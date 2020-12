De marketingcommunicatie afdeling van Porsche brengt zijn wereldwijde bedrijfsmodel opnieuw in lijn.

Meer gericht op merkfocus en bundelen

Als onderdeel van een maandenlang pitchproces, heeft de Marketing Communicatie afdeling van Porsche AG haar samenwerking met de bestaande agentschappen opnieuw in lijn gebracht.

Als gevolg daarvan is de focus van de vorige “Creative Alliance” met vijf partners aangescherpt. Grabarz & Partner blijft in de groep en wordt in de toekomst verantwoordelijk voor de productcommunicatie over de gehele modellenlijn, inclusief de digitale scopes. Het bureau wordt ook verantwoordelijk voor de communicatie op het gebied van voertuiggerelateerde producten en diensten. Als aanvulling op autosportonderwerpen, is ook Proximity verantwoordelijk voor de merkcommunicatie. Naast het wereldwijde mediabureau PHD zet Porsche de samenwerking met Cramer-Krasselt in Noord-Amerika en Saatchi & Saatchi in China voort.

Verder zal Porsche samenwerken met de United Digital Group en Chromedia op het gebied van aanpassingen en lokalisatie van foto-, film- en tekst.

Oliver Hoffmann

Met het opnieuw in lijn brengen van ons bedrijfsmodel leggen we nog meer de nadruk op merkgerelateerde communicatie en op het bundelen van onderwerpgerelateerde klassieke en digitale taken, zegt Oliver Hoffmann, Director Marketing Communications bij Porsche. “Dit betekent dat we voor elk van de belangrijkste klantbelevingen zullen samenwerken met één centraal bureau.

Op deze manier willen we systematisch vooruitgang boeken op het pad richting datagestuurde marketing. ” Volgens Hoffmann maakt dit communicatie nog hedendaagser en creatiever.

Het bureau Keko blijft voor het merk werken en gaat zich in de toekomst richten op samenwerking met verschillende internationale Porsche-dochterondernemingen in verschillende marketingdomeinen. Het bureau gaat onder andere Porsche Deutschland ondersteunen op het gebied van Porsche Center Marketing Services. Het is een full-service bureau dat de implementatie aanbiedt van lokale marketingmaatregelen voor de 88 Duitse Porsche Centra. Het is ook agency of record voor de dochterondernemingen in het Midden-Oosten, Azië-Pacific en het Verenigd Koninkrijk. Keko won onlangs bovendien het budget voor het Amerikaanse “Electrify America”, een initiatief gericht op het opzetten van een openbare laadinfrastructuur.

De afdeling Marketingcommunicatie zet de overgang naar de nieuwe situatie gefaseerd op in 2021. De volledige implementatie is gepland vanaf 2022.