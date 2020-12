Terug- en vooruitblik tijdens digitale ‘Night of Champions’ Porsche Motorsport

Foto vanuit het Porsche-museum spraken Michael Steiner, bestuurslid technische ontwikkeling, Oliver Blume, voorzitter van de raad van bestuur en Fritz Enzinger, hoofd Porsche Motorsport, de kijkers toe. (Foto: screenshot)

De jaarlijkse ‘Night of Champions’ als seizoensafsluiting van Porsche Motorsport vond ditmaal niet fysiek in Weissach plaats, maar digitaal, onder het motto ‘Back to racing’. Als altijd werden de succesvolle coureurs van het afgelopen seizoen in de schijnwerpers gezet, onder wie drievoudig kampioen Larry ten Voorde. Daarnaast werden de plannen voor het komende seizoen aangekondigd en werd de nieuwe Cup-versie van de 992-generatie van de 911 gepresenteerd.

Dr. Wolfgang Porsche, voorzitter van de raad van commissarissen, sprak de aanwezigen via een videobijdrage toe. (Foto: screenshot)

De presentatie van de virtuele show was in handen van Jule Golsdorf, samen met Carlo Wiggers, hoofd teammanagement en business relations van Porsche Motorsport, terwijl diverse Porsche-prominenten via video-bijdragen, grotendeels opgenomen in het Porsche Museum in Stuttgart, aan het woord kwamen. Daarbij werd teruggeblikt op de fabrieksactiviteiten van Porsche, met het eerste seizoen in de Formule E, de campagnes met de 911 RSR-2019 in het FIA WEC en het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship en de diverse Porsche-merkencups. Daarnaast was er uiteraard uitgebreid aandacht voor de verrichtingen van klantenteams, inclusief de overwinning van ROWE Racing in de Total 24 Hours of Spa en de titelwinst van het dit jaar nieuw opgerichte team SSR Performance in de Duitse ADAC GT Masters.

De drie titels van Larry ten Voorde in de echte en virtuele Supercup alsmede in de Duitse Carrera Cup bleven uiteraard niet onvermeld. (Foto: screenshot)

Dat Porsche de deelname als fabrieksteam aan het Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship zou beëindigen, stond in april van dit jaar al vast. De deelname aan het FIA WEC wordt echter ook volgend jaar voortgezet. Opmerkelijk genoeg bleef de allerwegen verwachte aankondiging van een nieuw prototype voor de LMDh-categorie, wat Audi twee weken geleden wel bekendmaakte, bij Porsche vooralsnog uit.

Fabriekskader enigszins uitgedund

In lijn met de reductie van de fabrieksactiviteiten in de GT-racerij werd ook het kader van de Porsche-fabrieksrijders voor 2021 enigszins uitgedund. Zo maken de beide Le Mans-winnaars Earl Bamber en Nick Tandy, GT-wereldkampioen Michael Christensen, de Fransman Patrick Pilet en de beide Duitsers Sven Müller en Dirk Werner in 2021 niet langer deel uit van het fabriekskader bij Porsche, al kunnen ze nog wel in opdracht van de fabriek voor Porsche-klantenteams in actie komen. Van Bamber is bijvoorbeeld al bekend dat hij volgend seizoen in de GTD-klasse van het Amerikaanse IMSA-kampioenschap rijdt. Tandy maakt daarentegen de overstap als fabrieksrijder naar Corvette.

Ook het behalen van de titel in de Porsche Carrera Cup Benelux door Loek Hartog werd genoemd. (Foto: screenshot)

Neel Jani stapt vanuit de Formule E over naar de GT’s: hij wordt de nieuwe rijder in de nummer 92-Porsche in het FIA WEC, naast Kévin Estre, waar hij de plaats inneemt van Michael Christensen. De bezetting van de Porsche met het startnummer 91, bestaande uit Richard Lietz en Gianmaria Bruni, blijft ongewijzigd. Daarnaast blijven ook Laurens Vanthoor, Patrick Long en Frédéric Makowiecki als fabrieksrijders in de GT’s actief, zij kunnen ook worden ingezet door klantenteams.

