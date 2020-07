Mijn passie voor Porsche: Marcel van Klaveren

In deze serie spreek ik met een Porsche eigenaar en probeer erachter te komen waarom dit merk zo veel losmaakt bij hen. Wat is het wat mensen drijft om voor het merk Porsche te kiezen en waarom rijdt men een bepaalt model? Veel plezier met het lezen van: `Mijn passie voor Porsche!`

Deze keer maak ik kennis met Marcel van Klaveren, hij heeft sinds 2014 een prachtige zwarte Porsche 912 coupe uit 1968 (model ’69) in bezit. Ik had er erg veel zin in en kon niet wachten om mijn droomauto van dichtbij te mogen bewonderen.

Waarom heb je voor een Porsche gekozen?

“Life is too short to drive boring cars” dat is rond m’n 35e wel duidelijk geworden. De term “later als ik met pensioen ben of meer tijd heb” gebruik ik daarom niet, waardoor ik zoveel mogelijk mijn dromen najaag om mijn bucketlist af te werken. Bij mij staat het rijden in een klassieke Porsche bovenaan het lijstje. Sinds kinds af aan droom ik al over een Porsche, model maakte toen niet uit, het waren de iconische lijnen waardoor je bijna elke Porsche wel mooi vind. Bij het zoeken van een hobby auto heb ik naar Volkswagen Kevers en Alfa’s gekeken, maar niets had zo’n sterke aantrekkingskracht als een Porsche.

Waarom heb je gekozen voor de 912?

Als je naar de historie kijkt van Porsche, heeft de 912 een belangrijke rol gespeeld in de tijd dat het niet goed ging met Porsche omdat de verkopen van de nieuwe 911 achterbleven door de introductie van de flatsix. De wegligging in de bochten is een stuk beter dan een 911 omdat de kont een stuk lichter is waardoor men heel raar moet doen wil je de auto uit laten breken. De historie, wegligging en de eenvoud van de 912 maken het voor mij een erg bijzonder model. Daarnaast zie je de 911 meer dan de 912 dus is hij nog zeldzamer ook.

Waarom is het dit exemplaar geworden?

Tijdens de zoektocht naar een 912, werd mij via het 912 forum deze auto aangeboden. Ik ben de auto in het echt gaan bekijken en was op slag verliefd. Aangezien ik de markt nog niet goed kende durfde ik niet meteen een bod te doen en probeerde te onderhandelen over de prijs. Dit viel niet in goede aarde bij de verkoper waardoor hij de auto niet aan mij wilde verkopen. Teleurgesteld ging ik op zoek naar een andere 912 maar na zelfs twee keer mijn budget te hebben verhoogd kwam er geen één in de buurt van deze 912. Deze had de beste basis, geen roest, een gereviseerde motor en een heerlijk sunroof. Uiteindelijk heb ik opnieuw contact gezocht met de verkoper van deze 912 en na een paar duizend euro boven de vraagprijs te bieden was hij van mij!

Nog verrassingen nadat je de auto kocht?

Na de aanschaf moesten de carburateurs worden afgesteld, dat wist ik maar uiteindelijk bleken deze versleten en moesten gereviseerd worden. Hierna heb ik een tijdje gereden maar bleek de auto bijna een liter olie per 1000 km te verbruiken. Bij nader onderzoek kwamen er problemen aan het licht aan de zuigers, cilinderwanden en koppen. Ook bleek de oliepomp versleten wat resulteerde in een complete motorrevisie. Dacht ik een auto te kopen waarvan de motor gereviseerd was, bleek het een optische revisie te zijn geweest.

Wat is het leukste moment wat je met de auto hebt beleefd tot nu toe?

Door met de motor goed door te pakken en geen concessies te doen aan kwaliteit en daarbij ook de versnellingsbak ook gelijk mee te pakken, heb ik nu een geweldig presterende combinatie. In het begin moet je nog wat zelfvertrouwen krijgen dat nu alles in wel in orde is. Ik ben daarna met mijn Porsche vrienden naar de Alpen gereden en heb daar echt alles uit de auto kunnen halen. Hij vloog probleemloos alle passen omhoog, waardoor hij na elke pas een sticker had verdiend. Ik kan me heel goed herinneren toen ik bij de Stelvio boven kwam, dat ik JIHAA! in de auto riep, man wat ben ik blij en trots op deze kar.

Zijn er nog veranderingen of upgrades die je wilt uitvoeren?

Eigenlijk is de auto nu wel af, althans voor mij persoonlijk. Ik heb de 14 inch Fuchs velgen verruilt voor 15 inch Deep six hearts die door Biagio in de UK zijn gerestaureerd. De spacers achter en het veranderen van de stand zorgen ervoor dat hij nu dik op zijn pootjes staat. De Turbo stuurstangen, remmen upgrade en rondom nieuwe schokbrekers en rubbers hebben ervoor gezorgd dat hij strak maar comfortabel op de weg ligt. Naar mijn idee is dit het maximale dat je aan een 912 zou moeten veranderen zonder de 912 identiteit te verliezen.

Wat is je droom Porsche?

Een Singer, dat vind ik de perfecte combinatie tussen de oude klassieke lijnen en moderne technieken. Je ziet in alles dat de auto’s tot in detail worden geperfectioneerd. Adembenemend mooi!

Met dank aan: Marcel van Klaveren

Fotografie: John Wijsman