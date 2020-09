Meer spy shots van gecamoufleerde Porsches

Afgelopen week lieten we jullie al de 992 GT3 RS zien in een gecamoufleerd jasje, maar we hebben nog wat meer foto’s voor jullie.

Laten we beginnen met de Porsche 992 GT3 Touring. Na het succes van de 911R, kwam Porsche met de 991 GT3 Touring. Wat het met de waarde van de 911R deed weet iedereen, maar de GT3 Touring is een populaire en graag geziene auto. Daarom maakt Porsche er weer één op basis van de 992.

Uiteraard mag ook een nieuwe Targa GTS niet ontbreken. Nu de 992 Targa 4 en 4S op het punt staan van uitlevering aan de klanten, waarvan er zelfs al een Targa 4S Heritage Design Edition bij Porsche Groep Zuid staat, is Porsche druk bezig met het testen van het GTS model.

Ook de GT3 mag niet ontbreken aan het gamma van Porsche. De GT3 gaat alweer vanaf de 996 mee en doet sindsdien met elke reeks vrolijk mee. Persoonlijk vind ik dit altijd één van de gaafste modellen in de series.

Wat wellicht wel één van de gaafste nieuwe Porsches wordt, en die in nog geen enkele reeks bestaat, is de nieuwe Porsche 718 GT4 RS. Dit hardcore beestje heeft naar verluid 500 PK en gaat dus heel wat beloven. Zou jij dit boven een 992 GT3 of GT3 RS verkiezen?

Wanneer we het één en ander zonder camouflage op de openbare weg kunnen verwachten is nog niet bekend. Maar met smart afwachten doen we zeker.

Ook is het nu aftellen totdat de eerste gecamoufleerde 992 GT2 RS wordt gespot, maar dat zal nog wel even een tijdje duren. We houden jullie op de hoogte. De fotografen doen hun best langs The Green Hell!

Bronnen en met dank aan:

Stefano van Veen Photography https://stefanovanveen.com/ / https://www.instagram.com/stefanovanveen/

GTB Photography https://www.instagram.com/gtb.photography/