplaats. De nummer 5-Porsche start als zevende, de nummer 6-Porsche vertrekt als negende.

Le Mans Porsche 911’s

Natuurlijk kan de race in Le Mans niet zonder 911’s. Die zijn vertegenwoordigd in de GTE-Am-klasse, waarin uitsluitend privéteams zijn toegestaan en er in elke auto ook minstens één rijder met “brons”-status van de mondiale autosportfederatie FIA moet zitten, dus een amateurrijder. De Porsche 911 RSR’s in deze klasse zijn:

Startnummer 16: Proton Competition – Ryan Hardwick, Zach Robichon, Jan Heylen

Startnummer 56: Project 1-AO – PJ Hyett, Gunnar Jeannette, Matteo Cairoli

Startnummer 60: Iron Lynx – Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni, Alessio Piccariello

Startnummer 77: Dempsey-Proton Racing – Christian Ried, Michael Pedersen, Julien Andlauer

Startnummer 85: Iron Dames – Sarah Bovy, Michele Gatting, Rahel Frey

Startnummer 86: GR Racing – Michael Wainwright, Ben Barker, Ricardo Pera

Startnummer 88: Proton Competition – Harry Tincknell, Don Yount, Jonas Ried

Startnummer 911: Proton Competition – Michael Fassbender, Martin Rump, Richard Lietz

De beste 911 in de startopstelling

is de nummer 77-Dempsey-Proton-Porsche op de 49e plaats, gevolgd door de nummer 86-GR-Porsche als 50e en de nummer 85-Iron Dames-Porsche als 52e.De race start op zaterdag om 16.00 uur en is te volgen