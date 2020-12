(Bijna) vijf jaar Boxster rijden.

Net na mijn achtste verjaardag verhuisden wij naar Zeist. Daar kwam ik voor het eerst in aanraking met Porsche. Uiteraard die van de AVD die op een spreekwoordelijke steenworp afstand gestationeerd stonden, maar zeker ook die in de lommerrijke wijken in het dorp op opritten stonden. Het zaadje was geplant, ooit zou er een Porsche voor mijn deur staan.

Na eindeloos rond een 911 T 2.4 en een paar jaartjes later een Carrera 3.2 gelopen te hebben en bij beiden toch besloot nog even verder te kijken en door te sparen voor een mooier exemplaar (zucht) kwam ik vijf jaar geleden een Boxster S op het spoor. De prijzen van 911 zaten toe al flink in de lift en de 4 cilinder had zijn intreden gedaan in het Boxster-gamma.

Dit was het moment om in te stappen vond ik. Een 986 werd het, 100% origineel, met complete onderhoudshistorie, volleder, uitgebreid soundpakket, klima, sportstoelen, optionele 17” Sport Classic velgen, handbak en de koppelrijke zescilinder vlak achter je rug.



17″ Sport Classic Velgen

Een 3.2. Die cilinderinhoud vind ik nog steeds erg leuk, een vette knipoog naar de Carrera uit de jaren tachtig, lange tijd mijn droomauto. Naar het schijnt was deze motor in eerste instantie bedoeld voor de 996 Carrera, maar werd daarvan af gezien omdat de prestaties er ten opzichte van de uitgaande 993 niet genoeg (of helemaal niet) op vooruit gingen. Hoe het ook zit, deze motor geeft de Boxster vleugels.

De 3.2 levert 252 pk, een flink aantal meer dan de 204 van de 2.5 liter motor, waar de Boxster van 1996 tot 2000 mee was uitgerust. Vanaf de introductie was er de roep om meer vermogen. Met de Boxster S beantwoordde Porsche vanaf 2000 ruimschoots aan deze vraag.

Zeker in het derde verzet is het geweldig hoe hij snelheid maakt, met een indrukwekkende huil als bonus, gelijk een Apache indiaan op oorlogspad. Binnenwegen zijn dan ook het territorium van de Boxster. Sturen schakelen, accelereren en remmen, de Boxster gaat door zijn mooie balans als op rails over een bochtig parcours. Een hele pure auto. En met de 996 remmerij op de vooras, standaard op de S, sta je gelukkig ook weer snel stil.

In 2021 is het al weer 25 jaar geleden dat de Boxster werd geïntroduceerd, waarvan ik er vijf jaar actief van heb meebeleefd. De tijd is goed geweest voor de 986. Ik vind het nog steeds een mooie auto om te zien, en-profil en zeker driekwart van achteren. De koplampen zijn nooit echt een punt voor mij geweest. De oplossingen die ik gezien heb om ze meer te laten lijken op die van eerdere typen 911 vind ik eerder een achteruitgang dan een vooruitgang. En van die water-is om- eieren-in –te-koken discussies zijn we inmiddels gelukkig ook verlost.

Blijft een mooie auto om te zien, zeker driekwart van achteren gezien

Is de Boxster dan helemaal zonder fouten? Nee, dat nou ook weer niet. Hekel puntje vind ik wel de radiatoren voor airco en koelsysteem die vrijwel onbeschermd voor de voorwielen geplaatst zijn. Het is zaak geregeld je hand door de openingen in de voorbumper te steken om de bladeren en ander rommel te verwijderen. En ook de aflegruimte in het interieur houdt niet over. Aangezien mijn Boxster van 2000 is, is hij nog niet uitgerust met een dashboardkastje. Blijven over de erg diepe vakken (dat dan weer wel) in de deuren het kleine vakje in het dashboard en het opbergvak achter de stoelen.

En op het motorische vlak zijn het welbekende IMS-lager en de AOS, de olie scheider, beruchte spelbrekers. Beiden hebben niet het eeuwige leven en kunnen tot aanzienlijke motorische leiden.

De blauwe kap heb ik enkele jaren geleden vervangen door een gelijk-kleurige variant met glazen achterruit. Niet helemaal origineel dus, maar wel met achterruitverwarming en een beter zich naar achteren dan met de kunststof ruit. Voor het winterseizoen, ik rijd er het hele jaar mee door, heb ik een hardtop. De motorbeleving in de auto wordt hier nog groter door dan met de softtop. Een hele prettige bonus!

Hoewel uitgerust met het soundpakket miste ik (muziek)geluid van achteren. Gelukkig bood Porsche hiervoor twee oplossingen. Een subwoofer die het uitneembare bagagevak achter de stoelen vervangt, of een speakerset die gemonteerd kan worden in de twee volstrekt nutteloze, want nauwelijks te bereiken vanuit de stoel, opbergvakjes aan weerszijde van het grote opbergvak. Voor die laatste optie heb ik gekozen. Een hele verbetering.

Toen ik twee jaar geleden in een onbewaakt moment het idee opperde om hem in te ruilen op een fijne stationcar uit het Zuid Duitse Buchloe, werd ik er zowel mijn vrouw als mijn toen 15-jarige dochter fijntjes op gewezen dat dat toch echt geen goed idee was (alleen de velgen zijn mooi…). Dat hebben we dus maar niet gedaan, gelukkig. De Boxster is geliefd bij ons thuis dat merk je wel. En dat terwijl we er nooit met z’n drieën in kunnen zitten. Het grootste “probleem” dus eigenlijk.