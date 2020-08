Porsche produceert de eerste honing in Zuffenhausen

Dat Porsche niet alleen sportautos maakt weten velen al. Jaarlijks komt een prachtige catalogus uit met allerlei hebbedingen en lifestyle artikelen. Maar sinds dit jaar prijkt er een nieuw product op de planken van het magazijn, Porsche Turbienchen Honing.

Zo’n 650.000 Porsche-bijen hebben tijdens hun eerste seizoen in Zuffenhausen de nodige vliegmijlen afgelegd voor het nieuwe product. Het resultaat is zo’n 250 kg bloemenhoning.

In het voorjaar van dit jaar heeft de Porsche 13 bijenkolonies een thuis gegeven in de boomgaard die het merk bezit en onderdeel is van het fabrieksterrein.

Diverse fruitbomen, hagen en bloemperken zorgen voor een breed scala aan voedsel voor de ijverige beestjes. In totaal werden met de hulp van deze geel-zwarte Porsche medewerkers 1000 potten honing geproduceerd. Onder de naam “Turbienchen – The Honey of Porsche Zuffenhausen” is deze honing nu verkrijgbaar bij het Porsche Museum en enkele winkels in Stuttgart en is verpakt in herbruikbare glazen potten met 250 gram inhoud.

De initiatiefnemers van het project zijn de afdelingen van Porsche gastronomie en milieumanagement. “We zien de Turbienchen honing als een visitekaartje voor duurzaamheid bij Porsche. Het project staat voor de belangrijke punten van onze duurzaamheidsstrategie in de horeca, zoals dierenwelzijn, regionale productie en natuurlijke voeding” zegt Michael Raichle, hoofd Catering en Dienstverlening en Managing Director van Porsche Dienstleistungs GmbH.

In de komende maanden overwinteren de honingbijen op eigen terrein om in het voorjaar weer uit te vliegen. “We zetten dit project in het komende jaar voort en willen daarmee onze bijdrage leveren aan de bescherming van inheemse dieren en planten op de Porsche fabrieksterreinen in Zuffenhausen,” benadrukt Nora Loges, die het project leidt vanuit Porsche-Gastronomie.

Bijenpopulaties in zijn in Duitsland, net als in Nederland in rap tempo aan het afnemen. Meer dan de helft van de 560 bijensoorten wordt met uitsterven bedreigd. Zuffenhausen is de tweede Porsche-locatie met eigen bijenkolonies. Sinds 2017 wonen er ongeveer drie miljoen honingbijen bij de fabriek in Leipzig op het 132 hectare off-road terrein.

Wie binnenkort nog een bezoek aan het Porsche Museum in Stuttgart brengt doet er dus zeker goed aan dit unieke Porsche product mee te nemen voor op de oer Hollandse ontbijttafel.