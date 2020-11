Larry ten Voorde ook kampioen Porsche Carrera Cup Deutschland

Twee maanden na het binnenhalen van de titel in de Porsche Mobil 1 Supercup is de Twentse coureur Larry ten Voorde nu ook kampioen in de Porsche Carrera Cup Deutschland, de sterkst bezette nationale merkencup met de 485 pk sterke Porsche 911 GT3 Cup. Tijdens de slotrace op het circuit van Oschersleben had Ten Voorde aan de overwinning genoeg om de titel op zijn naam te schrijven. Hij is de eerste Nederlandse titelwinnaar in de 30-jarige historie van de Duitse cup.















De Duitse Porsche Carrera Cup geldt als de sterkste nationale Porsche-merkenraceklasse. Traditioneel zijn er heel wat rijders die zowel in de Duitse Cup als in de Porsche Mobil 1 Supercup in actie komen. Mede in verband daarmee zorgt Porsche er in de regel voor, dat evenementen van beide klassen niet samenvallen. Dit jaar vond het volledige Duitse seizoen zelfs plaats na afloop van het seizoen in de Supercup. In beide klasses in hetzelfde jaar de titel winnen is een prestatie die niet vaak voorkomt, vergelijkbaar met het winnen van de US Open en de Masters in de golfsport of de Tour de France en de Vuelta in het wielrennen. Slechts vier rijders slaagden er tot nu toe in om zowel de Duitse Carrera Cup als de Supercup in één seizoen op hun naam te schrijven: Frank Stippler in 2003, René Rast in 2012, Philipp Eng in 2015 en Sven Müller in 2016. Alle vier hebben de status van fabrieksrijder in de autosport bereikt.

Ten Voorde in alle races op het podium

Sinds afgelopen zondag behoort ook Larry ten Voorde, als eerste Nederlander, tot dit illustere gezelschap. Hij begon het seizoen in de Duitse Cup al goed met de overwinning in de eerste race in het voorprogramma van de 24 Uur van Le Mans. Daarna won hij ook op de Sachsenring en op de Lausitzring en eindigde voorafgaand aan het finaleweekeinde vijf keer als tweede en eenmaal als derde. Zijn naaste concurrent was de Luxemburger Dylan Pereira, met wie hij eerder ook al tot de laatste race streed om de titel in de Supercup. Pereira won voorafgaand aan de finale in totaal vijf keer, maar in tegenstelling tot Ten Voorde greep hij ook twee keer naast het podium. Zo kwam Ten Voorde met negen punten voorsprong naar de finale in Oschersleben.

“Het was wel weer spannend”, vertelde Ten Voorde over zijn afsluitende raceweekeinde in de Duitse Cup. “Ik had mezelf als doel gesteld om het maximale eruit te halen wat ik zelf kon bereiken en dat is gelukt. We hebben de auto in vergelijking met eerdere raceweekeinden behoorlijk kunnen verbeteren en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.” In de kwalificatie had Ten Voorde nog wat problemen met de banden, die vrij sterk sleten. “Daardoor stond ik een keer derde en een keer tweede in de startopstelling voor de beide races”, zei hij. “En dat terwijl Pereira een keer eerste en een keer tweede stond, dus dat was lastig.” In de eerste race kon Ten Voorde een plaats goedmaken en eindigde zo als tweede achter Pereira, die met zijn overwinning het gat in het kampioenschap tot vier punten verkleinde. Dat betekende dat de laatste wedstrijd van het seizoen de beslissing moest brengen.

“Belangrijkste inhaalactie van mijn carrière”

In de slotrace startte Pereira als eerste en Ten Voorde als tweede, maar in de tweede bocht wist hij zijn opponent te passeren en daarmee de leiding over te nemen. “We hadden allebei een heel goede start, ik wist dat ik eigenlijk maar een kans had”, aldus Ten Voorde. “Ik zette hem in de bocht onder druk, hij ging daardoor iets wijd en zo kon ik de leiding overnemen. Misschien wel de belangrijkste inhaalactie van mijn carrière!” Vervolgens wist Ten Voorde zijn eerste plaats tot aan de finish te verdedigen, inclusief een herstart na een interventie van de safety-car, en kwam zo voor de derde keer dit seizoen als winnaar over de eindstreep, maar ditmaal ook als de nieuwe kampioen in de Porsche Carrera Cup Deutschland.







“Heel bijzonder dat ik nu zowel in de Porsche Mobil 1 Supercup als in de Porsche Carrera Cup Deutschland kampioen ben”, zei Ten Voorde. “Bovendien met twee verschillende teams, GP Elite in de Supercup en Nebulus Racing by Huber in de Duitse Cup. En laten we niet vergeten dat ik daarvoor ook nog de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition gewonnen heb! Dat maakt het nog specialer. Ik kijk terug op een geweldig seizoen, al was het met zoveel races binnen een vrij kort tijdsbestek ook fysiek wel heel intensief.” Komend weekeinde wacht Ten Voorde nog een race, want dan neemt hij met een Porsche 911 RSR van het team Project 1 deel aan de acht-uursrace in Bahrain, de afsluitende seizoensrace in het FIA World Endurance Championship.

























Bron; Larry ten Voorde Pon Porsche