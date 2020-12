Sterker, sneller, spectaculairder: de nieuwe 911 GT3 Cup is gepresenteerd

Deden we eerder deze week al verslag van hoe de 992 GT3 Cup in een unieke samenwerking met de raceteams tot stand is gekomen, gisteren 12 december was het zover dat dit nieuwste werkpaard van Porsche officieel gepresenteerd is. En natuurlijk volgde Vierenzestig dat van zeer dichtbij.

De 992 GT3 Cup volgt zijn voorganger op en zal in het seizoen 2021 worden ingezet in de Porsche Mobil 1 Supercup evenals de nationale Porsche Carrera Cups in Duitsland, Frankrijk, Azië en Benelux. Nieuw is dat ook voor het eerst in Noord-Amerika deze raceklasse van start zal gaan in 2021.

Laten we maar direct met de specificaties beginnen want we kijken hier naar een totaal nieuw ontworpen auto. De Cup auto is dan wel gebaseerd op de 992 GT3 maar is onderhuids een totaal andere auto. Met een vermogen van ongeveer 375 kW (510 pk) is hij 25 pk sterker dan zijn directe voorganger. Het maximale koppel van 470 Nm wordt bij 6150 t/min bereikt. Het maximale toerental wordt pas bereikt bij 8750 t/min en in combinatie met het inlaatsysteem, lichtgewicht vliegwiel en sportuitlaat zorgt dit gegarandeerd voor een prachtige prestatie en dito geluid. De nieuwe GT3 Cup kan nu ook draaien op synthetische brandstoffen, wat de CO2-uitstoot onder raceomstandigheden aanzienlijk verlaagt, iets waar ook in de autosport steeds meer op gelet gaat worden.

De krachtoverbrenging vindt plaats via een 6 versnellingen sequentiële dog-type versnellingsbak met elektronische aansturing. Deze wordt bediend via de paddles op het stuurwiel in combinatie met een race koppeling uitgevoerd in drie-plaats gesinterd metaal.

Het vermogen wordt losgelaten op 1260 kg nettogewicht waarmee dus zo’n 0,4 pk per kg beschikbaar is. Dat deze mastodont nog steeds ongeveer 35 kilogram meer weegt dan zijn voorganger is te wijten aan de steeds strenger wordende veiligheidseisen waarvoor extra stalen versterking in de body nodig waren. Het dak is voorzien van een verwijderbaar ontsnappingsluik en alle ramen in de GT3 Cup zijn gemaakt van lichtgewicht polycarbonaat met krasbestendige harde beglazing. De deuren, motorkap en achtervleugel zijn gemaakt van koolstofvezel versterkt kunststof.

Eén van de meest opvallende kenmerken van de nieuwe 911 GT3 Cup is de meer gespierde uitstraling. Dit is mede te danken aan de brede turbo-body die voor het eerst wordt gebruikt in een Cup auto. Met een totale breedte van 1.902 millimeter is de auto 28 millimeter breder dan zijn voorganger. Dit wordt mede veroorzaakt door de extra luchtinlaten voor de wielen. Ook de vooras is aanzienlijk breder door de bredere spatborden en meet nu maar liefst 1.920 millimeter op de vooras. Daarmee biedt het vooronder ruimte aan de 110 liter “fuel cell”. Deze geometrie van de auto opent de deur voor een harmonieuze wiel-band combinatie met 12-inch brede velgen aan de voorzijde en 13-inch brede wielen op de achteras. Dit is typisch voor GT racen en heeft een positief effect op de handling en rijeigenschappen van de raceauto. De schokdempers hebben de geavanceerde kleptechnologie van de 919 Hybrid en 911 RSR geërfd en zorgen voor een sterk verbeterde wegligging en bochtprestaties.

Om al dit geweld tot stilstand te brengen is de auto uitgevoerd met een indrukkend remsysteem waarbij de voorwielen voorzien van 380 mm diameter stalen remschijven en immense remklauwen met 6 cilinders. Achter zorgen de klauwen met 4 cilinders voor voldoende remkracht.

Achtervleugel van koolstofvezel versterkt kunststof

Brede Turbo-body

Gewicht: alle kleine beetjes helpen

380 mm diameter stalen remschijven en immense remklauwen met 6 cilinders.

Ook in het interieur zijn veel vernieuwingen te zien. Het vernieuwde multifunctionele stuurwiel is gemaakt van koolstofvezel. Na de feedback van de diverse coureurs zijn de verlichte knoppen opnieuw ingedeeld. Het zogenaamde “Rubber Switch Panel” met zijn tien grote knoppen aan de rechterkant is qua ontwerp eveneens afgeleid van de Porsche 919 Hybrid. Anders dan de 5 ‘klokken’ die we in de straatversies van de 911 gewend zijn biedt de GT3 Cup een centraal gepositioneerde 10,3-inch kleurenmonitor. Dit scherm geeft alle informatie voor de bestuurder tijdens het racen zoals toerental, olie en koelvloeistof temperatuur, rembalans en geeft de foutdiagnoses weer. De computers in de auto aanwezig registreren tijdens de races alle informatie van de gereden ronden zodat deze na afloop met de ‘race engineer’ geanalyseerd kunnen worden om de prestaties van auto en coureur te optimaliseren.



Vernieuwd multifunctioneel stuurwiel van koolstofvezel en centraal gepositioneerd 10,3-inch kleurenmonitor

Net als bij zijn directe voorganger heeft de zescilinder pas na 100 uur tracktime een onderhoudsinspectie nodig terwijl de versnellingsbak na 60 uur racen aan een deskundige blik onderworpen moet worden. Dit komt overeen met ongeveer twee jaar in de Porsche Mobil 1 Supercup. Een grote revisie van motor en versnellingsbak is noodzakelijk na 120 uur racen. Daarmee verwacht Porsche de ‘running costs’ van de auto te reduceren.

Volgens Porsche moet het met deze setup mogelijk zijn de rondetijden met een goede één procent te kunnen verbeteren ten opzichte van de vorige generatie. Dat klinkt weinig maar is in de racewereld substantieel.

De levering aan de diverse teams begint in februari 2021. Daar moet dan wel een prijs van 225.000 euro plus netto voor neergelegd worden maar gezien de populariteit van deze auto in de racewereld zal ook nu aan interesse geen gebrek zijn.

Porsche heeft met deze 992 GT3 Cup een totaal nieuwe auto gepresenteerd die weer voor aangename verrassingen gaat zorgen in het komende race seizoen. Wij kunnen in ieder geval niet wachten, laat 2021 maar beginnen.

Kijk hier naar de presentatie

Om alvast in de stemming te komen hebben we de volledige 992 GT3 Cup presentatie beschikbaar gemaakt op ons 64 Youtube kanaal.