Porsche Taycan Turbo S rijtest

Als er een Porsche is waar de laatste tijd over wordt gesproken is het wel de Taycan. De eerste elektrische auto van Porsche doet aardig wat stof opwaaien. Zelfs al voor de spectaculaire introductie in Singapore was er wereldwijd al heel veel aandacht aan de Taycan geschonken.

En wie er bij was herinnert zich ongetwijfeld de landelijke introductie bij de Porsche centra. Daar werd door het publiek, overwegend Porsche-klanten, zeer lovend gesproken over het uiterlijk en interieur van de nieuweling. Nog meer dan bij andere nieuwe modellen draait het echter natuurlijk om het rijden. Ook ik was hiernaar heel erg benieuwd en ik was daarom nog nieuwsgieriger dan anders toen ik de sleutel kreeg van Pon Porsche Import. Die sleutel kan overigens gewoon in mijn jaszak blijven. Als ik kom aanlopen ontsluit de Taycan zich en komen de portierhendels naar buiten.

Exterieur

We stappen nog niet in. Eerst de buitenkant nog eens goed bekijken. Smaken verschillen, ik weet het, maar ik vind het een bijzonder geslaagd model. Lijnen van zowel de 911 als van zijn grote broer Panamera. De Taycan oogt veel compacter dan de Panamera. Als je de afmetingen er bij pakt valt dat echter mee, of tegen, hoe je het maar wilt zien. De Taycan is 236 mm korter, 54 mm lager en zelfs 29 mm breder. Het zal door het silhouet komen, dat overigens net als de voorkant en de achterkant duidelijk herkenbaar is als een Porsche. De kleur “Gentiaanblauw metallic” staat de auto uitstekend, net als de optioneel platina zijdeglans gespoten velgen en de SportDesign sideskirts met inleg in carbon trouwens. Wat een mooie auto!

Achterklep

Door de vorm van de auto, ging ik er eigenlijk van uit dat de Taycan een grote achterklep had, maar dat blijkt niet zo te zijn. De kofferruimte is niet zo groot, maar je kunt ook voorin nog wat spullen kwijt. Onder keurige afgedekte vakken liggen voorin ook gereedschap en een EHBO-set.

Interieur

Portier openen en eerst eens het mooie interieur bewonderen. Clubleder basaltzwart is de benaming. Collega Maurice schreef laatst lovende woorden over het duo-tone interieur dat sinds kort leverbaar is voor de nieuwe 911. Het is een kwestie van tijd voordat dit ook op andere modellen leverbaar wordt denk ik zo, maar geef mij maar het “saaie”zwart. Ziet er gedistingeerd uit toch?

Optionele adaptieve sportstoelen zitten geweldig

Mooi

Modern en strak afgewerkt dashboard

Selectiehendel..

Instappen, voet op het rempedaal en de auto is klaar voor vertrek. Op het scherm in de middenconsole verschijnt de ladingstoestand van de batterij en de actieradius. Je hoeft de startknop niet te beroeren. De rijpositie, het gevoel; je zit achter het stuur van een Porsche. Dat zou je met je ogen dicht voelen. Het zeer moderne, digitale dashboard komt vertrouwd voor. De vormgeving is als vanouds. Porsche dus. Het enige minpuntje vind ik de selectiehendel rechts op het instrumentenpaneel waarmee je vooruit of achteruit inschakelt. Het zit op een vreemde plek en is nogal klein uitgevallen.

Zoals je ziet kom je in dit geval 380 km ver op een lading. Dat is zo’n beetje de actieradius van een 911, maar die gooi je dan even snel vol hoor ik je denken. In de praktijk rijd je met een elektrische auto anders. Het is even wennen en een oude gewoonte loslaten. Als je ergens een afspraak hebt dan benut je de tijd die je bij de afspraak zit voor het bijladen van je auto. Zeker in ons land zijn er veel laadpalen en kan je er meestal wel een in de buurt vinden. Op deze manier heb je geen “laadstress”. Ik heb zakelijk 1,5 jaar en ongeveer 70.000 km in een Tesla Model S gereden en aan het zoveel mogelijk op peil houden van de laadtoestand ben je zo gewend. Daarbij laadt de Taycan behoorlijk snel op. Daar kom ik op terug.

