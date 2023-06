Porsche 911 Carrera RS 3.8 schittert in de nieuwe “Transformers: Rise of the Beasts”

Begin juni verschijnt de nieuwe “Transformers: Rise of the Beasts” wereldwijd in de bioscoop. Een van de hoofdrolspelers in deze film, de Autobot “Mirage” is een iconische Porsche, te weten een 911 Carrera RS 3.8.

De actie en het spektakel die liefhebbers wereldwijd al jaren boeit brengt ons in “Transformers: Rise of the Beasts” op een avontuurlijke wereldreis met de Autobots in een jaren 90 setting. In de strijd om het behoud van moeder aarde worden de Autobots bijgestaan door een nieuwe soort Transformers; de Maximals.

In zijn gedaante als auto is de Autobot “Mirage” de iconische en schitterende 911 Carrera RS 3.8 (964). “Mirage” strijdt aan de kant van de goeden, samen met Optimus Prime. Volgens Oliver Hoffmann, head of Marketing Communications bij Porsche AG, de perfecte keuze. “Niet alleen omdat de film zich afspeelt in 1994, maar ook door de karaktereigenschappen van “Mirage”. Een ruwe bolster met een blanke pit en zo nu en dan een rebels karakter.”

Iconische auto wordt filmheld

Er zijn maar 55 exemplaren van de 911 Carrera RS 3.8 gebouwd door Porsche, waardoor het een zeer zeldzame auto is. Om de kans op schade of erger te voorkomen is er uiteraard geen originele Porsche van dit type gebruikt. Er zijn voor de beelden 5 auto’s gemaakt die er precies op lijken. Om echter het authentieke motorgeluid te verkrijgen, werd wel een originele ingezet voor de filmopnames. Volgens de makers met een fantastisch resultaat. Hm. Misschien wordt dit de eerste film van de Transformers die ik ga bekijken en beluisteren

Voorproefje

Wij wensen jullie veel kijk-en luisterplezier bij “Transformers: rise of the Beasts”. Vergeet de popcorn niet.

Bron Porsche Newsroom