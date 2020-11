Speciale Porsche 911 Carrera S als hommage aan Gijs van Lennep

Als hommage aan tweevoudig Le Mans-winnaar en Targa Florio-winnaar Gijs van Lennep liet Pon Porsche Import een speciale uitvoering van de 911 Carrera S realiseren. Samen met Loek Hartog, de kersverse kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux, ging Vierenzestig.nl met de opvallende Porsche op bezoek bij Van Lennep.

Mooie auto’s zijn in het Gooi natuurlijk bepaald geen zeldzaamheid, maar een 911 van de nieuwste generatie (992) in de kleur Lava oranje trekt toch ook in de chique omgeving van Laren en Blaricum wel de aandacht. Nadat we de auto voorzichtig – er stond nog geen 200 kilometer op de teller – bij het huis van Gijs van Lennep en diens echtgenote op de oprit geparkeerd hebben, zien we hoe ook langsrijdende automobilisten even inhouden om een extra blik op de auto te werpen.

“Ik krijg allerlei berichten van mensen die me feliciteren met mijn nieuwe auto, maar die hebben duidelijk het nieuws niet goed gelezen”, lacht Gijs van Lennep bij ons bezoek, daags nadat het persbericht over de speciale uitvoering van de 911 Carrera S de wereld werd ingestuurd. “’Was het maar waar’, stuur ik dan als reactie. Natuurlijk zou ik graag zo’n auto willen hebben, en ik vind het heel leuk dat ze bij Pon dit initiatief genomen hebben, maar de auto is natuurlijk van Pon. Ik houd het maar bij mijn vertrouwde Audi.”

De enorme vingerafdruk van Gijs van Lennep is een opvallend kenmerk van de auto.

Vingerafdruk

Naast de kleur – Lava oranje is gekozen als verwijzing naar de oranje huiskleur van het vermaarde Racing Team Holland, dat met Gijs van Lennep, Ben Pon, Rob Slotemaker en anderen met Porsche-modellen als de 904, 906 en 910 successen behaalde – valt vooral de enorme vingerafdruk op de voorklep op. Dit is gerealiseerd dankzij een ‘direct printing’-lakprocédé, dat Porsche Exclusive Manufaktur sinds dit jaar levert. Met behulp van deze technologie, vergelijkbaar met de werking van een inktjetprinter, is het mogelijk om grafische elementen, zoals in dit geval dus de vingerafdruk van Gijs van Lennep, op gelakte carrosseriedelen aan te brengen.

Heerlijk sportstuurwiel, zelfs verwarmd!



Andere specifieke elementen van de auto zijn de ‘Exclusive’-achterlichten, het dak van lichtgewicht carbon en het Sport Design-pakket 911 Turbo in hoogglans-zwart, dat ondermeer een speciale Aerokit-achterspoiler omvat. Bij het openen van de portieren vallen de verlichte sierlijsten op de dorpels op, waarop de naam van Gijs van Lennep en diens handtekening is weergegeven. Binnenin is de auto voorzien van sportstoelen, afgewerkt met Sport-Tex-stof. De carrosseriekleur Lava oranje komt ook terug in diverse stiksels in het interieur, waarin verder tal van carbondelen te vinden zijn. Ook Race-Tex, een microvezel die deels is gemaakt van hergebruikt polyester, is veelvuldig toegepast, ondermeer voor het heerlijk in de hand liggende stuurwiel (verwarmd!) en de bekleding van het dak.

De naam en handtekening van Gijs van Lennep zijn verlicht weergegeven op de sierlijsten van de dorpels.

Rijden als de beste

Rijden doet de 911 Carrera S natuurlijk als de beste, dankzij de drieliter zescilinder biturbo-boxermotor, die een vermogen van 331 kW/450 pk en een koppel van 530 Nm levert. Een achttraps PDK-transmissie levert de kracht naar de achterwielen. De topsnelheid – die we niet hebben uitgeprobeerd – bedraagt 308 km/u, de acceleratie van 0-100 km/u verloopt in 3,5 seconden. In principe hoef je als bestuurder behalve gas geven, remmen en sturen weinig te doen als je dat niet wilt, de prachtig soepel schakelende ‘Porsche Doppel-Kupplung’ neemt het werk meer dan adequaat over. Wil je wel actiever bij het rijden betrokken worden, dan is stuurschakeling mogelijk, terwijl ook op het stuurwiel uit verschillende rijprogramma’s gekozen kan worden. Die konden we in de korte beschikbare tijd niet allemaal uitproberen, maar we kennen uit eerdere ervaringen de indrukwekkende karakteristieken.

