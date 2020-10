Tien jaar productie van hybride auto’s bij Porsche Leipzig

Op de locatie in Saksen zijn tot op de dag van vandaag meer dan 75.000 hybride auto’s geproduceerd.

Flexibiliteit is altijd een kenmerk geweest van Porsche in Leipzig. De site maakt zich momenteel klaar voor de integratie van volledig elektrisch auto’s, alweer de vijfde fase van de fabrieksuitbreiding. Elektrische mobiliteit is voor Porsche Leipzig geen geheel nieuw concept, maar als eerste hybride auto van Porsche, kwam de Cayenne S E-Hybrid daar in 2010 van de productielijn. Het bedrijf betrad nieuwe wegen met zijn introductie van innovatieve technologie, waarmee een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van haar vestiging in Saksen wordt ingeluid.

De eerste Hybride van Porsche; de Cayenne S E-Hybrid



“De fabriek in Leipzig toonde de hoogste mate van flexibiliteit door hybride auto’s te integreren in de bestaande productielijn”, zegt Albrecht Reimold, lid van de raad van bestuur voor productie en logistiek van Porsche AG. “In de loop van de volgende jaren Porsche is geëvolueerd van een technologische pionier tot de enige fabrikant in het premiumsegment die drie plug-in hybrides tegelijk aanbiedt.”

Albrecht Reimold

Porsche zet zich volledig in voor E-performance in zijn fabriek in Leipzig: de Panamera S Hybrid vierde zijn productiestart in Leipzig slechts een jaar na de wereldpremière van de Cayenne S E-Hybrid. En nog maar een paar weken geleden heeft Porsche de huidige plug-in hybridereeks aangevuld met een volledig nieuw aandrijfsysteem met 412 kW (560 pk) voor de nieuwe Panamera 4S E-Hybrid.

De productie van de Panamera S E-Hybrid volgde al binnen een jaar.



Tot op heden heeft de fabriek in Leipzig meer dan 75.000 hybride auto’s geproduceerd in de Cayenne- (2010 tot 2017) en Panamera-productenlijnen. Het alternatieve aandrijfsysteem is vooral populair in Europa: Zestig procent van alle verkochte Panamera’s in Europa in 2019 zijn hybride’s. In Frankrijk is dat zelfs 80 procent.

Porsche investeert ongeveer 600 miljoen euro in zijn vestiging in Saksen na de beslissing om de volgende generatie Macan als een volledig elektrische variant in Leipzig te produceren. Albrecht Reimold: “We zetten onze integratiestrategie consequent voort. Deze uitbreiding geeft ons de mogelijkheid om in de toekomst benzine-, hybride en volledig elektrische auto’s te produceren op één productielijn. Dit betekent dat we onze site voorbereiden op mobiliteit en toekomstige klantwensen op de best mogelijke manier. “

De eerste volledig elektrische compacte SUV van Porsche zal binnen tien jaar de productielijn verlaten. Terwijl de regio’s van de wereld zich heel anders op het gebied van elektrische mobiliteit ontwikkelen, zal de sportwagenfabrikant ook de Macan met verbrandingsmotor blijven aanbieden.

Een belangrijke sleutel tot het succes van de locatie in Leipzig is het personeelsbestand. “De medewerkers hebben al jaren hun expertise getoond in het werken met alternatieve aandrijvingen Ze kijken er naar uit om in de toekomst de elektrische aandrijflijn naast de hybride te lanceren ”, zegt Gerd Rupp, voorzitter van de raad van bestuur van Porsche Leipzig GmbH. “Wij vinden het belangrijk om hierbij het hele personeelsbestand mee te nemen op deze reis. Daarom starten we nu al met de kwalificatiemaatregelen voor volledig elektrische auto’s.

Gerd Rupp foto Marco Prosch

Foto’s; Porsche Leipzig GmbH (Marco Prosch), Porsche Newsroom, 64 Porsche