Porsche Centrum Maastricht introduceerde de nieuwe Porsche 992 GT3 RS

Als wij van 64 worden uitgenodigd voor een introductie van een nieuwe Porsche dan nemen wij zo’n uitnodiging natuurlijk met dank aan.

Ook als dat betekent dat we “helemaal” naar Maastricht moeten rijden. Nou, dat helemaal valt in werkelijkheid echt reuze mee. Het zat meer tussen de oren dan dat het werkelijk een grote afstand was. Vanuit de gemeente Gemert was ik er in een uurtje. En ja… dus veel te vroeg. Ik had gerekend op veel carnaval feestgangers die richting zuiden zouden trekken, maar het was eigenlijk relatief rustig (17.00 – 18.00 uur).

Het voordeel als je er vroeg bent is dat er volop parkeerplaatsen zijn. Al bleek dat gedurende de avond erg goed geregeld. De ontvangst was erg vriendelijk, en omdat ik wat aan de vroege kant was kon ik even rustig rondkijken bij Porsche Centrum Maastricht. Ik was er nog nooit binnen geweest. Maar een bezoek aan PCM is zeker meer dan de moeite waard. En een bezoek kan samen met 64 al binnenkort, op 2 april tijdens onze jaarlijkse voorjaarsrit. Hier alvast wat kleine indrukken van Porsche Centrum Maastricht. Waar ter gelegenheid van de introductie van de nieuwe 992 GT3 RS een mooie line up was neergezet van alle modellen van de 911 GT3 RS uitvoeringen.

Ook een van mijn persoonlijke favorieten, de Porsche 996 GT3 RS. De 997 GT3 RS (gen 1 en 2) en de 991 GT3 RS (gen 1 en 2) stonden er. En de cup GT3 van PGZ. Ongewassen zo van af het circuit. Een echt GT3 RS-feest dus.

Luc Vanderfeesten en Ad Geerts van Porsche Groep Zuid waren de gastheren van deze avond. Na een welkomstwoord en een mooie inleiding van Luc en Ad (zie de video) over de GT3 RS kwam de Porsche coureur Max van Splunteren aan het woord, die een technische uitleg gaf en deze onderbouwde met zijn ervaringen met de nieuwe GT3 RS.

Max heeft de auto mogen rijden en testen en is heel erg entousiast. Deze nieuwe 992 GT3 RS is echt next level en een geweldige stap vooruit. Waar de stap tussen de 911 gen 1 en gen 2 niet zo groot was is de stap nu enorm. De mogelijkheden om de auto van achter het stuur aan te passen door de berijder zijn mind blowing. Max vertelde 64 dat hij zelfs in zijn Cup GT3 niet deze mogelijkheden heeft. En dat voor een straat 911….. het is bijna niet te bevatten zo goed is deze auto. Wij hopen dat we jullie binnenkort uit eerste hand meer kunnen vertellen over dit beest van een auto.

Maar dan was het dan eindelijk zover…. het moment dat we de nieuwe GT3 RS mochten aanschouwen.

Wat een binnenkomst….. en wat een geweldige mooie combinaties het grijs, de zwarte accenten en het vele carbon. Ik had er persoonlijk niets aan veranderd. Ok, de naam op de tenaamstelling….

Technische uitleg

De coureur Max van Splunteren gaf een presentatie waar de techniek en de ongelofelijke afstellingsmogelijkheden van de nieuwe GT3 RS aanbod kwamen. Ik wilde je deze uitleg door een ervaren Porsche coureur niet onthouden. Ja, het is een wat uitgebreide uitleg maar voor de echte liefhebbers zal dit niet zo voelen. De mogelijkheden van de nieuwe Porsche GT3 RS zijn echt enorm en dat leg je dan ook niet uit in twee minuten. Max hartelijk bedankt voor de duidelijke en vakkundige uitleg en verduidelijking.

Voor de liefhebbers!

De (dol)gelukkige eigenaar Maxime

Wij van 64 feliciteren de gelukkige eigenaar en bedanken Maxime dat hij bereid was zijn GT3 RS voor deze introductie aan PCM ter beschikking te stellen, zodat wij samen met hem en Porsche Centrum Maastricht mochten genieten van zijn geweldige GT3 RS! Maxime, wij wensen jou heel veel rijplezier en veilige kilometers toe. En misschien dat we over een tijdje bij jou mogen langskomen voor een vervolg …

Maxime wilde perse met verkoopadviseur Sven Cornelissen op de foto voor 64. Het was niet alleen Maxime’s moment maar ook dat van Sven, de adviseur die hem bij het aankooptraject heeft geadviseerd en begeleid en uiteindelijk de GT3 RS heeft verkocht.

Emoties

Deze foto van Maxime zegt denk ik alles…. alles over hoe hij zich als trotse eigenaar voelt na twee jaar wachten #dolblij #emoties #passie (sorry voor de spiegeling in de foto, het was een spontane moment opname)

Met dank aan

We bedanken Luc Vanderfeesten en Ad Geerts als gastheren en het team van Porsche Centrum Maastricht/PGZ, Max Versplunteren en Paul Versplunteren. En natuurlijk de trotse eigenaar Maxime.

Nog wat indrukken