Loek Hartog, kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux, is onder de indruk van de speciale Porsche.

Ook coureur Loek Hartog toont zich onder de indruk van de 992, die hij voor het eerst zelf ervaart. Volgend jaar debuteert ook de nieuwe Porsche 911 GT3 Cup op basis van de 992, dus voor de kersverse kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux was het een interessante kennismaking. “Deze speciale uitvoering heeft wel wat overeenkomsten met Gijs van Lennep zelf”, zegt hij. “Het is enerzijds een 992 zoals die gewoon bij de dealer staat, maar net even iets specialer, frisser, energieker. Met zijn kleur en die gigantische vingerafdruk is het natuurlijk een enorme ‘eye-catcher’. Uniek! Een mooie auto, rijdt fantastisch lekker. Ik word er als coureur heel gelukkig van om hiermee te rijden, maar het is zoals bij iedere Porsche: je stapt in en het voelt als een auto die je ook gewoon voor alledag kunt gebruiken.”

Exclusive-achterlichten en een Aerokit-achterspoiler maken ook deel uit van de speciale uitrusting.

Uniek exemplaar

In het najaar van 2019 kwam Pon Porsche Import al met een speciale editie van de 911 Carrera 4S ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van de importactiviteiten. De onthulling van die auto viel nagenoeg samen met het overlijden van Ben Pon, waardoor werd besloten die speciale versie, in een gelimiteerde reeks van 20 exemplaren, de aanduiding ‘Ben Pon Jr.’ mee te geven. In België verscheen begin dit jaar de 911 ‘Belgian Legend Edition’ in een gelimiteerd aantal van 75 stuks ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de Belgische coureur Jacky Ickx. Bij deze versie als hommage aan Gijs van Lennep blijft het echter naar alle waarschijnlijkheid bij een uniek exemplaar.

De vingerafdruk is dankzij een speciaal printprocédé verwerkt in de lak.

De aanleiding voor de auto was de aankondiging, in februari van dit jaar, van de nieuwe technologie door Porsche Exclusive Manufaktur, waarmee vingerafdrukken op de voorklep kunnen worden gedrukt. “Het leek ons heel cool om een auto te laten maken die dat heeft”, vertelt Jasper Koek namens de Nederlandse Porsche-importeur. “Daarbij waren we het er intern binnen zeer korte tijd over eens dat Gijs van Lennep als onze langst dienstdoende en waarschijnlijk ook wel bekendste merkambassadeur hiervoor de aangewezen persoon zou zijn. Vervolgens hebben we Gijs benaderd met de vraag of hij daar iets in zag, en zijn we bij hem geweest om zijn vingerafdruk te nemen, echt met een stempelkussen. Die afbeeldingen hebben we naar de fabriek gestuurd, waar ze er mee aan de slag gingen. Vervolgens heeft een collega van de salesafdeling de auto helemaal individueel samengesteld, met alle aparte specificaties, en het resultaat staat nu in Nederland.”

Een opvallende verschijning.

‘Gijs van Lennep Legend’

Het was de bedoeling om Gijs van Lennep met de speciale 911 te laten deelnemen aan de tiende editie van de ‘Gijs van Lennep Legend’, de populaire jaarlijkse toerrit waarbij geld wordt ingezameld voor een goed doel. Dit evenement kon echter niet zoals oorspronkelijk gepland in augustus van dit jaar gehouden worden. Bovendien liep de productie van de auto ook vertraging op als gevolg van de tijdelijke sluiting van de Porsche-fabriek in Stuttgart tijdens de eerste ‘lockdown’ in het voorjaar. Nu echter is de auto gereed en het plan is nu om Gijs van Lennep er op 22 augustus 2021 mee te laten deelnemen aan de ‘Gijs van Lennep Legend’. “Dat past wel mooi, want volgend jaar is het ook vijftig jaar geleden dat ik met de Porsche 917 voor het eerst in Le Mans won”, aldus Van Lennep.

Gijs van Lennep: “Ik zou hem graag willen hebben, maar de auto is van Pon.”



Wat er daarna met de auto gaat gebeuren, staat nog niet vast, maar zeker is dat we de 911 als hommage aan Gijs van Lennep nog wel een paar keer zullen tegenkomen. Zeker geen auto die je zo snel over het hoofd ziet!

video door Loek Hartog (kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux)

Tekst: René de Boer

Foto’s: Rebocar/R. de Boer

Video: Loek Hartog

Loek Hartog volgen kan op Facebook , YouTube en natuurlijk ook op Instagram