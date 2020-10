Porsche Panamera met 700 pk

Porsche breidt het modellengamma van de Panamera uit met drie nieuw gemotoriseerde versies. Twee hybrids: de Turbo S E-Hybrid en de 4 E-Hybrid, en een standaardverbrandingsmotor: de 4S.

Stuk voor stuk weer mooie en snelle Porsches, maar d de nieuwe Panamera Turbo S E-Hybrid spant toch de kroon. Voorzien van een 4,0 liter, biturbo V8 motor waaraan een elektromotor is gekoppeld ontstaat het niet misselijke vermogen van 514 kW, of te wel 700 pk mensen! In een luxe vierdeurs limousine. De combinatie van de 420 kW (571 pk) sterke benzinemotor en de elektromotor die 100 kW (136 pk) levert, zorgen voor deze geweldige cijfers.

De Panamera 4 E-Hybrid, voorzien van een 2,9 liter, biturbo V6 motor, goed voor 243 kW (330 pk) komt met dezelfde elektromotor tot een gecombineerd vermogen van 340 kW (462 pk). De Panamera 4S heeft ook een 2,9 liter biturbo V6, die 324 Kw (440 pk) levert.

Met daarbij de pas geleden geïntroduceerde Panamera 4S E-Hybrid, heeft Porsche nu drie hybride-uitvoeringen van de Panamera in het leveringsprogramma.

Foto’s Porsche News Room