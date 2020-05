Achter de schermen bij jouw Porsche

Het “My Porsche” platform is een functie rijker en wordt daardoor met één klap een stuk interessanter. De nieuwe functie geeft een kijkje achter de schermen in de fabriek van jouw bestelde Porsche. Zo creëert Porsche een exclusieve inkijk in de productie van jouw Porsche in spé.

Productieproces volgen

Als klant van Porsche kan je nu stap-voor-stap het productieproces volgen via de My Porsche omgeving. Voorlopig is de functie alleen nog beschikbaar op een 911 en 718. Porsche heeft al twee camera’s hangen welke zijn verbonden aan de productie software, twee nieuwe camera’s zullen binnenkort worden toegevoegd.

“Met deze functie hoopt Porsche de productie tot leven te krijgen bij de klant”, zegt Christian Friedl, hoofd van de Porsche fabriek in Zuffenhausen. “Wij produceren elke dag fascinerende en kwalitatieve sportauto’s in onze fabriek. Dit kan niet zonder onze klanten. De succesfactor zit in onze werknemers, die elke dag weer klantenwensen laten uitkomen met passie en perfectie. Nu met de behind-the-scenes functie wordt de verbintenis nog groter”.

Betrokkenheid

“Porsche gelooft in het bieden van een persoonlijke ervaring aan zijn klanten vanaf de start van het proces. Dit omvat nu ook de tijd dat ze op hun auto wachten”, vertelt Robert Ader, vice president klanten relaties. “Onze klant kan nu live ervaren hoe hun gepersonaliseerde droomauto gebouwd wordt. Dit zal het gevoel van betrokkenheid alleen maar verhogen. We zullen de functie eerst aanbieden in zes landen”.

De functie is nu beschikbaar in Amerika, Duitsland, Groot-Brittannië, Canada, Zwitserland en Spanje. Andere landen zullen in de komende maanden volgen. Naast de foto’s uit de productie, biedt “My Porsche” ook andere exclusieve aanvullende informatie aan. Hierover heeft Porsche nog niets naar buiten gebracht.

Auto volgen van fabriek naar je dealer

In Amerika is het bijvoorbeeld mogelijk om ook de logistiek te volgen. Naast dat je informatie kan inzien over het productieproces, kan je met de “Porsche Track Your Dream” functie ook zien waar jouw Porsche zich precies bevindt tussen Zuffenhausen en je Porsche dealer. Het aftellen tot de uiteindelijke levering verhoogt ook de opwinding voor de klanten voordat ze hun auto ontvangen. Het is nog niet duidelijk of deze functie voor andere markten beschikbaar zal worden.

De functie “Behind-The-Scenes” is ook beschikbaar in de app van Android en IOS.

Bron: Porsche Newsroom

Foto’s: Porsche AG