Pascal Wehrlein nieuw in Formule E

In de Formule E, waar Porsche aan zijn tweede seizoen als fabrieksteam begint, neemt Pascal Wehrlein de plaats van Neel Jani in. Als doelstelling voor het komende seizoen werd in ieder geval het behalen van overwinningen geformuleerd. Reserverijders zijn Jani en de Zwitserse Simona de Silvestro. Naast de genoemde rijders blijft de Fransman Julien Andlauer actief als Porsche Young Professional, terwijl Ayhancan Güven aan zijn tweede seizoen als Porsche Junior begint. Vanwege de coronapandemie kon de jaarlijkse juniorselectie van Porsche dit jaar geen doorgang vinden, zodat er in 2021 bij uitzondering geen tweede Porsche Junior zal zijn.

Robert Renauer won de jaarlijkse Porsche Cup. (Foto: Porsche AG)

Zoals verwacht ging de hoofdprijs in de jaarlijkse Porsche Cup, het klassement voor privérijders met Porsches, naar de Duitser Robert Renauer, die met zijn eigen familieteam Herberth Motorsport vele successen behaalde in de Duitse ADAC GT Masters en de 24H Series. Voor Renauer is het de tweede keer na 2016 dat hij de Porsche Cup wint.

Vanuit de werkplaats van Porsche Motorsport in Weissach werd de lang verwachte nieuwe Cup-versie van de 911 gepresenteerd. (Foto: screenshot)

De avond werd afgesloten met de presentatie van de nieuwe Cup-versie van de 911, gebaseerd op de actuele modelgeneratie 992. De nieuwe auto wordt aangedreven door een vierliter zescilinder boxermotor, goed voor een vermogen van 510 pk en daarmee 25 pk meer dan het voorgaande model. De Cup-versie wordt in het seizoen 2021 naast de Porsche Mobil 1 Supercup ook ingezet in de Porsche Carrera Cups in Duitsland, Frankrijk, de Benelux, Azië en de nieuwe Cup in Amerika. Uiterlijk is de nieuwe Cup-versie ondermeer herkenbaar aan de brede Turbo-carrosserie (voor het eerst bij een Cup-Porsche), een bredere voor- en achteras en een grotere achtervleugel met ‘zwanenhals’-bevestiging, zoals die al eerder werd toegepast bij de 911 RSR. Bij de nieuwe versie is aanmerkelijk meer gebruik gemaakt van aluminium, maar de auto is met 1.260 kg toch zo’n 35 kg zwaarder dan zijn voorganger, wat ondermeer het gevolg is van extra verbindingen in de veiligheidskooi. Daarnaast is vooral veel aandacht besteed aan rij- en bediengemak.

Op zich was de virtuele seizoensafsluiting een prima oplossing, snel en efficiënt. Maar, zoals Carlo Wiggers, hoofd teammanagement en business relations van Porsche Motorsport, tijdens de afsluiting terecht opmerkte, zo’n eindejaarsfeest is ook belangrijk voor de menselijke contacten, bij de ontvangst voorafgaand aan het officiële gedeelte en – vooral – aan de bar na afloop. Daar worden contacten gelegd of verstevigd, plannen gemaakt, ideeën geboren. Daar treffen mensen elkaar, en dat is virtueel een stuk lastiger. Vandaar dat alle betrokkenen niet alleen hopen op een min of meer normaal autosportseizoen in 2021 – wat nog verre van zeker is – maar ook weer op een feestelijke afsluiting, ter plekke in Weissach. Want hoe mooi alle techniek ook is, zonder de mensen erachter is er ook bij Porsche geen autosport. Het was dan ook toepasselijk dat er werd afgesloten met een grote overzichtsfoto van alle kampioenen en Porsche-prominenten.