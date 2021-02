Wright Motorsports houdt Porsche-eer hoog in Daytona

De vierde plaats in de GTD-klasse voor Wright Motorsports was het beste Porsche-resultaat in Daytona. (Foto: Porsche AG)

Vijf Porsches stonden er het afgelopen weekeinde aan de start bij de 59e editie van de Rolex 24 At Daytona, de seizoensstart van het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship: vier 911 GT3 R’s in de GTD-klasse, een 911 RSR in de GTLM-klasse. Podiumsuccessen waren er ditmaal niet, het kan niet altijd feest zijn. Wright Motorsports hield de eer hoog met de vierde plaats in de GTD-klasse.

Voor WeatherTech Racing, het team dat het met de 911 RSR in de GTLM-klasse opnam tegen de officiële fabrieks- of fabrieksondersteunde teams van Corvette, BMW en Ferrari, waren de kansen op een goede klassering in feite bij de start al verkeken. Toen het veld na enkele formatieronden achter de safety-car werd losgelaten, reed de Canadees Bruno Spengler met zijn BMW tegen de achterkant van de Porsche aan, waarin op dat moment fabrieksrijder Kévin Estre achter het stuur zat.

Bij de start ging het al mis voor de WeatherTech-Porsche: Kévin Estre werd geraakt en ging in de rondte, in het midden van de foto. (Foto: Porsche AG)

Estre ging daardoor in de rondte en raakte op zijn beurt de Ferrari van het Risi-team, waardoor de Porsche zowel aan de voor- als aan de achterkant beschadigd was. Vooral aan de achterkant was de schade zwaar: de hele diffusor (het schuin oplopende achterste gedeelte van de bodemplaat, dat door aerodynamische aanpassingen voor meer neerwaartse druk zorgt) raakte los, net als de kunststof afdekking, waardoor de auto de pits in moest. De reparatie kostte 14 ronden, wat je in een competitieve klasse als GTLM in zo’n race niet meer goed maakt. Weliswaar konden Estre en zijn teamgenoten Richard Lietz, Gianmaria Bruni en Cooper MacNeil nog vier ronden inlopen, maar meer dan de zesde plaats in de klasse zat er niet in.





Het WeatherTech-team maakte nog vier ronden goed, maar meer dan de zesde plaats in de klasse zat er niet in. (Foto: Porsche AG)

Ook het Canadese team Pfaff Motorsports, dat een van de vier 911 GT3 R’s in de GTD-klasse inzette, had veel pech. Gedurende de eerste 20 uur van de race reed de rood-zwarte 911 met het startnummer 9 en fabrieksrijders Laurens Vanthoor en Matt Campbell alsmede de Canadees Zach Robichon en Porsche-ontwikkelingsrijder Lars Kern constant mee in de kopgroep, maar raakte op zondagmiddag betrokken bij een aanrijding. Dat leidde tot veel schade, waardoor het team bijna anderhalf uur in de pits verloor voor reparatie. De auto haalde nog wel de finish, maar het team moest genoegen nemen met de twaalfde plaats in de klasse.







Voor het team Pfaff Motorsports ging de droom van een podiumplaats niet in vervulling. (Foto’s: Porsche AG)

Beter liep het voor Wright Motorsport met fabrieksrijder Patrick Long en de overige coureurs Trent Hindman, Jan Heylen en Klaus Bachler. Het team streed ook lange tijd mee voor een podiumplaats, maar verloor de kansen op een klassering in de top drie als gevolg van een aanrijding in de nacht. Ondanks dat de handling van de auto daarna als gevolg van de opgelopen schade niet meer optimaal was, eindigde het team met de blauwgroene Porsche op de vierde plaats in de klasse.





Het team Wright Motorsports greep net naast het podium in de klasse (Foto’s: Porsche AG)

Het team Hardpoint EBM met Earl Bamber, Rob Ferriol, Christina Nielsen en Katherine Legge verloor snelheid in de auto als gevolg van een kapotte frontsplitter (het voorste gedeelte van de bodemplaat). Toch streed het team dapper door, wat uiteindelijk leidde tot de tiende plaats in de GTD-klasse bij het eerste optreden met de Porsche. De auto van het team TGM met de Amerikaanse amateurrijders Ted Giovanis, Matt Plumb, Hugh Plumb en Owen Trinkler viel na 515 ronden uit als gevolg van een defect aan de transmissie.





Het team Hardpoint EBM sloot het eerste optreden met de Porsche als tiende in de klasse af. (Foto’s: Porsche AG)

“Er waren harde gevechten zoals normaal in een sprintrace”, zei Sebastian Golz, projectleider Porsche 911 GT3 R. “De aanrijdingen zorgden voor lange reparatiestops, een van onze auto’s viel zelfs voortijdig uit. We reden de hele race in de top vijf, maar kwamen ditmaal helaas tien seconden tekort voor een plek op het podium. In ieder geval felicitaties aan Wright Motorsport voor de sterke vierde plaats. Deze punten zijn heel belangrijk voor het kampioenschap. Nu gaan we op naar Sebring.” Daar vindt op 20 maart de traditionele twaalf-uursrace als tweede wedstrijd van het IMSA WeatherTech SportsCar Championship plaats.

Vierenzestig.nl werd in de loop van het weekeinde constant verzorgd met fraai beeldmateriaal van de Porsche-fotografen Jürgen Tap, Bob Chapman en Wes Duenkel. Prachtige actiefoto’s, maar ook mooie sfeeropnamen die laten zien hoe bijzonder de race in Daytona is, ondanks dat er ditmaal vanwege de omstandigheden veel minder mensen waren dan normaal. Mocht u dat nog niet hebben gedaan, neem even rustig de tijd om de fraaie opnamen te bekijken op onze speciale fotopagina