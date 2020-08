Porsche 992 GT3 RS Mule

Er worden de laatste tijd weer lekker veel Porsches in een camouflagejasje rondom de Nürburgring gespot.

Zo kwamen onlangs de 992 GT3 en GT3 Touring voorbij, maar ook de 718 Cayman GT4 RS.

Nu is er een echt gevaarte op de weg gespot nabij de Ring. Namelijk de Porsche 992 GT3 RS.

Mocht je bang zijn dat hij een kleine spoiler heeft, vergeet het maar, de vleugel is HUGE.

Helaas is er nog weinig bekend over de auto en zullen we het moeten doen met de foto’s die zijn gemaakt door de spotters.

Bron foto’s en met dank aan: https://www.instagram.com/gtb.photography/