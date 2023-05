Aandeel Porsche – update per 1 mei 2023 (koersen actueel t/m 28-04-2023)

Stijgende koersen maar geen enthousiasme, zo zou de afgelopen maand getypeerd kunnen worden. Hoe anders is dat voor de aandelen van Porsche Se, Porsche AG en Volkswagen AG.

Bekijken we de DAGGRAFIEK van het aandeel Porsche SE dan zien we het volgende;

Grafiek bovenin;

De felgroene lijn onder de grafiek van de RSI in de kleine grafiek bovenin deze afbeelding verbindt hogere bodems. Dit in tegenstelling tot de zichtbaar lagere bodems in de koersgrafiek in het midden. Deze divergentie is positief en doorgaans een sterk signaal voor hogere koersen. Helaas wordt dit op geen enkele andere manier bevestigd waardoor de betrouwbaarheid hoogstwaarschijnlijk teniet gedaan wordt. De RSI heeft een waarde van 40 en ook het 5-daags gemiddelde lijkt weer omhoog te gaan.

Grafiek midden:

Alle voortschrijdend gemiddelden inmiddels weer boven de dagkoers. De DALENDE trend is geheel intact. Een lichtpuntje zou kunnen zijn de actuele divergentie waarbij de bodems van de koers afwijken van de bodems van de indicatoren. Divergentie dus.

Grafiek onderin:

Ook bij het MACD een felgroene lijn onder de laatste twee bodems. Wellicht ten overvloede, dit accentueerd het verschil tussen de koers en de indicatoren.

Handel NIET tegen de trend in.

De weekgrafiek van Porsche SE (koers actueel tot 28-04-2023)

Grafiek bovenin:

De RSI, de indicator in de kleine grafiek bovenin; heeft een huidige waarde van 39. In het oog springend is dat de indicator al geruime tijd niet boven de neutrale middenlijn (waarde 50) is gekomen. Vreemd? Nee, juist niet, geheel in overeenstemming met de voortdurende dalende trend.

Het middenstuk. Het dalende trendkanaal (van mei/juni 2021) is nog steeds intact en actueler dan ooit. De koers beweegt zich aan de onderzijde van dit trendkanaal. Ook is diezelfde koers onder de weerstandslijn die vanuit links in de grafiek getekend is. Dit is een zware weerstand die niet zomaar doorbroken wordt. Daarnaast is er nog een kleiner dalend trendkanaal (start oktober/november 2022) waar de koers zich net boven begeeft. De uitbraak van het groene MA-10 uit de dagelijkse koers voorspelt niet alleen niet veel goeds maar betekent ook dat ALLE voortschrijdende gemiddelden zich BOVEN de koers bevinden. Van een trendomkeer is voorlopig geen sprake. Langzaam maar zeker komt het all time lowweer in zicht! (€ 28,28) Voorlopig biedt de onderzijde van het trendkanaal nog steun.

Grafiek onderin. Het MACD stijgt langzaam, conform de koersschommelingen van de laatste tijd. De indicator volgt het koersverloop, maar helaas, nog steeds en vooral al geruime tijd in negatief gebied. Trend is en blijft dalend.

Het nieuwe aandeel Porsche AG.

Nog even ter herinnering: De cijfers A t/m D in de grafiek hier beneden. A. Deze lijn verbindt de eerdere toppen van de dagkoers en heet daarom weerstandslijn. B, deze lijn verbindt de bodems van de dagkoers en noemt men de steunlijn. C.De horizontale lijn is de laagste koers ooit van het aandeel Porsche AG, het zogenaamde All time low. D. De horizontale lijn is de hoogste dagkoers ooit gehaald en noemen we het All time high. Voorts geldt, hoe meer raakpunten, des te betrouwbaarder is de lijn.

De daggrafiek van Porsche AG (koers actueel t/m 28-04-2023)

Grafiek bovenin: De RSI staat met een waarde van 41 inmiddels in NEGATIEF gebied. Nieuw in de grafiek is de dalende RODE lijn die achtereenvolgende lagere toppen accentueerd. Dit is in “strijd” met de stijgende koers. Dit noemt men NEGATIEVE divergentie en is een betrouwbare indicator voor DALENDE koersen. Zie ook eerdere analyses van hetzelfde aandeel.

Het middenstuk. Een klein uitstapje boven het All-time high lijkt een uiterste krachtinspanning. De doorbraak van het MA-30 uit het inmiddels dalende MA-10 zorgt voor een VERKOOPSIGNAAL. Het MA-90, de oranje lijn onder de koers, stijgt weliswaar maar zal waarschijnlijk doorbroken worden. Hogere toppen en lagere indicatoren, volop divergentie. De rode lijnen door de koers van 15-12-2022 en 26-04-2023 zijn ideale verkoopmomenten, terwijl de groene lijn door de koers van 11-01-2023 het ideale koopmoment betreft. (dit is inmiddels verleden tijd…)

Grafiek onderin. Het MACD daalt, gaat door de neutrale )-lijn heen. De doorbraak betekent een verkoopsignaal. Lagere koersen mogen verwacht worden. Ook hier NEGATIEVE divergentie, zie uitleg bij de tekst van de RSI.

De WEEKGRAFIEK van Porsche AG (koers actueel tot 28-04-2023)

Grafiek bovenin: De weinige historie beperkt de analyse. Verleden keer gaf ik al aan dat de RSI boven de 70 was geraakt. Doorgaans het sein om te verkopen. Wat nu dus gebeurd.

Het middenstuk. Een nieuw all time high op € 120,– Dit is het eerste koersdoel bij een nieuwe stijging mocht die er komen…

Grafiek onderin. Behalve dat het MACD daalt, blijkt er niets te analyseren.

Een kijkje bij het moederconcern Volkswagen.

De daggrafiek van VOLKSWAGEN VZ (koers actueel t/m 28-04-2023)

Grafiek bovenin: De RSI staat op 48 en bijna in positief gebied. Gezien de weg welke is ingeslagen de laatste dagen is het zeer aannemelijk dat dit op korte termijn gerealiseerd kan worden.

Het middenstuk. Gelijk als bij het aandeel Porsche ook hier bij moeder VW eenzelfde beeld. Een trendkanaal dat zich al geruime tijd naar beneden wijst. Ook hier weer een kleiner trendkanaal binnen het grotere trendkanaal waarbij de dagkoers nu tegen de weerstandslijn van het kleine trendkanaal staat. Drie van de vier rekenkundig gemiddelden BOVEN de koers. De dalende trend is intact en duurt voort.

Grafiek onderin. Het MACD daalt, het MACD stijgt, en zit weer in negatief gebied! De vorm van de lijn doet vermoeden dat het einde van de dalende trend mogelijk in zicht is.

Kijken we naar de WEEKGRAFIEK van het aandeel VOLKSWAGEN dan zien we het volgende;

Grafiek bovenin: Met slechts twee incidentele momenten waarbij de koers boven het neutrale 50 niveau is uitgekomen is de RSI al geruime tijd onder de 50-lijn te vinden. Geheel conform de dalende trend. De actuele waarde is 45.

Het middenstuk. Ook hier is de DALENDE trend geheel intact. Lichtpuntje is wel dat de laatste bodem hoger is dan de voorlaatste. Alle rekenkundig gemiddelden zijn BOVEN de koers te vinden. De dalende trend komt langzaam ten einde. De kracht van de bewegingen worden kleiner. Beleggers wachten nog af of het elektrisch rijden geaccepteerd wordt.

Grafiek onderin. Het MACD daalt, het MACD stijgt licht, maar zit nog steeds negatief gebied! En dat al geruime tijd, vanaf september 2021!

