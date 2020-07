Rij-impressie Porsche Cayenne GTS Coupé V8

Na de Macan GTS heeft Porsche nu ook weer een GTS-versie van de Cayenne en Cayenne Coupé in de prijslijst. De eerste Cayenne GTS-uitvoering stamt alweer van 2008, en met de facelift in 2014 ging deze van een V8 naar een V6.

Porsche Cayenne weer een V8 motor

Het grootste verschil met de vorige generatie GTS is dan ook de motor, in plaats van een 3,6 liter V6 heeft Porsche deze Cayenne voorzien van een 4 liter V8 met twee turbo’s en een vermogen van 460 pk. Daarnaast wordt hij standaard geleverd met een Tiptronic S automatische acht traps transmissie.

De GTS beschikt standaard over adaptieve dempers, het PASM (Porsche Active Suspension Management) en de GTS’en liggen in vergelijk met de basis Cayenne twee centimeter lager richting asfalt. De PTV (Porsche Torque Vectoring Plus) is standaard. Even een korte uitleg. Bij een dynamische rijstijl wordt bij een stuurinslag het wiel aan de binnenzijde van de bocht iets afgeremd. Daardoor komt er tijdelijk meer aandrijfkracht vrij op het wiel in de buitenbocht, waardoor er een extra draai-impuls volgt in de ingeslagen richting. Hierdoor stuurt de auto direct en dynamisch de bocht in.

Bij lage en gemiddelde snelheden neemt de souplesse en de stuurprecisie dankzij PTV beduidend toe. Bij hoge snelheden en bij het uitaccelereren in bochten zorgt het mechanische achteras-sperdifferentieel daarbij voor extra rijstabiliteit en grip. En ja dat merk je echt. De Cayenne GTS heeft ten opzichte van de normale uitvoeringen nog een aantal extra’s. Denk hierbij aan een sportdesign pakket met extra sportief front, side skirts en specifiek voor de GTS een dakspoiler. Daarnaast is hij uitgevoerd met een alcantara pakket, GTS-interieur met sportstoelen en het GTS logo dat op verschillende plekken terug te vinden is. Deze Cayenne GTS Coupé was voorzien van een aantal opties waaronder Porsche’s nieuwste PSCB (Porsche Surface Coated Brakes) remmen. Deze kun je herkennen aan de grote witte remklauwen. Luchtvering en achterwiel besturing waren ook aangevinkt bij het bestellen.



Porsche Surface Coated Brakes

Toen ik bij Pon Porsche Import de sleutel kreeg en de auto voor het eerst startte kreeg ik al een kleine lach op mijn gezicht. Wat maakt de motor een lekker geluid en de uitlaat klinkt als muziek in je oren. Het interieur voelt erg sportief aan, door de schuine voorruit waan je je in de cockpit van een vliegtuig. Het meeste kun je bedienen via het grote multimedia scherm of met de enkele knoppen in de middenconsole. De meervoudig verstelbare sportstoelen zijn perfect in te stellen en geven veel steun, het is dat je vrij hoog zit maar het 911 gehalte vind ik erg hoog. Onderweg naar huis regende het pijpenstelen, dat was wel even spannend als je in een gloednieuwe auto rijdt met nog geen 600 kilometer op de teller en een nieuwprijs van €238.000,-.

In het weekend moest ik naar Eindhoven en natuurlijk pakte ik hiervoor ook de Cayenne, een mooi tripje van ongeveer 250 kilometers. Wat ik opvallend vind is dat de Cayenne tijdens het rijden lang niet zo groot aanvoelt als dat hij daadwerkelijk is. Mede door zijn optionele achterwielbesturing voelt hij heel wendbaar aan en kun je door bochten met een snelheid die niet bij een SUV van dit formaat past. Het head up display kwam goed van pas, als je niet aan de snelheid herinnert wordt rijd je gemakkelijk te hard. Dit komt natuurlijk door het overvloed aan vermogen maar ook de mate van comfort. Zeker in de normale mode is dit een echte kilometervreter die niet snel vermoeid. De nieuwe Porsche V8 motor is echt een juweel en de ster van de show, wat is deze V8 4 liter motor soepel en krachtig en het geluid wat hij maakt is echt prachtig.

De Cayenne GTS heeft een opvallend grote aantrekkingskracht. Gedurende de tijd dat ik deze auto reed heb ik meerdere complimenten gehad. Kinderen die de duim opsteken en vragen het gas in te trappen, jongeren die hun nek verstrekken en leuke opmerkingen bij het tankstation. Het was ook geweldig om te zien dat dit enthousiasme zelfs te voorschijn komt bij mensen die eigenlijk niets met auto’s hebben. Zo nam ik mijn beste vriendin mee voor een ritje en het plezier en de glimlach op haar gezicht waren prachtig om te zien. Het is denk ik het imposante uiterlijk van deze auto gecombineerd met zijn heerlijk klinkende uitlaat.

De Cayenne in GTS uitvoering is echt een gepeperde SUV die vooral door de nieuwe V8 het GTS logo met trots mag dragen.

Met dank aan Pon Porsche Import

Fotograaf: John Wijsman