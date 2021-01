Volledige eerste startrij in Dubai voor Porsche

Herberth Motorsport zorgde ervoor dat er voor het eerst sinds 2015 weer een Porsche op de pole-position staat in Dubai. (Foto: Creventic/Petr Fryba)

Voor het eerst sinds 2015 staat er weer een Porsche op de pole-position bij de Hankook 24H Dubai. In de kwalificatie behaalde het Duitse team Herberth Motorsport de eerste startplaats dankzij fabrieksrijder Sven Müller, terwijl het Italiaanse Dinamic Motorsport ervoor zorgde, dat de volledige eerste startrij in handen van Porsche-teams is. In de Porsche Cup-klasse was de snelste kwalificatietijd voor het Luxemburgse team DUWO Racing.

Hoewel de startpositie bij een 24-uursrace niet al teveel zegt, zorgt de snelste tijd in de kwalificatie bij alle betrokkenen natuurlijk toch voor een goed gevoel. Dat is zeker het geval bij het Duitse team Herberth Motorsport, dat voor het eerst in Dubai de pole-position behaalde. In de 30 minuten durende kwalificatie voor de auto’s uit de klassen GT3-Pro, GT3-Am, Porsche Cup, GTX en GT4 kwam de Duitse Porsche-fabrieksrijder Sven Müller in de 911 GT3 R met het startnummer 92 tot een tijd van 1:56,553 minuten, waarmee hij 0,14 seconden sneller was dan de Italiaan Matteo Cairoli, die de kwalificatie in de Dinamic Motorsport-Porsche met het startnummer 7 voor zijn rekening nam.

“Een geweldige kwalificatie”, straalde pole-winnaar Sven Müller na afloop van de sessie. “Het was heel close en we hebben twee nieuwe bandensets laten monteren, omdat het vooraan echt heel, heel dicht bij elkaar zat. Ik heb genoten van ieder moment op de baan. Ik werd niet opgehouden, de auto reed werkelijk fantastisch. Natuurlijk weet je nooit wat er gebeurt, maar voor mij was het een perfecte ronde. Ik verheug me erg op de race van morgen.” Müller deelt de auto met de beide gentlemen-rijders Jürgen Häring en Wolfgang Triller alsmede Vincent Kolb en Klaus Bachler.

De Porsche 911 van het Italiaanse Dinamic Motorsport start vanaf de tweede plaats.

(Foto: Creventic/Petr Fryba)

De snelste kwalificatietijd voor Herberth Motorsport betekent de eerste pole-position voor een Porsche-team bij de Hankook 24H Dubai sinds zes jaar. In 2015 was het Zwitserse team Fach Auto Tech met een 911 dankzij de Oostenrijker Martin Ragginger het snelste in de tijdtraining, maar wist die goede uitgangspositie toen niet te vertalen naar een goed raceresultaat: destijds zorgde eerst een defecte radiateur voor veel tijdverlies en betekende schade aan de bodemplaat van de auto uiteindelijk de voortijdige uitval.

Ditmaal was het optreden van de Porsche-teams in de kwalificatie wel bijzonder sterk, want naast de twee 911’s op de eerste startrij gingen ook de vierde en de vijfde tijd naar een Porsche-team. Het lokale team GPX Racing uit de Verenigde Arabische Emiraten start morgen met de 911 in de klassieke Gulf-kleuren lichtblauw en oranje vanaf de vierde plaats, direct gevolgd door de tweede Herberth Motorsport-911 van Daniel Allemann, Ralf Bohn en Robert en Alfred Renauer, die daarmee vanaf de vijfde plaats algemeen en vanaf de pole-position in de klasse GT3-Am starten. Vier van de eerste vijf auto’s op de grid zijn daarmee Porsches, de enige ‘stoorzender’ is de Lamborghini van het GRT Grasser Racing Team op de derde startplaats.

Twee Porsches met Nederlandse Supercup-kampioenen: vooraan de MRS GT-Racing-911 met Jeroen Bleekemolen, daarachter de Profildoors by Huber Racing-Porsche met Larry ten Voorde.

(Foto: Creventic/Petr Fryba)





In de Porsche Cup-klasse start de 911 GT3 Cup van het Luxemburgse team DUWO Racing vanaf de pole-position. Hier was het Luxemburger Dylan Pereira, meervoudig racewinnaar in de Supercup en de Duitse Carrera Cup, die de snelste tijd in de klasse reed. De tweede tijd in de Cup-klasse was voor het team HRT Performance, de derde Porsche-tijd ging naar het team Profildoors by Huber Racing, waar Larry ten Voorde deel uitmaakt van de rijdersbezetting. De MRS-Porsche met Jeroen Bleekemolen start vanaf de vierde plaats in de klasse.

Morgen start de 24-uursrace in Dubai om 15.00 uur lokale tijd, 12.00 uur in Nederland. Een livestream in HD-kwaliteit is te vinden op de officiële website en het YouTube-kanaal van de serie.

