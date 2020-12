Nog wat leuke Porsche-cadeau-ideeën

Nadat we de afgelopen dagen drie nieuwe boeken rondom Porsche voorstelden, laten we net voor Kerst nog een paar cadeau-ideeën zien. Voor Porsche-liefhebbers in de familie- of vriendenkring, of gewoon voor uzelf, als lichtpuntje in duistere tijden.

Modelauto: Porsche 911 RSR Coca-Cola, Spark, schaal 1:18

Met Porsche-modelauto’s ben je nooit uitverzameld, en het merk Spark behoort op dit gebied tot de productiefste. De onderneming maakt immers miniaturen van kunsthars in plaats van gegoten metaal (die-cast), zodat er veel kleinere oplagen mogelijk zijn en er dus ook veel meer varianten in kleine aantallen gemaakt kunnen worden. Spark heeft vooral een sterke reputatie op het gebied van autosportminiaturen, waarin de reeks variatiemogelijkheden schier eindeloos is.

In opdracht van Porsche maakte Spark vorig najaar al een model in schaal 1:43 van de 911 RSR in de kleuren van Coca-Cola, zoals die in oktober vorig jaar in actie kwam tijdens de tien-uursrace ‘Petit Le Mans’ op het circuit van Road Atlanta, de finale van het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Op het circuit waren de modellen binnen een dag uitverkocht en ze gaan inmiddels voor leuke prijzen op de bekende veilingsites. Onlangs verscheen er een Spark-miniatuur van dezelfde raceauto in schaal 1:18, nog mooier en gedetailleerder dan de 1:43-versie. Verpakt in een fraaie kunststof vitrine en gemonteerd op een zwarte bodemplaat, individueel genummerd in een gelimiteerde oplage van 1000 stuks.

De 1:18-versie is ook de uitvoering zoals de auto daadwerkelijk in de race reed, ondermeer te herkennen aan de drie rijdersnamen op de zijkant (Tandy, Makowiecki en Pilet) in plaats van alleen Tandy en Pilet, zoals op de 1:43-versie, die al voorafgaand aan de race geproduceerd werd. Ook zijn er wat extra stickers, antennes en andere details aangebracht. Spark levert de 1:18-uitvoering net als eerder het model in schaal 1:43 niet in het eigen reguliere programma, wat ongetwijfeld te maken zal hebben met licentierechten voor het gebruik van logo en merknaam van Coca-Cola. Zo is het gelimiteerde 1:18-model uitsluitend via de Porsche-organisatie verkrijgbaar. Als u geluk heeft, nog onder de 300 Euro, maar dat die prijs flink omhoog gaat, staat eigenlijk nu al vast. Veel geld, zeker, maar u krijgt er een geweldig mooi model voor!

Spark-Porsche 911 RSR Coca-Cola in schaal 1:18, Porsche-bestelnummer WAP 021 930 0MC CL.

000

Tijdschrift: 000 Magazine

Het feit dat u dit nu leest, is het bewijs dat u, net als een gestaag groeiend aantal mensen in Nederland, België en daarbuiten, de weg weet te vinden naar deze site als het om nieuws en achtergronden over Porsche gaat. Dat doet ons veel plezier en we beloven om ook in 2021 ons streven naar steeds meer kwaliteit en actualiteit voort te zetten!

Niettemin zijn er natuurlijk nog tal van andere Porsche-publicaties. Alleen in Nederland al twee tijdschriften over ons favoriete merk, en in het buitenland een veelheid daarvan. Van uitzonderlijke kwaliteit is daarbij het in Amerika uitgegeven 000 (spreek uit: ‘Triple zero’ – de driecijferige codering verwijst naar de naamgeving van de modelreeksen bij Porsche), een kwartaalblad met iedere keer 250 pagina’s of meer, dat eigenlijk meer een boek dan een tijdschrift is. Diepgravende reportages, prachtige fotografie, mooie vormgeving en dito drukwerk zorgen ervoor dat dit blad in de vier jaar van zijn bestaan inmiddels wereldwijd een flink aantal liefhebbers heeft gevonden.

Het is bepaald niet goedkoop: 75 dollar in de VS, 69 Euro via de Europese distributeur, de Duitse Sportfahrer-Zentrale. Een abonnement van vier nummers kost 249 Euro, maar net als bij de 911 is er ook nog de duurdere ‘S’-variant, met alle nummers gebonden in hardcover en samen verpakt in een aluminium slipcase met persoonlijk gegraveerde plaquette. Veel van de oudere nummers (de actuele editie is nummer 15) zijn al uitverkocht en gezocht onder verzamelaars. Wilt u iets unieks, kijk hier dan zeker eens naar!

