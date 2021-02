Nieuwe Porsche 911 GT3 is geboren op het circuit

Porsche presenteert de nieuwe 911 GT3, een high-performance sportwagen die in nauwe samenwerking met Porsche Motorsport werd ontwikkeld. In de nieuwe GT3 wordt meer racetechnologie dan ooit toegepast. Het resultaat: een auto die op het circuit optimaal presteert, en die tegelijkertijd zeer geschikt is voor dagelijks gebruik.

De 375 kW/510 pk sterke 4,0-liter zescilinder boxermotor in de nieuwe 911 GT3 is gebaseerd op de motor van de 911 GT3 R. Deze hoogtoerige, akoestisch imposante krachtbron wordt vrijwel zonder aanpassingen toegepast in de nieuwe 911 GT3 Cup. Met een topsnelheid van 320 km/u (PDK: 318 km/u) is de nieuwe 911 GT3 zelfs sneller dan de vorige GT3 RS. De auto accelereert in 3,4 seconden van 0 naar 100 km/u. Voor de meest pure rijbeleving biedt Porsche de nieuwe GT3 aan met een handgeschakelde zesversnellingsbak.

De geavanceerde aerodynamica profiteert van de ervaring die Porsche Motorsport heeft opgedaan op het circuit. Zonder noemenswaardige gevolgen voor de luchtweerstandscoëfficiënt bouwt de GT3 meer downforce op. Wanneer de handmatig verstelbare achterspoiler in de performance-positie staat, genereert hij samen met de diffuser een duidelijk hogere neerwaartse druk. Daardoor ‘plakt’ de auto in snelle bochten op het circuit nog beter aan het asfalt. De voorwielophanging met dubbele driehoekige draagarmen is direct afgeleid van de succesvolle 911 RSR GT-racer.

Ondanks de bredere carrosserie, de grotere wielen en de toegevoegde techniek is het gewicht van de nieuwe GT3 vergelijkbaar met dat van zijn voorganger. Met een handgeschakelde versnellingsbak weegt de auto 1.418 kg, met PDK 1.435 kg. De voorklep is gemaakt van met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP), de ramen zijn van lichtgewicht glas, het gewicht van de remschijven is geoptimaliseerd en de velgen van gesmeed lichtmetaal brengen het gewicht verder omlaag. De lichtgewicht sportuitlaat zorgt zelfs voor een gewichtsreductie van 10 kg. Dankzij elektrisch verstelbare vlinderkleppen combineert de uitlaat een indringende sound. Het gemiddelde verbruik van de 911 GT3, die voldoet aan de Euro 6d ISC FCM (EU6 AP) emissienorm, is 13,3 l/100 km (WLTP)* (PDK: 12,4 l/100 km (WLTP)*).

Nieuw record op de Nordschleife

Met name op het circuit speelt de nieuwe 911 GT3 zijn troefkaarten uit. Op de Nordschleife van de Nürburgring – traditioneel het circuit waar alle sportwagens van Porsche uitvoerig worden getest – heeft de auto op imponerende wijze een nieuw record gevestigd. De nieuwe GT3 is het eerste productiemodel met een atmosferische motor dat onder de 7 minuten-grens is gedoken. Testrijder Lars Kern noteerde op het 20,8 kilometer lange circuit een tijd van 6:59,927 minuten. Het iets kortere circuit (20,6 kilometer) dat tot voor kort voor tests werd gebruikt, rondde Kern in een tijd van 6:55,2 minuten. Op de optionele Michelin Pilot Sport Cup 2 R banden klokte Porsche-ambassadeur Jörg Bergmeister over meerdere ronden zeer consistente tijden in de ‘Groene Hel’.

Track Screen

Vrijwel elk detail van de 911 GT3 refereert aan de autosport. Nieuw is het Track Screen: met een enkele druk op de knop worden de digitale displays links en rechts van de tot 10.000 tpm reikende toerenteller uitgeschakeld. De informatie beperkt zich vervolgens tot de bandenspanning, oliedruk, olietemperatuur, het brandstofpeil en de watertemperatuur. Ook heeft het Track Screen een schakelassistent, met gekleurde balkjes aan de linker- en rechterzijde van de toerenteller en een schakelindicator met lampjes – afkomstig van Porsche Motorsport.

Exclusief

Het aanbod van Porsche Exclusive Manufaktur is uitgebreid met enkele specifieke GT3-opties, zoals het lichtgewicht dakpaneel van ongelakte koolstofvezel. Andere opties zijn carbon spiegelhuizen, getinte led-matrix koplampen en bijpassende Exclusive-design achterlichten. De zwarte lichtmetalen velgen zijn verkrijgbaar met een velgrand in Indisch Rood of Haaiblauw. In het interieur zijn details zoals de schaal van de toerenteller, de stopwatch van het Sport Chrono Pakket, de veiligheidsgordels en de sierlijsten verkrijgbaar in de carrosseriekleur, of in elke andere gewenste kleur.

Tijd voor design

Net zo exclusief als de auto zelf is de nieuwe chronograaf die Porsche Design speciaal voor GT3-kopers heeft ontworpen. De chronograaf heeft een ontwerp dat geheel in lijn is met de sportwagen zelf, levert consistente prestaties en is vervaardigd met een scherp oog voor kwaliteit. Net als de drijfstangen van de GT3-motor is de kast van het horloge gemaakt van lichtgewicht titanium. De vormgeving van de tandwielen van het mechaniek is geïnspireerd op de velgen van de GT3. De buitenste ring van de wijzerplaat kan worden besteld in dezelfde kleur als de auto.

De eerste exemplaren van de nieuwe Porsche 911 GT3 worden in mei verwacht bij de Nederlandse Porsche Centra. De consumentenadviesprijs begint bij € 236.200**.

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.

* Sinds 1 juli 2020 wordt in Nederland de WLTP-testmethode gehanteerd voor het berekenen van verbruik en uitstoot. De bpm wordt niet alleen over de CO 2 van de basisuitvoering berekend, maar ook (meer-)uitvoeringen en opties hebben invloed op de CO 2 -uitstoot. Dit betekent dat iedere unieke configuratie een nieuw berekende CO 2 -uitstootwaarde en dus bpm krijgt. Voor de technische gegevens van de door u gewenste auto inclusief pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij u naar de car configurator of uw dealer. Afrondingsverschillen, wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Het Porsche Centrum kan u vrijblijvend van een definitieve offerte voorzien.

** De getoonde prijzen zijn de consumentenadviesprijs (dit is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recycling- en beheerbijdrage en leges). Lees voor meer informatie de algemene verkoopinformatie. Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde prijzen zijn dagprijzen inclusief geldende belastingregels. Zie voor verkoopinformatie porsche.nl.