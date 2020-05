Na de Macan S met 354 pk en de Macan Turbo met 440 pk kwam Porsche met de Macan GTS. Deze is uitgerust met dezelfde 2.9 V6 Biturbo als in de Macan Turbo maar terug geschroefd naar 380 pk. Daarnaast heeft deze uitvoering een aantal standaard opties van de Turbo meegekregen. Ik ging deze auto ophalen en wist niet wat ik ervan kon verwachten.

Toen ik de auto zag staan viel de prachtige kleur Karmijnrood meteen op. De zwarte accenten waaronder de 20 inch Spyder design velgen, sportuitlaat en sierlijsten zijn echte eye-catchers. De side skirts en de donkere led-achterlichten maken de auto extra sportief.

Ook in het interieur heeft diegene die deze auto heeft samengesteld zijn best gedaan om het rood terug te laten komen. Je ziet dit terug in de gordels, hoofdsteunen en stiksels in het dashboard. Wat ik erg leuk vind is het grote panoramadak welke in meerdere standen te verstellen is. Heerlijk om met mooi weer het dak open te hebben.

Toen ik instapte voelde het net alsof ik plaats nam in een cockpit. De middenconsole is rijk voorzien van allerlei knopjes, dit zie je bij de andere Porsches niet meer terug. Zelf vind ik het fijn om tijdens het rijden fysieke knoppen te hebben waarmee je instellingen snel en zonder afleiding aan kan passen. Hetzelfde geld voor de versnellingspook welke nog de “oude” versie betreft.

Toen ik de auto startte voelde ik meteen de krachtige 2,9 V6 Biturbo motor met een lekkere roffel tot leven komen. De auto heeft mij erg verrast want van buiten is het een SUV maar als je er mee rijdt voelt hij sportief en merk je zijn Porsche genen op. Je hebt totaal niet het gevoel dat je in een SUV rijdt.

In de normale stand is het een heerlijke snelweg cruiser waarmee je zonder problemen “eventjes” naar Spanje rijdt. De Sport en Sport+ standen zijn daarmee niet oncomfortabel maar wel duidelijk sportiever. De auto houdt de motor wat meer op toeren en schakelt niet verder dan de zesde versnelling. Hiermee is de auto veel levendiger en pakt snel en soepel op bij tussensprints. Ook de luchtvering en besturing worden net wat sportiever.

De auto heeft ook een launch control functie. Deze moest ik wel even testen. Het was een ervaring om niet meer te vergeten kan ik je vertellen, ondanks dat het niet de snelste Porsche in de line up is. Je wordt in je stoel gedrukt en zoals de naam al aangeeft gelanceerd. Ik voelde mij als een kind die voor het eerst in de attractie Space Mountain zat, en dat voor een SUV! En wat een genot om met het dak open een tunneltje te pakken en te genieten van het geluid uit de sport uitlaten.

Als ik de auto in één woord moet omschrijven zou ik zeggen “verrassend”! Ik had niet verwacht dat deze auto zo leuk is om mee te rijden. Je hebt genoeg ruimte zonder dat de auto groot aanvoelt. Door zijn veelzijdigheid kun je er alle kanten mee op. Het is een echte daily driver. Kind(eren) naar school brengen, boodschappen doen, een sportief ritje met je vrienden of comfortabel lange ritten maken. De Macan Kan het allemaal!

Met dank aan Pon Porsche Import

Foto’s: John Wijsman