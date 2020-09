Volop Nederlandse titelkansen in finale Porsche Mobil 1 Supercup op Monza

Het Autodromo Nazionale Monza heeft in zijn rijke historie al heel wat memorabele autosportmomenten beleefd. Komend weekend is het snelle circuit de locatie voor de achtste en laatste race van het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup. In drie klassementen – bij de rijders, de teams en de ‘rookies’ – is de strijd nog open in de snelste internationale merkencup ter wereld. En in alle drie gevallen zijn er volop Nederlandse titelkansen. Larry ten Voorde, vorig jaar racewinnaar op Monza, heeft als tweede in de strijd om de rijderstitel slechts vier punten achterstand op de Luxemburger Dylan Pereira. Max van Splunteren voert de tussenstand van het ‘rookie-klassement’ aan. En tenslotte bezet het Nederlandse Team GP Elite voorafgaand aan de finale de tweede plaats in het teamkampioenschap. Spanning gegarandeerd dus voor de afsluitende wedstrijd van aanstaande zondag.

“Zenuwachtig? Nee, hooguit een lichte, positieve spanning waardoor ik scherp ben. De druk staat erop omdat ik er zin in heb”, zegt Larry ten Voorde voorafgaand aan het finaleweekend. De Twentse rijder won dit seizoen op Silverstone en in Barcelona, stond vijf keer achtereen op het podium en reist vol vertrouwen naar Italië voor de afsluitende wedstrijd van het Supercup-seizoen. “We gaan weer proberen om de ‘sweet spot’ te raken, zoals we dat op Silverstone deden. Het afgelopen weekend op Spa-Francorchamps was niet optimaal, al zaten we er ook niet ver van af. Sindsdien hebben we als team hard gewerkt om zo goed mogelijk voorbereid te zijn voor Monza.”









“Ik ga er vol voor!”

Ten Voorde is optimistisch gestemd voor de finale: “We worden als team het hele jaar door beter, elk weekend zetten we weer een stap verder vooruit. Ik heb vorig jaar op Monza mijn eerste overwinning in de Supercup behaald, dat geeft vertrouwen, en ook Team GP Elite was daar toen snel tijdens een gastoptreden met Max van Splunteren. Voor dit weekend zit het erg dicht bij elkaar: het verschil tussen Pereira en mij is slechts vier punten. De druk ligt bij hem: hij heeft iets te verliezen, terwijl wij kunnen aanvallen. In het slechtste geval word ik derde in de eindstand, maar daar ga ik niet van uit. Ik heb het hele seizoen met het koppie gereden, weinig fouten gemaakt, veel punten gescoord en op het juiste moment toegeslagen, dus nu is het zaak om het af te maken. Ik ga er vol voor!”





Max van Splunteren

Van Splunteren: “Het zou super zijn om de rookie-titel binnen te halen”

Max van Splunteren kan dit weekeinde de titel in het ‘rookie-klassement’ van de Porsche Mobil 1 Supercup binnenhalen. Hij reist als leider in de tussenstand naar Monza met een voorsprong van drie punten op de Fransman Marvin Klein. “Het zou natuurlijk super zijn om de rookie-titel binnen te halen, om volgend jaar als rookie-kampioen weer in de Supercup te starten”, zegt hij. “In Monza komt alles aan op de kwalificatie. Daarvoor hebben we als team een goede tactiek besproken, die we dit weekend in de praktijk gaan toepassen. De strategie is dat Larry en ik elkaar helpen om beiden in elkaars slipstream zo ver mogelijk naar voren te komen in de startopstelling, om daarmee ook voor de race een goede uitgangspositie te hebben.”

