NKPP Racing by Bas Koeten Racing zorgt voor Nederlandse klassezege in Dubai

Nederlands succes in de Verenigde Arabische Emiraten: dankzij een foutloze race won het team NKPP Racing by Bas Koeten Racing met coureurs Harry Hilders, Bob Herber, Roeland Voerman en Gijs Bessem de Porsche Cup-klasse tijdens de Hankook 24H Dubai. Een prachtige prestatie voor de rijders en het team in deze sterk bezette klasse.

Al jaren behoort Bas Koeten Racing, het team van Bas en Jelle Koeten uit het Noord-Hollandse Westwoud, tot de vaste deelnemers aan de evenementen van Creventic in het kader van de 24 Series powered by Hankook. Eerst in de TCR-klasse, maar sinds enkele jaren is het team actief in de Porsche 991-Cup-klasse. De sportwagens van het merk uit Stuttgart-Zuffenhausen (hoewel de Cup-Porsches natuurlijk uit Weissach komen) hebben voor Bas Koeten Racing geen geheimen meer. Het team is immers ook actief in de Porsche Carrera Cup Benelux, waar het afgelopen seizoen met Loek Hartog de titel behaalde. Tijdens de grote internationale Porsche Carrera Cup-race in het voorprogramma van de 24 Uur van Le Mans in september baarde Bas Koeten Racing opzien door tussen alle grote en ervaren teams en rijders uit de Franse en Duitse Carrera Cups met Loek Hartog de pole-position te behalen en lange tijd de leiding in de race in handen te hebben.

Nu, al vroeg in het racejaar 2021, kan het volgende internationale succes worden bijgeschreven in de vorm van de zege in de Porsche 991-Cup-klasse tijdens de Hankook 24H Dubai. De Nederlandse formatie nam het onder andere op tegen gevestigde Porsche-teams als MRS GT-Racing, met onder anderen tweevoudig Porsche Supercup-kampioen Jeroen Bleekemolen als een van de rijders, het eveneens Duitse HRT Performance en het Belgische Speedlover van André van Hoof, die allemaal met twee auto’s in de klasse in actie kwamen, plus het kampioensteam uit de Duitse Porsche Carrera Cup, Huber Racing (in Dubai rijdend onder de vlag van Profildoors by Huber Racing), inclusief Duits Carrera Cup- en Supercup-kampioen Larry ten Voorde. Ook het Luxemburgse Duwo Racing was goed bezet, met meervoudig Carrera Cup- en Supercup-racewinnaar Dylan Pereira in de auto.

Met Harry Hilders, Roeland Voerman, Gijs Bessem en Bob Herber had NKPP Racing by Bas Koeten Racing vier coureurs in de auto die als ‘gentlemen drivers’ gekwalificeerd mogen worden: geen jonge honden meer, maar mannen met een rijke race-ervaring die ook zakelijk en maatschappelijk hun sporen verdiend hebben en samen kunnen genieten van hun passie voor de autosport. Niet de allersnelsten, want de snelste rondetijd van het team in de race lag zo’n vijf seconden boven de snelste rondetijd in de klasse, maar wel mannen die weten waarop het aankomt om in een lange-afstandsrace succesvol te zijn: geen onnodige risico’s nemen, de zaak heel houden, een constant tempo vasthouden en rustig afwachten tot zich kansen voordoen, en die dan vervolgens pakken.

Terwijl andere Porsche Cup-teams tijd verloren of zelfs uitvielen door crashes en technische problemen, bleef de groen-oranje Porsche van NKPP Racing by Bas Koeten Racing constant doorrijden en kon zo in de vroege ochtend de leiding overnemen toen de 911 van Duwo Racing, die de eerste helft van de race de klasse had aangevoerd, met een defect op de baan tot stilstand kwam en vervolgens zo’n drie kwartier in de pits stond voor reparatie. Zo wonnen Hilders, Voerman, Bessem en Herber uiteindelijk met een voorsprong van niet minder dan 20 ronden de klasse.

“De race van dit jaar was weer een mooie editie”, meldde Bas Koeten, inmiddels alweer onderweg terug naar Nederland. “Gelukkig geen regen zoals afgelopen jaar! Het was voor ons een behoorlijk ‘steady’ race. Er waren veel code-60’s, dat was opmerkelijk. Er zijn ook vrij veel auto’s uitgevallen met schade of door technische problemen. Dat bleek ook wel in onze Porsche Cup-klasse, waarin van de acht gestarte auto’s maar twee rijdend de finish haalden. Toch was er wel een behoorlijke strijd, die voor een groot gedeelte van de race tussen onze auto, die van Duwo en van Huber ging. Dat was een mooie strijd. Onze strategie was supergoed, dat wisten we al vanaf het begin. Gelukkig hebben we wat ervaring: we hebben inmiddels honderd keer een endurance-wedstrijd gedaan! We hebben het dus vooral op ervaring gedaan en gewonnen. Onze rijders zijn en blijven ‘gentlemen drivers’ die niet altijd even snel zijn, wat ook blijkt uit de vergelijking van de snelste rondetijden. Op de meeste auto’s die vooraan reden, zat ook een professional uit de Supercup, maar dat was bij ons niet het geval. Wij hebben gewoon vier ‘gentlemen drivers’. We weten van elkaar wat we kunnen: zij weten wat wij kunnen, wij weten wat zij kunnen en daar kunnen we ons hele schema op afstemmen. Dat werkt al jarenlang enorm goed. Op voorhand hadden we niet gedacht dat we konden winnen, zeker gezien de sterkte van een aantal andere equipes, maar uiteindelijk blijk dus toch dat we met onze eigen strategie en snelste pitstops het succes weer naar ons toe kunnen halen. Ook de twaalfde plaats algemeen is zeker het vermelden waard.”

Foto’s: Creventic/Petr Fryba en Team NKPP/BasKoeten racing.