Rijden

Als je wegrijdt hoor je wel wat geluid, een soort zoem, klinkt niet eens gek of zo, wel futuristisch eigenlijk. De tweetrapstransmissie voel je soms overschakelen. De eerste trap verzorgt een snelle acceleratie. De Taycan stuurt formidabel en ook het weggedrag is top. Je bent met een zware auto op pad, massa leeg 2.270 kg, maar zo voelt het niet aan. Bij het remmen voel je de massa, bij het nemen van bochten merk je daar bijna niets van. Een echte Porsche! Prestaties ook. Wat te denken van 761 pk, 1.050 Nm, 0-100 in 2,8 sec en een top van 260 km/u? Met launch control ingeschakeld praat je niet meer over accelereren maar bijna over lanceren. Deze ervaring is letterlijk en figuurlijk duizelingwekkend. In het dagelijkse verkeer heb ik de Taycan ervaren als een heerlijke reisauto waarmee je rustig kunt “cruisen” maar waarmee je ook bochtige wegen te lijf kunt gaan.

Opladen

Ik schreef al dat de Taycan behoorlijk snel oplaadt. Even wat cijfers voor de geïnteresseerden en/of liefhebbers; Met een 9,6 kW-lader (AC) duurt het volledig opladen van de 93,4 kWh lithium-ion accu – waarvan 83,7 kWh bruikbaar is – ongeveer 10,5 uur (met 11 kW is dat 9 uur). Als je de Taycan kunt opladen met 50 kW of meer, krijg je echt interessante cijfers te zien. Met 50 kW kost 0-80%-opladen ongeveer 1,5 uur en met 270 kW, en dat kan deze Porsche, heb je na iets meer dan 20 minuten 80% acculading. Plaspauze, koffie en je kunt alweer 100 km afleggen. Indrukwekkend.

Elektronica

De Taycan zit boordevol elektronica. Allerlei regelsystemen kunnen je helpen om bijvoorbeeld de juiste baan te volgen, voldoende afstand te houden en dat soort zaken. Gelukkig kan er veel uitgeschakeld worden. Digitale schermen waarop je verschillende informatie kunt oproepen zitten voor je neus en centraal. Ook ontbreken fysieke schakelaars voor vele functies, waardoor je door de verschillende menu’s moet scrollen om bij je doel te komen. Persoonlijk vind ik dit niet voor alle functies gewenst. Het ziet er heel strak uit zonder knoppen, maar vorm gaat in een aantal gevallen voor functie.

Opties

Als topmodel van de serie zit de Taycan Turbo S standaard al goed in de spullen. De meerprijs van € 33.271,== ten opzichte van de Taycan Turbo zit hem niet alleen in de technische prestaties, maar ook in de meeruitrusting. Lees even mee: Porsche Electronic Sportsound, Sport Chrono Pakket, incl. GT-sportstuurwiel, achterasbesturing incl. stuurbekrachtiging Plus, keramische remschijven (PCCB), 21 inch velgen, Sport Design sideskirts met carbon inleg en tot slot adaptieve sportstoelen (18-voudig elektrisch verstelbaar). Deze Taycan heeft daarbovenop nog wat opties voor ongeveer hetzelfde bedrag als de meerprijs, pure verwennerij zoals een panoramadak, Burmeister 3d-High-End Surround Sound system (supergeluid), stuurverwarming (ben ik fan van) Light Design Pakket, Comforttoegang en ga zo maar even door. Dat brengt de prijs van deze Taycan op € 221.381,==. Gelukkig is de BPM natuurlijk nihil.

Panoramadak

18-voudig elektrisch verstelbaar

klimaatbediening voor de achterpassagiers

Keramische remschijven

Conclusie

De Porsche Taycan Turbo S heeft veel indruk op mij gemaakt. Dit is de best sturende en de beste EV waarin ik ooit heb gereden, een van de beste auto’s sowieso. Porsche laat hiermee zien dat elektrisch rijden gewoon leuk kan zijn. Het is niet zo dat ik naar mijn Porsche Centrum snel om mijn 911 in te ruilen, maar het stelt mij gerust voor de toekomst. Overigens heb ik zomaar het idee dat de 4S en Turbo uitvoeringen van de Taycan tot hetzelfde kaliber behoren. En wie weet wat Porsche nog in petto heeft op het gebied van EV’s?

Prijzen incl. BTW

De Taycan 4s begint bij € 108.090, voor de Taycan Turbo moet je minimaal € 155.920 aan je Porsche Centrum overmaken en het topmodel staat met een basisprijs van € 189.191 op de prijslijst.

Foto’s Rutger Groenendijk, Robin Groenendijk