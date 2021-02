Benelux-kampioen Loek Hartog met Black Falcon in Porsche Carrera Cup Deutschland

Loek Hartog (r.) met Timo Frings, hoofd autosport bij Black Falcon. (Foto: Black Falcon)

Na twee seizoenen in de Porsche Carrera Cup Benelux, bekroond met het winnen van de titel in het afgelopen jaar, maakt Loek Hartog nu de volgende stap. In het komende seizoen komt hij voor het gerenommeerde Duitse team Black Falcon in actie tijdens de Porsche Carrera Cup Deutschland. “De komende twee jaar zijn cruciaal voor het verdere verloop van mijn carrière. Ik ben super blij dat ik nu bij Black Falcon kan rijden”, aldus de 18-jarige Leidse coureur, die zal uitkomen onder de vlag van Black Falcon Team Textar. Het eerste doel is het winnen van de rookie-titel in de Duitse Carrera Cup.

Black Falcon, gehuisvest in Meuspath op een steenworp afstand van de Nürburgring, kan bogen op een indrukwekkende staat van dienst in de internationale autosport. Met Mercedes-AMG behaalde het team overwinningen in de 24-uursklassiekers van Dubai en de Nürburgring, de 24 Uur van COTA en de 12 Uur van Abu Dhabi, plus tal van successen in de VLN en de Blancpain-serie. Begin vorig jaar beëindigde het team de GT3-activiteiten, die inclusief een aantal teamleden vanuit dit segment, werden overgeheveld naar het nieuw opgerichte team van Hubert Haupt. Black Falcon concentreerde zich voortaan op de Porsche Carrera Cup Deutschland, waarin het al jarenlang actief is, en de kleinere klassen in de VLN/NLS-competitie op de Nürburgring, zoals de zeer populaire Porsche Cup-klasse, GT4 en de diverse productiewagenklassen met BMW’s.

Nederlandse coureurs droegen bij aan successen

Ook Nederlandse coureurs droegen in de afgelopen jaren bij aan de successen van het Duitse team. Jeroen Bleekemolen was een van de rijders in de winnende Black Falcon-Mercedes tijdens de 24-uursrace op de Nürburgring in 2013, Yelmer Buurman maakte deel uit van de Black Falcon-combinatie die in 2018 de 24H COTA won en Gerwin Schuring zorgde voor sensatie door in 2015, nota bene met een Porsche Cup-auto, de algehele overwinning in een VLN-race te behalen, iets wat Bleekemolen en Buurman met GT3-auto’s van het team ook voor elkaar kregen. Nu wordt Loek Hartog dus de volgende Nederlander die voor Black Falcon in actie komt. Zijn teamgenoot is de Luxemburger Carlos Rivas, die al sinds 2017 voor Black Falcon rijdt en in 2019 en 2020 twee maal op rij de titel in de Pro-Am-klasse won. De derde auto van het team is nog vacant.

“We zijn sinds oktober in gesprek over deelname aan de Porsche Carrera Cup Deutschland en zijn nu tot overeenstemming gekomen over een mooi programma”, vertelt Loek Hartog. “Ik denk dat het voor mij een uitgelezen kans is om juist op dit moment bij dit team terecht te komen, want zoals gezegd verwacht ik dat de komende twee jaar voor mij cruciaal zijn voor het verdere verloop van mijn carrière.” Dat Hartog uitgerekend bij Black Falcon onder dak kwam, is een mooie speling van het lot. “Tien jaar geleden ging ik al met mijn vader naar de VLN-races en juichte ik voor Black Falcon”, lacht hij. “Dat ik nu voor het team kan rijden, is natuurlijk super!”

Belangrijke rol inclusief simracing en Nordschleife

Hartog krijgt een belangrijke rol binnen de Duitse renstal. “In eerste instantie natuurlijk de deelname aan de Porsche Carrera Cup, waar het eerste doel het binnenhalen van de rookie-titel is, en daarnaast zo goed mogelijk in het algemeen klassement eindigden. Maar daarnaast ga ik het team ook helpen in het simracen, een segment waarin Black Falcon wil groeien. Bovendien krijg ik via Black Falcon ook de kans om op de Nordschleife te gaan rijden, allereerst voor het behalen van mijn ‘Nordschleife-permit’, maar wie weet wat er daarna in zit.”

Loek Hartog met oprichter Alexander Böhm bij het hoofdkwartier van Black Falcon in het Duitse Meuspath. (Foto: Black Falcon)

Alexander Böhm, de oprichter van het team, verschuift zijn taak wat meer naar het managementgedeelte, terwijl Timo Frings de sportieve verantwoordelijkheid binnen het team in handen heeft. Frings ziet het met zijn nieuwe Nederlandse protégé ook zitten: “Met Loek Hartog hebben we voor het eerst sinds 2018 weer een jonge rijder in het team met wie we de strijd kunnen aangaan voor de rookie-titel. Zowel met zijn prestaties vorig jaar als tijdens zijn eerste tests met Black Falcon heeft Loek indruk op ons gemaakt. Het hele team kijkt uit naar de start van het seizoen in april!”

Ook op Zandvoort

Het komende seizoen wordt ook in de Duitse Carrera Cup met de nieuwe 510 pk sterke Porsche 911 GT3 Cup gereden. Het seizoen begint op 30 april en 1 mei in het voorprogramma van het FIA WEC op het circuit van Spa-Francorchamps, waar ook de Carrera Cup Benelux in actie komt. Medio mei wordt er gereden op Oschersleben, begin juni op de Red Bull Ring, beide in het bijprogramma van de ADAC GT Masters. Op 19 en 20 juni rijdt de Duitse cup samen met de DTM op Monza, dan volgen optredens op de Nürburgring, CM.com Circuit Zandvoort, de Sachsenring en medio oktober de finale op Hockenheim, allemaal met de ADAC.

Vorig jaar liet Hartog als gastrijder in de gecombineerde race voor de Duitse en Franse Carrera Cup in Le Mans al zien dat hij de internationale confrontatie aan kan. (Foto: Porsche AG/Bodo Kräling).

Dat Hartog de competitie in de sterk bezette Duitse cup aankan, bewees hij afgelopen jaar al door in de gecombineerde wedstrijd van de Duitse en Franse Carrera Cups in het voorprogramma van de 24 Uur van Le Mans de pole-position voor zich op te eisen en rondenlang het veld aan te voeren. Met zijn promotie naar de Duitse cup onderstreept hij bovendien de status van de Porsche Carrera Cup Benelux als kweekvijver voor de internationale Porsche-merkencups, want ook zijn voorgangers als Benelux-kampioenen, Max van Splunteren en Ayhancan Güven, groeiden door naar internationaal niveau.