Een klassieke Porsche Design Helm van Römer en Airbrush Studio Lijnden

Ken jij ze, de Porsche Design items? Porsche Design maakt en maakte niet alleen auto’s, maar ze ontwerpen heel veel meer. En dat doen ze nu al tientallen jaren erg succesvol, en vaak in samenwerking met andere bedrijven. Stuk voor stuk geweldige ontwerpen. Van speedboten tot keuken apparatuur. Radio’s, kleding, horloges, aanstekers, sigarencases, sportschoenen enz enz. En eerlijk gezegd kan ik mij niet altijd beheersen als ik weer eens tegen iets aanloop. En ik kies eerder voor het Porsche Design item dan voor het andere merk. Mooi voorbeeld is mijn LG TV. Ontworpen door een designer van Porsche. Maar vooral de wat oudere design items spreken mij aan. Zo ook de klassieke Porsche Helmen.

Het verhaal achter de PD helmen gaat dat Corinna Piëch, de ex-vrouw van VW-baas Ferdinand Piëch, in 1976 een plan had voor een Porsche Design ‘Motorradhelm” . Binnen een jaar was de CP-1 klaar en in productie genomen door Römer in Neu-Ulm. Vooral het vizier trok toen echt de aandacht. In 1984 wordt de productie overgenomen door Kiwi en vier jaar later door Nolan.



Porsche Design Helm

Een van mijn favoriete items is dus de PD Römer helm. Een geweldig mooi en strak design met geïntegreerde vizier, wat toen best uniek was en de aandacht trok. De meeste helmen zijn tweekleurig geleverd. Ik was al een tijdje opzoek naar zo’n PD Römer helm. Maar zoals vaak zijn het verzamelstukken geworden. En worden er veel te hoge prijzen gevraagd, en er ook voor betaald. En de staat waarin ze dan verkeren is vaak echt heel erg slecht. Maar voor een paar jaar kwam ik er online een tegen. Met de verkoper gemaild en die verzekerde mij dat deze in goede staat was. Dus kocht ik deze voor een schappelijke prijs. Hahahaha er is nog al een verschil tussen in goede staat en in “goede staat”. In ieder geval was het vizier heel en kreeg ik er zelfs een extra vizier bij. Verder was de helm van binnen erg vervuild. De lak was vuil en beschadigd. Belettering was gedeeltelijk verdwenen. Dus echt geen showstuk. Niet dat ik hem wilde gaan dragen. Maar toch… ik had deze PD helm graag toch in een betere staat gehad. De helm werd eerst door mij teleurgesteld aan de kant gelegd.

Maar het knaagde toch wel een beetje. Dus na een tijdje de helm weer ter hand genomen. Hij moest op zijn minst wel schoon zijn. Maar het reinigen van de buitenkant maakte de helm niet echt veel beter. Eerst maar de helm uit elkaar gehaald, wat relatief makkelijk ging. Na het verwijderen van het binnenwerk, kussenskin, riempjes en los maken van de polstering van de Styropor schaal, heb ik de stoffen delen en riempjes gereinigd (meermaals). En dan…. wat nu? Wat ga ik doen met deze losse helmdelen? Weer zo in elkaar zetten was geen optie. Ja, deze helm verdient een nieuw jasje. Ik wilde niet de fout maken door zelf met een spuitbusje aan de gang te gaan. Laten we eerlijk zijn. Ook al “lukt het” , het blijft amateuristisch. Dus wat nu…. eerst maar eens vakkundig advies gaan inwinnen. En gelukkig wist ik meteen bij wie ik moest zijn.

Airbrush Studio Lijnden

Gelukkig ben ik goed bevriend (en fan van zijn werk) met Harrold Gunnink. Harrold is de eigenaar van Airbrush Studio Lijnden. Hij is een geweldig airbrush talent die kan terugkijken op jaren ervaring. In 1999 begonnen met spuiten van kartrace-helmen, in 2001/2002 volgden al snel de autocoureurs. O.a. Jos Verstappen, Jan Lammers, Allard Kalff, Tim Coronel, Cor Euser, Pim van Riet, Rob Kamphues, Peter R. de Vries, Carlo van Dam en Paul van Splunteren (Autovisie -Porsche piloot ) vonden hun weg al naar Lijnden! Inmiddels regelmatig ook de internationale clientèle uit o.a. Spanje, België, Denemarken, Engeland, Duitsland, USA en zelfs enkele uit Litouwen!

Dus belde ik Harrold om mijn probleem aan hem voor te leggen. Na de gebruikelijke grappen met Harrold kwamen we op mijn PD Helm. Al snel was mij duidelijk dat zelf spuiten niet een optie zou zijn. Maar Harrold (als helm liefhebber) was erg enthousiast over deze bijna 40 jaar oude helm en wilde mij graag helpen. Mede door zijn motivatie en enthousiasme spraken we af dat ik bij hem op de zaak in Lijnden zou langskomen en de helm zou meebrengen. Ik moest een paar weken later sowieso voor Vierenzestig in de buurt zijn.

Een paar weken later stapte dus ik met de helm onder mijn arm binnen in de studio van Harrold. Onder het genot van een kop koffie bespraken wij de diverse opties en mijn verder plannen met deze helm (jaja er komt een vervolg op dit artikel). Harrold had diverse ideeën en al snel had ik zoiets van Harrold: “mijn zegen heb je, doe je ding.” De PD helm zou origineel blijven qua design, maar met een persoonlijke touch. Ik vertrok bij Harrold met een meer dan goed gevoel.

De vakman zelf aan het woord

“De helm van circa 40 jaar oud was dusdanig beschadigd met krassen en butsen in de lak dat back to basic de enige juiste mogelijkheid zou zijn om hem weer zo mooi mogelijk te krijgen. In het back to basic zit alleen al een dikke dag schuren, het resultaat zie je op de foto’s. Ik kwam twee lagen verf tegen. Dat terwijl de originele stickers op de blauwe lak nog aanwezig waren.”

“Het is van belang dat de juiste producten worden gebruikt, anders zal het eindresultaat nooit 100% zijn. Vandaar dat ik speciale grondverf gebruik die geschikt is voor kunststoffen. Alain wilde de helm graag Porsche zilver hebben en de voorkant wit. Ik adviseerde hem om te gaan voor “off-white” zodat het meer in de stijl van de jaren 80 zou zijn. Alain was meteen enthousiast en kon zich daar heel goed in vinden.”

“Bovenop de helm moest het Porsche Logo komen. Maar natuurlijk geen sticker, het logo moest worden geairbrushed. Op de computer heb ik een speciale spuitmal getekend en gesneden om dat strak voor elkaar te kunnen krijgen. Een goede mal is echt belangrijk en moet zorgvuldig worden aangebracht voor een optimaal en mooi resultaat. Ook de juiste positie op de klep is daarbij van belang.”

“De tekst “Porsche Design” aan beide zijden op de voorkant van de helm en van het merk Römer achterop, zijn speciaal gemaakt. Ook hier is de kwaliteit van de materialen erg belangrijk. Niet alleen het spuitwerk en het design moet kloppen. Het is een combinatie van goede producten, kennis en ervaring wat leidt tot een goed eindresultaat waar ik trots op kan zijn.” Harrold Gunnink

Binnenkort ga ik (i.v.m. Covid19 was dat niet of slecht mogelijk) de helm ophalen bij Harrold Gunnink van Airbrush Studio Lijnden. Wat we dan gaan doen met deze helm blijft nog even een verrassing.

Wil jij nu ook een helm helemaal naar jouw wens? Neem dan contact op met Harrold Gunnink.