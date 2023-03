Nieuwe Porsche Driver Experience debuteert in de vernieuwde Cayenne

Leusden, 30 maart 2023 – Met de vernieuwde Cayenne, die op 18 april zijn wereldpremière beleeft op de Auto Shanghai show, presenteert Porsche tegelijkertijd een nieuw display- en bedieningsconcept. Deze Porsche Driver Experience onderscheidt zich door een volledig digitale weergave, maatwerk en intuïtieve bediening. De focus ligt nadrukkelijk op de bestuurder, waarbij de belangrijkste bedieningselementen rond het stuur zijn gegroepeerd.

De cockpit van de vernieuwde Cayenne brengt voor het eerst elementen van de elektrische Taycan over naar een Porsche met verbrandingsmotor. De Porsche Driver Experience omvat onder meer een volledig digitaal, vrijstaand 12,6 inch scherm dat om de bestuurder heen is gebogen. Die kan de weergavemogelijkheden van dit zogeheten ‘Curved and Free Standing Design’ naar eigen voorkeur aanpassen. Afhankelijk van de gekozen weergave en het uitrustingsniveau staan ​​de toerenteller, online navigatie, nachtzichtassistent of 3D-rijhulp op de voorgrond. Ook is er de keuze voor een sterk gereduceerde weergave of een klassieke weergave met vijf klokken. Die laatste brengt het typische, herkenbare Porsche-design met de vijf tellers over naar het digitale tijdperk van nu.

Ook nieuw zijn de middenconsole en een nieuwe generatie sportsturen. De bedieningshendel van de automatische versnelling bevindt zich nu rechts van het stuur. Hierdoor ontstaat op de middenconsole ruimte voor een grote bedieningsunit voor de klimaatcontrole. Voor de passagier is optioneel een eigen scherm leverbaar. Geoptimaliseerde Connect-functies ronden het nieuwe interieurconcept af.

Uitgebalanceerd

Een belangrijk kenmerk van de nieuwe Porsche Driver Experience is de slimme balans tussen digitale en analoge elementen. Alle bedieningselementen die belangrijk zijn tijdens het rijden, zijn direct rond het stuur gegroepeerd. De startknop bevindt zich links van het stuur op het dashboard; een herkenbare Porsche-feature. In de vernieuwde Cayenne heeft Porsche ook de grondig aangepaste draaiknop voor de rijhulpsystemen direct op het stuur geplaatst.

Het nieuwe multifunctionele sportstuur komt uit de 911. Het is ten opzichte van de vorige Cayenne volledig herzien. De rijmodusschakelaar op het stuur biedt keuze uit de standen Normaal, Offroad, Sport en Sport Plus, en behoort nu tot de standaarduitrusting. De nieuwe schakelaar voor het selecteren van de functies en het design van het instrumentarium bevindt zich ook direct op het stuur, net als de bediening van het optionele head-updisplay.

Het nieuwe bedieningspaneel voor de klimaatregeling op de middenconsole oogt én voelt met zijn glazen oppervlak in black-panel-design zeer hoogwaardig. Klimaatinstellingen zijn op het overzichtelijke scherm snel en intuïtief te bedienen. De combinatie van touch-buttons met haptische feedback en de mechanische aircoknoppen en fysieke volumeregelaar zorgt voor functionaliteit die niet alleen goed voelt, maar er ook goed uitziet.

Het centraal geplaatste, 12,3 inch grote hogeresolutie-scherm is het commandocentrum van het Porsche Communication Management (PCM). Zoals gebruikelijk vindt de bestuurder hier tal van rij- en comfortfuncties plus de standaard online navigatie- en multimediafuncties. Het geïntegreerde 10,9 inch passagiersdisplay dat optioneel leverbaar is, is een noviteit in de Porsche Cayenne. De voorpassagier kan het extra touchscreen net als in de Taycan gebruiken om het de bestuurder gemakkelijker te maken, bijvoorbeeld door het navigatiesysteem te bedienen of een mediadienst te selecteren. Een folie zorgt ervoor dat het display vanaf de bestuurdersstoel niet zichtbaar is. Hierdoor kan video-inhoud worden gestreamd op het passagiersdisplay, ook tijdens het rijden.

Sportieve én luxueuze ambiance

In het interieur van de vernieuwde Cayenne combineert Porsche een sportieve ambiance met dynamische functionaliteit, luxueus comfort en typische designkenmerken van de Cayenne. Het dashboard, de middenconsole en het bovenste deel van de binnenkant van de portieren zijn volledig nieuw ontworpen. Door de nadruk te leggen op het liggende deel van het dashboard lijkt het interieur nog breder. De elegant vormgegeven luchtroosters zijn verticaal uitgelijnd; typisch Cayenne. Voor het eerst heeft Porsche alle ventilatieopeningen in de cockpit zonder lamellen vormgegeven.

Connectiviteit verder verbeterd

Porsche heeft de connectiviteit in de Cayenne verder verbeterd. De vernieuwde SUV van Porsche heeft standaard een gekoeld aflegvak waarin de smartphone via inductie draadloos is op te laden. De koeling maakt een geoptimaliseerd laadvermogen tot 15 watt mogelijk. Uitgebreide integratie van onlinediensten opent nieuwe mogelijkheden, zoals het gebruik van de Siri-assistent om voertuigfuncties te bedienen. Ook nieuw zijn twee USB-C-poorten in het voorste opbergvak en twee extra USB-C-poorten in het achterste gedeelte van de middenconsole. Alle USB-poorten hebben een snellaadfunctie. De voorste poorten verbinden de smartphone ook met het Porsche Communication Management (PCM). Om de smartphone met de auto te koppelen, hoeft enkel een QR-code die in het PCM wordt weergegeven met de smartphone te worden gescand. Verschillende Connect-functies zijn dan beschikbaar, waaronder Apple CarPlay® en Android Auto®, maar ook apps als Spotify® en Apple Music®. Met de nieuwe In-Car Video-functie zijn video’s via de streamingprovider Screenhits TV® direct in het PCM te bekijken – zowel op het centrale display als de Cayenne stilstaat als op het passagiersdisplay voorin tijdens het rijden.

