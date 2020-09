Larry ten Voorde debuteert in de 24H van Le Mans

Larry ten Voorde gaf ons deze aankondiging. Hij debuteert en gaat meerijden in de 24 uurs van Le Mans met een Project 1 Porsche RSR. Wat een geweldig nieuws. Larry gefeliciteerd!

Foto-Porsche-AG Tim-Upietz

⚠️AANKONDIGING⚠️

Heel, heel blij om aan te kondigen dat ik samen met Matteo Cairoli en Egidio Perfetti de 24H van Le Mans voor Project 1 rijd met het nummer 56 Porsche 911 RSR!

Het rijden in de 24H van Le Mans is altijd een droom voor mij geweest, en nu, in dit gekke jaar, gaat het gebeuren! Ik kijk erg uit naar deze uitdaging. Een enorme dank aan iedereen achter de schermen die heeft geholpen dit samen te brengen.

Maar nu eerst het laatste weekend van de Porsche Supercup in Monza! Larry.