Porsche neemt op speciale wijze afscheid van Amerikaanse sportwagenracerij

Aanstaande zaterdag wordt op het circuit van Sebring de jaarlijkse 12-uursrace voor het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship verreden. Ditmaal is de Amerikaanse klassieker, die normaal gesproken in maart plaatsvindt, de slotwedstrijd van het seizoen. Voor Porsche komt hier een einde aan een tijdperk, want na zeven zeer succesvolle jaren wordt het fabrieksprogramma met de 911 RSR in de Noord-Amerikaanse sportwagenracerij in Sebring afgesloten. Porsche neemt op een speciale wijze afscheid.

Toen in 2014 het IMSA SportsCar Championship in het leven geroepen werd, kwam er daarmee een einde aan een jarenlange verdeeldheid in de Amerikaanse sportwagenracerij, die daarvoor met de American Le Mans Series en de Rolex Grand-Am Series twee belangrijke kampioenschappen kende. In elk van die beide series was Porsche jarenlang met fabrieksondersteunde privéteams vertegenwoordigd, maar met de start van het nieuwe kampioenschap was er bij Porsche ook sprake van een andere aanpak. Voortaan was er sprake van een volwaardig fabrieksteam, om het in de sterk bezette GTLM-klasse op te nemen tegen de concurrentie van merken als BMW, Corvette, Ferrari en later ook Ford en deels Aston Martin. De preparatie en inzet van de 911 RSR’s werd toevertrouwd aan het Amerikaanse team CORE Autosport van John Bennett, aanvankelijk onder de vlag van Porsche North America en later als Porsche GT Team.

Drie merkentitels, twee rijders- en teamtitels, 20 overwinningen

Het fabrieksprogramma met de Porsche 911 RSR’s mag tot de succesvolste autosportactiviteiten in de historie van Porsche worden gerekend. In de 74 IMSA-races die tot dusver verreden werden, behaalde Porsche maar liefst 20 overwinningen, 20 pole-positions en 55 podiumplaatsen. De opvallendste zege was daarbij zonder meer de winst tijdens de tien-uursrace ‘Petit Le Mans’ in 2015, toen fabrieksrijders Nick Tandy, Patrick Pilet en Richard Lietz in de stromende regen zelfs alle prototypes achter zich wisten te laten.

In 2015 won Pilet met Porsche ook de IMSA-rijderstitel in de GTLM-klasse, terwijl vorig jaar de Belg Laurens Vanthoor en de Nieuw-Zeelander Earl Bamber met de 911 RSR rijderskampioen werden. In 2015 en 2019 won Porsche ook de teamtitel, terwijl Porsche in 2014, 2015 en 2019 merkenkampioen werd. In het aparte IMSA-klassement voor de lange-afstandswedstrijden van Daytona, Sebring, Watkins Glen en Road Atlanta (North American Endurance Cup) won Porsche in 2014 en 2017 de teamtitel, terwijl Porsche-rijders Michael Christensen en Patrick Long in 2014 de rijderstitel wonnen, een prestatie die Dirk Werner en Patrick Pilet in 2017 herhaalden.

Speciale kleurenschema’s in Sebring

Voor het laatste optreden van het Porsche-fabrieksteam tijdens de 12 Uur van Sebring treedt Porsche met speciale kleurenschema’s op de 911 RSR’s aan: beide auto’s zijn voorzien van de rood, wit en blauwe kleuren van de Amerikaanse vlag, terwijl op de achtervleugel de boodschap ‘Thank you’ te lezen is, gericht aan de Amerikaanse fans, baanposten, functionarissen en partners.

De auto met het startnummer 911, waarmee Fred Makowiecki, Nick Tandy en Earl Bamber in actie komen, heeft voornamelijk blauwe kleuraccenten, de Porsche met het nummer 912 van Laurens Vanthoor, de dubbel ingeschreven Earl Bamber en Neel Jani heeft met name rode kleurelementen.

Met de speciale kleurenschema’s zet het Porsche-fabrieksteam een goede traditie in het IMSA-kampioenschap voort. In 2018 reden de beide 911’s tijdens ‘Petit Le Mans’ in kleuren die herinnerden aan de Mobil 1-uitvoering van de legendarische 911 GT1, waarmee Porsche in 1998 de 24 Uur van Le Mans won. In 2019 reden de auto’s tijdens de lange-afstandsklassiekers in Daytona en Sebring in een uitvoering die herinnerde aan de in Amerika zeer succesvolle Brumos-Porsches, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de IMSA-organisatie.

Vorig jaar kwamen de beide fabrieks-911 RSR’s tijdens de seizoensfinale op Road Atlanta in de beroemde rood-witte kleuren van Coca-Cola in actie, waarmee de samenwerking uit de tachtiger jaren nieuw leven werd ingeblazen. In de Coca-Cola-kleuren won het Porsche GT Team vorig jaar alle titels in de IMSA-serie en de bijbehorende merchandise ging grif van de hand…





De fabrieks-Porsche 911 RSR’s reden tijdens de tien-uursrace Petit Le Mans in Coca-Cola-kleuren.

Op jacht naar succes in Sebring

Tijdens de 12 Uur van Sebring, die dit jaar voor de 68e keer gehouden wordt en daarmee de oudste sportwagenrace in de Verenigde Staten is, wil Porsche het fabrieksprogramma in stijl afsluiten. Met in totaal 18 algehele overwinningen met legendarische sportwagens als de Porsche 917, Carrera RSR, 935, 962 en RS Spyder en in totaal 72 klassezeges is Porsche ook in Sebring het succesvolste merk. De afgelopen twee jaar won Porsche met de 911 RSR de GTLM-klasse tijdens de 12 Uur van Sebring, beide malen met Nick Tandy en Fred Makowiecki als rijders in het winnende team. “Natuurlijk is het doel om onze activiteiten als fabrieksteam in de IMSA-serie met succes in Sebring af te sluiten”, verklaart Pascal Zurlinden, projectleider fabrieks-autosport bij Porsche. “In de afgelopen weken behaalde ons fabrieksteam overwinningen op Road Atlanta en Laguna Seca. We komen in topvorm naar de finale, ik ben er zeker van dat we ook op Sebring vooraan meestrijden.”

Hoewel de fabrieksmatige deelname aan het kampioenschap aan het eind van dit seizoen dus wordt beëindigd, is Porsche ook volgend jaar via klantenteams nog in de serie vertegenwoordigd. Fritz Enzinger, hoofd Porsche Motorsport: “De Noord-Amerikaanse markt is voor Porsche van groot belang. Daarom ben ik blij dat onze raceauto’s ook in 2021 bij de IMSA-evenementen talrijk aanwezig zullen zijn. Veel klantenteams hebben interesse om met de 911 GT3 R in de GTD-klasse in actie te komen. Bovendien introduceren we volgend jaar de Porsche Carrera Cup North America, waarvan de wedstrijden in het voorprogramma van het IMSA-kampioenschap verreden worden. Ook hiervoor is de belangstelling enorm.”