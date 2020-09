Porsche doet onderzoek naar synthetische brandstof

Synthetische brandstof wordt als een reëel alternatief gezien om autorijden milieuvriendelijker te maken, maar de verkrijgbaarheid is minimaal. Porsche wil hierin verandering brengen. “Alleen met elektriciteit gaan we niet snel genoeg vooruit,” aldus Michael Steiner, lid van de raad van bestuur R&D bij Porsche.

Michael Steiner onderstreept het belang van eFuels tijdens “Porsche Tech Talk”

Porsche wil in de toekomst onafhankelijk de ontwikkeling van synthetische brandstof, bekend als eFuels, nadrukkelijk voorzetten. “Deze technologie is ontzettend belangrijk omdat de verbrandingsmotor de autowereld nog vele jaren zal blijven beheersen” zegt Michael Steiner. “Als je de huidige vloot op een duurzame manier wilt bedienen, zijn e Fuels een fundamenteel onderdeel.

“We hebben een team dat op zoek is naar geschikte partners die met ons proefinstallaties willen bouwen en bewijzen dat de hele procesketen werkt en geïndustrialiseerd kan worden”, zegt Steiner. “Porsche wil helpen om deze keten vorm te geven, maar wil hem tegelijkertijd niet tot in het kleinste detail definiëren.”

eFuels worden met behulp van duurzame energie geproduceerd uit CO2 en waterstof. Voor wat betreft cd basiseigenschappen verschillen ze niet van kerosine, diesel of benzine die uit ruwe olie wordt verwerkt. Ze zijn echter ideaal om een klimaatneutrale brandstof te vormen.





Met de Taycan heeft Porsche een volledig electrische auto in het gamma, en veel modellen zijn leverbaar als hybride. Maar dit is niet genoeg….“Electrische mobiliteit is een spannende en bewezen technologie, maar op zich zelf staand is het tempo waarmee we dan naar onze doelstellingen betreffende duurzaamheid gaan te laag.” legt Steiner uit. “Daarom focussen we ons ook op eFuels, en negeren we eventuele toepassingen uit de autosport ook niet”.

Ondanks groeiende vraag naar elektrificatie is er vraag naar eFuels.

Porsche streeft er naar dat de helft van de verkochte Porsches in 2025 elektrisch is, de bestaande vloot is echter groot. “Onze auto’s rijden een lange, zeg maar hele lange periode” gaat Steiner verder. “En onze hybride auto’s rijden op een korte afstand elektrisch, maar vertrouwen voor lagere afstanden toch op de verbrandingsmotor.”

Porsche is niet van plan om de pure verbrandingsmotor vaarwel te zeggen en zich alleen op elektrificatie en hybride te richten. “We zijn ervan overtuigd dat deze drie aandrijftechnologieën op de middellange termijn zullen overleven op de markt “, bevestigt Steiner. “Brandstofcellen zijn daarentegen momenteel niet opgenomen in de toekomstplannen van de sportwagenfabrikant.



In de toekomst zouden zowel moderne als historische modellen van de bestaande vloot moeten kunnen profiteren van eFuel

Steiner zou graag invloed kunnen uitoefenen op de specificaties van een nieuwe synthetische brandstof: “We willen absoluut helpen met dit proces zodat de brandstof geschikt is voor high-performance motoren.” Problemen zoals die zich voordeden bij de introductie van E10 moeten we niet willen. ”Toen E10 op de markt kwam, had de blend enkele nadelen. Deze keer moet het anders zijn: het moet voordelen hebben. ‘

Steiner geeft toe dat het veel efficiënter is om een ​​elektrische auto gewoon ter plekke met regeneratieve energie op te laden dan om er via een ingewikkeld proces een synthetische brandstof van te maken. Hij wil dit feit echter niet zo maar accepteren. “Als de mensheid erin slaagt de regeneratieve energie te gebruiken die wereldwijd in overschot beschikbaar is, kunnen we duurzaamheid boven efficiëntie stellen.”

Voor de uitstoot van de gehele CO2-vloot zou het gebruik van eFuels momenteel echter niet helpen. “Voor ons zou het hier en nu voor het wagenpark eigenlijk niet verdienstelijk zijn”, zegt Steiner. “Maar er zijn landen als Zwitserland die in deze richting gaan.” Steiner gelooft dat het verkeerd zou zijn om te wachten tot er nieuwe wettelijke vereisten worden ingevoerd. “Als we allemaal altijd wachten tot alle regelgevingskwesties zijn afgehandeld en dan pas beginnen met ontwikkelen, is het te laat”.

Noot van de redactie

E-brandstoffen, soms genaamd elFuels, zonnebrandstoffen of power-to-X-brandstoffen worden voornamelijk geproduceerd uit hernieuwbare elektriciteit en CO2. Met elektrolyse wordt de energie van de elektriciteit overgedragen via waterstof gekoppeld aan koolstof tot koolwaterstoffen met een hoge energiedichtheid. Deze brandstoffen zijn goed geschikt voor aandrijftreinen en de bestaande infrastructuur voor gassen of vloeistoffen.

Foto’s: Porsche News Room, Alain Feld, omslagfoto Mahle. Bron Porsche News Room