In de tussenstand van het teamkampioenschap staat Team GP Elite op de tweede plaats met een achterstand van 29 punten op het Oostenrijkse BWT Lechner Racing. In de slotrace zijn er nog maximaal 45 punten te verdienen. Voor Team GP Elite scoren Ten Voorde en Van Splunteren punten, terwijl BWT Lechner Racing met Dylan Pereira en Jaxon Evans eveneens twee sterke rijders in huis heeft. Naast Ten Voorde en Van Splunteren komen ook Lucas Groeneveld, Daan van Kuijk en Jesse van Kuijk voor Team GP Elite in actie. Jaap van Lagen rijdt voor het Zwitserse team FACH Auto Tech.

De laatste race van de Porsche Mobil 1 Supercup in Monza start aanstaande zondag, 6 september, als altijd om 12.30 uur. De voorbeschouwing van de Supercup – met Robert Doornbos en Rob Kamphues vanuit Move in Amsterdam – en de race zijn ditmaal te zien op Kanaal 13 van Ziggo.





In de voetsporen van twee prominente Nederlandse coureurs

Als Larry ten Voorde erin slaagt om de titel in de Porsche Mobil 1 Supercup binnen te halen, volgt hij in de voetsporen van twee prominente Nederlandse coureurs die eerder succesvol waren in deze klasse. Patrick Huisman won de Supercup-titel maar liefst vier keer en is daarmee recordhouder in de historie van de serie, die teruggaat tot 1993. In 1997 werd Huisman kampioen met de Cup-versie van de Porsche-bouwreeks 993, de drie daaropvolgende jaren won hij de titel met de Porsche 911 GT3 Cup van de modelreeks 996. Al zijn titels behaalde hij met het Duitse team Manthey Racing. “Die successen hebben me zeker verder geholpen in mijn internationale racecarrière”, zegt Huisman terugblikkend. “Met Manthey ben ik daarna overgestapt naar de DTM, maar het heeft ook deuren geopend naar de Amerikaanse racerij en naar diverse langeafstands- en GT-races. Mijn klasse-overwinning met de Porsche 911 in Le Mans behoort daarbij zeker tot de hoogtepunten.”

Jeroen Bleekemolen werd in 2008 en 2009 Supercup-kampioen; het eerste jaar met het Nederlandse Jetstream Motorsport en het tweede jaar met het team van de veelzijdige Oostenrijker Franz Konrad, die over een lange staat van dienst met Porsche beschikt. Bleekemolen behaalde zijn titels met de Cup-uitvoering van de 997-generatie. “Een prachtige tijd, zeker die titel in 2008, omdat ik in datzelfde jaar met de Porsche RS Spyder ook de klasse in Le Mans won”, stelt hij vast. “Ik had wel een beetje het nadeel dat toen net de economische crisis volgde, waardoor ik niet werd opgenomen in het fabriekskader van Porsche, zoals dat bijvoorbeeld met Richard Westbrook – die voor mij kampioen werd – wel het geval was. Maar Porsche heeft me toen wel geholpen om de eerste keer de 24 uur van Daytona te kunnen rijden, en daardoor ben ik uiteindelijk in de Amerikaanse racerij terecht gekomen, waarin ik tot op de dag van vandaag regelmatig actief ben.”





“Blijkbaar een goede regio voor succesvolle Supercup-rijders”

Uiteraard volgen Huisman en Bleekemolen de prestaties van Ten Voorde op de voet. “Ik heb jarenlang in Twente gewoond, op een paar kilometer van waar Larry vandaan komt. Blijkbaar is dat een goede regio voor succesvolle Supercup-rijders”, lacht Huisman. Bleekemolen reed vorig jaar al enkele races samen met Ten Voorde in het FIA WK lange-afstandsracen met een Porsche 911 RSR. “Ik heb er toen hard voor gepusht om hem binnen te halen bij het team en was zeer onder de indruk van hoe hij de zaken aanpakt. Ik rijd zelf komend weekend met een Porsche op de Nürburgring, maar natuurlijk volg ik hoe hij het doet”, zegt Bleekemolen.

Bron; Pon Porsche