Technische ontwikkelingen bij Porsche; deel 3, digitale assistent “Sounce”

In deze rubriek willen we met enige regelmaat technische ontwikkelingen bij Porsche onder de aandacht brengen. Dat kunnen recente ontwikkelingen zijn, of wat oudere ontwikkelingen die in onze ogen best wel innovatief zijn. In deel 3 behandelen we “Porsche Digital” dat kunstmatige intelligentie, (Artificial Intelligence, AI) ontwikkelt om geluid op te sporen.

Autofabrikanten hebben tegenwoordig een aardige uitdaging aangaande geluiden in de auto’s. Aan de ene kant moeten auto’s stiller, aan de andere kant zijn er juist geluiden waarvan men vindt dat de klant die juist wel op prijsstelt. Zij moeten dit dus reguleren. Het ene geluid verminderen of elimineren, het andere versterken of creëren.

Porsche Digital, de dochteronderneming van de in Stuttgart gevestigde sportwagenfabrikant, breidt zijn productportfolio uit. De digitale assistent “Sounce” biedt een verbeterd vermogen om geluid vast te stellen. Bijvoorbeeld tijdens het testen van voertuigonderdelen. Het doel is onder meer de ontwikkeling en productie van componenten in de auto-industrie verbeteren.

De technologie, die gebruik maakt van deep learning-methodes, kan betrouwbaar en nauwkeurig geluid detecteren, tijdens bijvoorbeeld duurtests. Dit ontlast vooral ontwikkelingsingenieurs, die normaal gesproken persoonlijk aanwezig moeten zijn tijdens dergelijke tests. Ook foutdocumentatie is hiermee nauwkeuriger en bovendien vereenvoudigt het de analyse van de hoofdoorzaak.

Patricia Rennert, Hoofd Industy Solutions bij Porsche Digital

Ontworpen voor de auto-industrie en partners

De technologie kan op verschillende gebieden worden toegepast. Het is bijvoorbeeld denkbaar om het toe te passen in testsituaties waar een heel veel verschillende akoestische signalen, analoge analyse met het menselijk oor moeilijk maken. Dit is dus ook op situaties buiten de auto-industrie van toepassing.

Mattias Ulbrich, CEO van Porsche Digital GmbH

De divisie Industry Solutions van Porsche Digital ontwierp en ontwikkelde de zogenaamde Software-as-a-Service (SaaS) -oplossing samen met de ontwikkelingsafdeling van Porsche AG. Porsche Digital is verantwoordelijk voor het gebruik van de technologie. “Ontwikkelen van technologische industriële oplossingen is onze kerncompetentie en daarom een ​​van onze belangrijkste strategische benaderingen. “Sounce” onderstreept de mogelijkheden, die met name worden geboden door onze diepgaande tech-experts, ”legt Mattias Ulbrich, Chief Executive Officer van Porsche Digital GmbH uit.

Porsche houdt al deze kennis niet voor zichzelf. Na de pilotfase wordt de oplossing ook aangeboden aan externe klanten. Aanvragen kunnen worden gedaan via de website www.sounce.io.

Bron en foto’s Porsche Newsroom