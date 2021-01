De Amerikaan Stanley Gold heeft zijn hart verpand aan Porsche en heeft over 30 jaar tijd een indrukwekkende hoeveelheid Porsches verzameld. De focus lag op de Speedster modellen, en die zijn van alle jaren terug te vinden in de verzameling. Topstuk is wel zo’n beetje een 356 Carrera Speedster uit 1956. Maar Porsches zijn Porsches en ze zijn allemaal bijzonder fraai. Het Petersen Automotive Museum maakte er een mooie video van.