Zes Nederlanders in de punten in Porsche Mobil 1 Supercup op Spa-Francorchamps

In het voorprogramma van de Formule 1-Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps stonden er maar liefst acht Nederlandse coureurs aan de start van de zevende en voorlaatste race van de Porsche Mobil 1 Supercup. Van dit recordaantal Nederlandse deelnemers reden er zes in de punten en vier in de top tien, een knappe prestatie in het sterk bezette internationale veld van de prestigieuze merkencup.

De beste klassering kwam op naam van Larry ten Voorde, de kopman van het Nederlandse Team GP Elite. Hij eindigde als vijfde en blijft daarmee, met nog één race te gaan, volop in de strijd voor de kampioenstitel. Jaap van Lagen, rijdend voor het Zwitserse FACH Auto Tech, werd als zesde geklasseerd. Max van Splunteren (Team GP Elite) werd achtste algemeen en tweede ‘rookie’. Gastrijder Loek Hartog (Bas Koeten Racing) sloot de race als tiende af. Lucas Groeneveld, Daan van Kuijk en Jesse van Kuijk (alledrie Team GP Elite) finishten respectievelijk als 14e, 16e en 18e en scoorden daarmee belangrijke kampioenschapspunten.

Tweede tijd

Na zijn recente overwinning op het Circuit de Barcelona Catalunya kwam Larry ten Voorde als leider in de tussenstand naar Spa-Francorchamps. In de vrije training reed Ten Voorde de tweede tijd achter de Turkse rijder Ayhancan Güven, die dit weekeinde de snelste was. Ook de vierde tijd voor Jaap van Lagen, de zesde tijd van Loek Hartog en de tiende tijd van Max van Splunteren stemden na de eerste trainingsdag optimistisch. In de kwalificatie op zaterdag reed Güven, twee jaar geleden kampioen in de Benelux-competitie met de Porsche 911 GT Cup, opnieuw de snelste tijd. Ditmaal moesten de Nederlanders echter iets meer toegeven. Ten Voorde kwalificeerde zich als zesde en zei: “We hebben dit keer de ‘sweet spot’ niet helemaal goed geraakt. Na mijn eerste poging hebben we de nodige veranderingen doorgevoerd die goed uitpakten, maar ik kwam toch nog wel wat tijd tekort.” Jaap van Lagen behaalde de achtste startplaats, Max van Splunteren trainde als negende. De klasseringen van de overige Nederlanders waren: Jesse van Kuijk twaalfde, Loek Hartog 15e, Lucas Groeneveld 17e, Daan van Kuijk 18e en Maxime Oosten 21e.

Bij de start van de race nam Güven vanaf de pole-position de leiding. Gaandeweg de wedstrijd zetten de beide teamgenoten uit het Oostenrijkse team BWT Lechner Racing, Jaxon Evans en Dylan Pereira, hem flink onder druk, maar de Turkse rijder, dit seizoen fabrieksjunior met ondersteuning van Porsche Motorsport, maakte geen fouten en kwam voor de tweede maal dit seizoen als winnaar over de eindstreep. Achter hem reed Jaxon Evans, in zijn tweede jaar als Porsche-juniorrijder, lange tijd op de tweede plaats, maar miste in de negende ronde zijn rempunt voor Les Combes en viel daardoor terug naar de derde positie achter zijn teamgenoot Dylan Pereira. De Luxemburger eindigde als tweede en nam daarmee de leiding in de tussenstand van het kampioenschap weer over van Larry ten Voorde. De Fransman Latorre werd als derde geklasseerd, voor Evans.

Beste Nederlander

Larry ten Voorde was als vijfde de beste Nederlander in de uitslag. “Ik ben blij en trots, want ik heb geknokt als een wolf”, zei de Twentse rijder na afloop. “Alles eruit gehaald wat erin zat. We hadden niet helemaal de snelheid op het rechte stuk, dus de vijfde plaats was het maximale wat dit weekeinde haalbaar was.” Jaap van Lagen, die het tempo in de voorste gelederen van het veld goed kon bijhouden, werd als zesde geklasseerd. Max van Splunteren had wat geluk dat hij goed wist uit te wijken toen twee concurrenten voor hem bij het uitkomen van de haarspeldbocht ‘La Source’ met elkaar in botsing kwamen. Hij sloot de wedstrijd keurig als achtste af en was daarmee de op één na beste ‘rookie’ in het veld. “Na de start zat ik aan de binnenkant, het was behoorlijk dringen en ik kreeg ook nog een tikje”, zei Van Splunteren. “Verder een mooie race gereden. Aan het eind moest ik met slechter wordende banden wel hard werken om de tweede plek bij de ‘rookies’ vast te houden, maar dat is goed gelukt.”

Larry ten Voorde na afloop van de race

Max van Splunteren na afloop van de race

Gastoptreden

Loek Hartog, normaliter actief in de Porsche Carrera Cup Benelux, beleefde samen met zijn team Bas Koeten Racing een gastoptreden in de Porsche Mobil 1 Supercup en eindigde te midden van de sterke internationale concurrentie heel verdienstelijk op de tiende plaats, op minder dan negen seconden van de winnaar. “De auto stond ‘spot on’, het team en de rijder ook”, stelde Hartog na afloop. Lucas Groeneveld werd 14e, twee plaatsen voor Daan van Kuijk. Jesse van Kuijk sloot de race als 18e af. De pas 16 jaar jonge Maxime Oosten, die zijn eerste race ooit met een Porsche 911 GT3 Cup reed, kwam als 19e over de eindstreep.

“Alles is nog open”

Komend weekeinde wordt op het beroemde Autodromo Nazionale Monza de achtste en laatste wedstrijd van de Porsche Mobil 1 Supercup 2020 verreden. Die race moet tevens de beslissing brengen in de strijd om de titel. “Alles is nog open”, verklaart Larry ten Voorde. “De achterstand op Pereira is slechts vier punten, terwijl wij nu weer in de aanvallende positie verkeren en hij moet verdedigen. We gaan ervoor, ik kijk er nu al naar uit!” Dat Ten Voorde in Monza snel is, bewees hij vorig jaar al, want toen behaalde hij er zijn eerste overwinning in de Porsche Mobil 1 Supercup. Max van Splunteren reist als leider in de tussenstand van het ‘rookie-klassement’ naar Monza.







