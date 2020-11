Een Porsche Turbo S van 11 miljoen

Vanaf dat ik een jaar of 10 was kruiste zowel de luchtvaart als Porsche mijn pad en voor beiden heb ik altijd een zwak gehad. Ik ben ooit zelfs in de race geweest om mijn vliegbrevet te halen om verkeersvlieger te worden maar mijn ogen gooiden daar roet in het eten. De racewereld en Porsche namen toen de aandacht over en daar kan ik net als vele Porsche liefhebbers de dagen prima mee vullen ook al vlieg ik tegenwoordig met regelmaat.

Mijn aandacht werd dan ook direct getrokken door een unieke samenwerking tussen Porsche en het Braziliaanse Embraer. Embraer is een prachtig bedrijf dat al sinds 1969 verkeersvliegtuigen, privéjets en militaire toestellen bouwt. Onze eigen KLM vliegt al jaren voor de kortere vluchten binnen Europa met de Embraer 190 bijvoorbeeld. De wereld van privéjets is een redelijk gesloten wereld waar Embraer een aantal hele mooie toestellen levert. En onlangs is daar een bijzondere combinatie aan toegevoegd.

Op 5 november 2020 onthulden Embraer samen met Porsche een ultra-exclusieve pakket genaamd “Duet”, dat een Phenom 300E ‘light jet’ combineert met een bijpassende Porsche 911 Turbo S. Deze samenwerking is ontstaan omdat de luchtvaartindustrie als gevolg van de Covid-19 pandemie in zwaar weer zit. De business-jet sector heeft het echter relatief goed gedaan en aangezien kopers niet direct de bodem van hun portemonnee in zicht zien komen en daarnaast ook veelal liefhebbers van Porsche zijn lag een samenwerking voor de hand.

“Wat we hebben is een echt huwelijk waarvan we denken dat het beste is in de industrie,” zegt Jay Beever, vice-president van design operations bij Embraer. Het is de eerste samenwerking in zijn soort, voegt hij eraan toe. Beever beschrijft de vierjarige samenwerking met Porsche als vergelijkbaar met “een Argentijnse tango: een sexy, brutale vechtdans”.

Embraer en Porsche zijn van plan om medio 2021 te beginnen met het leveren van de limited-edition jet-car combo’s. Slechts tien paar per jaar zullen worden geproduceerd.

Om de bijzondere Porsche Turbo S in bezit te krijgen moet echter wel een slordige € 11 miljoen worden neergeteld.











Daarvoor krijg je dan behalve een prachtige Porsche Turbo S en bijpassende Phenom 300E ook nog een Zwitsers horloge, kofferset en jas bij die allen voorzien zijn van de “Duet” logos.

De Phenom 300E is een zeven-passagier jet dat in 2009 werd geintroduceerd en één van de best sellers van Embraer. De ontwerpelementen van de jet zijn geharmoniseerd met de 911 en komen tot uiting in de winglets van de Phenom en spoiler van de Turbo S. Maar ook het Duet logo zal worden te zien zijn in de cabine van Phenom, op de verticale stabilisator van het vliegtuig en op de hoofdsteunen van de 911.

De voertuigen delen andere ontwerpdetails om een “naadloze ervaring van autorijden tot vliegen” te creëren, aldus Embraer. Deze omvatten gedeelde exterieur kleurschema’s en bijpassende interieur kleuren. De stoelen en het stuurwiel van de 911 delen het ontwerp en materialen met de stuurknuppel en cabinestoelen van de Phenom. Zelfs de luchtinlaten van de Turbo S zijn omrand met chroom, passend bij de voorrand van de motornacelles van de Phenom. De dorpellijsten van de Porsche zijn voorzien van rood oplichtende ‘No step’-letters – een verwijzing naar de overeenkomstige borden op de vleugels van vliegtuigen. De stopwatch van het Sport Chrono-pakket verwijst ook naar de luchtvaart. Naast het Duet logo heeft de wijzerplaat ook een geprinte kunstmatige horizon. In de cockpit van de jet geeft een soortgelijke gyroscoop informatie over de vliegstand. Aan de voorpassagierszijde is de dashboardbekleding voorzien van een “One of 10” -logo. De voorste bagageruimte is met de hand afgewerkt in zwart leer, met contraststiksels in Speed Blue. De zijkanten van de autosleutel zijn in Speed Blue gespoten en zijn gemarkeerd met de jetregistratie. Het logo is in reliëf gemaakt in het leer van het sleuteletui. Een autohoes voor binnen met “Remove before flight” -tags is ook inbegrepen.

Embraer en Porsche zien vooral een markt bij succesvolle ‘self-made’ zakenmensen die naast de liefde voor Porsche ook zelf piloot zijn.

Helaas ontbreekt mij het juiste vliegbrevet en belangrijker nog de benodigde financiën, maar deze combinatie is zeker zeer succesvol en uniek te noemen. We zullen er waarschijnlijk in Nederland geen één gaan zien helaas.