000 Magazine, meer informatie op www.000magazine.com of https://www.sportfahrer-zentrale.com/de/magazine/000/?p=1

Kalender: Motorsport Classic 2021

Ondanks alle digitale zegeningen kunnen ook gewone gedrukte kalenders traditioneel nog steeds op een grote schare liefhebbers rekenen, al was het alleen maar omdat het leuk is om iedere maand – en bij de hier gepresenteerde kalender zelfs elke twee weken – een andere afbeelding op groot formaat aan de muur te hebben hangen. Bovendien zijn autosportkalenders ook geliefd als verzamelobject, en als je ze lang genoeg bewaart, kun je ze over een paar jaar immers weer gebruiken…

Voor wie houdt van klassieke autosportfoto’s is er de kalender Motorsport Classic van de Duitse uitgever McKlein, dat een fotoarchief van honderdduizenden opnamen heeft om uit te putten. Dat leidt ieder jaar weer tot een mooie selectie, waarbij voor 2021 de jaren 1956, 1966, 1971 en 1976 aan de orde komen. Opnieuw is er volop afwisseling tussen races en rally’s, van de Grand Prix in Spa 1961 met Innes Ireland die achterop de Coooper T51 van Maurice Trintignant meerijdt, tot aan de Mini van Tommi Mäkinen bij de RAC Rally in 1966 die gewoon op zijn kant getild wordt voor een reparatiebeurt. Daytona, Sicilië, Monaco, de Nürburgring, Le Mans zijn slechts een paar locaties die aan bod komen.

Twee foto’s zijn specifiek interessant voor Porsche-liefhebbers: de afbeelding in januari van Manfred Schurti in een zwaar gehavende 935 in de kleuren van Martini Racing tijdens de 24 Uur van Le Mans 1976 en de foto in juli van Gérard Larrousse/Vic Elford met de 917 LH in de 24 Uur van Le Mans 1971. Maar ook de overige afbeeldingen, 25 verschillende opnamen, twee foto’s per maand plus de titelpagina, allemaal op mooi groot formaat en dik papier, zijn natuurlijk gewoon de moeite waard om van te genieten!

Motorsport Classic 2021. McKlein Publishing, ISBN 978-3-947156-29-0, 67 x 48 cm, spiraalbinding. Te bestellen via www.racingwebshop.com

Kalender 24h

Kalender: 24H Nürburgring 2021

Dat kalenders geen uitstervend ras zijn, bewijst ook de Duitse uitgever Gruppe C Motorsport Verlag met een nieuwe publicatie op dit gebied, een kalender die volledig is gewijd aan wat officieel het ‘ADAC TOTAL 24h-Rennen Nürburgring’ heet, dus de jaarlijkse 24-uursrace voor sport- en toerwagens op het roemruchte circuit in de Eifel.

De keuze is ongetwijfeld niet geheel toevallig, want dezelfde uitgever publiceert inmiddels al in het 20e jaar het officiële jaarboek van de race (op de meest recente editie komen we binnenkort in een bespreking van meerdere jaarboeken terug). Daartoe beschikt men over een omvangrijk team van topfotografen, wat resulteert in tienduizenden opnamen. Meer dan genoeg materiaal derhalve om daaruit naast een lijvig boek ook een mooie kalender samen te stellen.

Het resultaat mag er zijn: prachtige opnamen die de fascinatie van het evenement – met ook dit jaar ondanks de pandemie zo’n 120 deelnemers en nog steeds een van de grootste autosportevenementen ter wereld – op kundige wijze in beeld brengen. Van de spanning op de startopstelling via de actie op de baan en het werk in de pits tot de ontlading aan de finish, allemaal weergegeven op prachtige foto’s, waarbij er uiteraard ook de nodige Porsches te zien zijn. Dat er een BMW op de titelpagina staat, moeten de liefhebbers van het merk uit Stuttgart maar voor lief nemen: de M6, met onze landgenoot Nicky Catsburg als een van de rijders, was dit jaar de winnende auto. En als dat de pijn enigszins verzacht: hetzelfde team, Rowe Racing, won enkele weken later de 24 Uur van Spa-Francorchamps. Met een 911 GT3 R.

24H Nürburgring 2021. Gruppe C Motorsport Verlag, ISBN 978-3-948501-06-8, 67 x 48 cm, spiraalbinding. Te bestellen via https://www.gruppec-verlag.de/de/kalender-poster