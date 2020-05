Je nieuwe Porsche ophalen bij de fabriek, dat is toch fantastisch?

Nieuwe Porsches staan te wachten op hun eigenaar in de afleverruimte van de fabriek

Wist je dat de eerste Porsche fabrieksaflevering al bijna 70 jaar geleden is? Op 26 mei 1950 was de heer Ottomar Domnick de allereerste klant die zijn Porsche 356 op de fabriek kon afhalen.

Hiermee legde de 43-jarige specialist in neurologie en psychiatrie, al dan niet bewust, een basis voor een gebeurtenis die 70 jaar later nog steeds zeer in trek is bij Porsche-klanten en nog steeds mogelijk is. Was het toen de allereerste Porsche, op 21 februari 2020 was het de allereerste elektrische Porsche die op de fabriek werd afgeleverd. Florian Böhme kreeg toen de sleutel van zijn nieuwe Taycan. Nota bene op zijn 43-e verjaardag.

Hoewel de aflevering aan de heer Domnick gewoon buiten plaatsvond, op een veldje onder de rook van Plant 1, maakte hij er een echt feestje van. Zelfs Ferdinand Porsche kwam in hoogst eigen persoon een kijkje nemen bij de aflevering van de zilveren 356.

Ook tegenwoordig is het een speciale belevenis. Bij de fabriek in Zuffenhausen verwelkomen Tobias Donnevert en zijn team dan ook iedere dag zo’n twintig klanten die hun nieuwe Porsche komen ophalen. In 2019 waren het er in totaal 2.500, en bijna 3.000 in Leipzig. Voor de aflevering worden klanten uitgenodigd voor een fabrieksbezoek waarbij ze zelf kunnen ervaren hoe bijvoorbeeld de Porsche 911 in Zuffenhausen wordt gebouwd. Een bezoek aan het Porsche Museum staat ook op het programma. Bij Porsche in Leipzig kunnen klanten een kijkje nemen bij de productie van de Macan- en Panamera-modellen, of een testrit in een vergelijkbare Porsche maken op het eigen FIA-circuit van de fabriek.

Wel een heel verschil dus met de eerste fabrieksaflevering en daar maken jaarlijks heel veel Porsche-klanten graag gebruik van. Hieronder nog een paar oudere plaatjes van het voor de kersverse eigenaars historische moment.

De aflevering van je nieuwe Porsche is natuurlijk al een heel speciale belevenis. Je kunt het feestje dus nog mooier maken. Mooi dat je dat zelf in de hand hebt toch?

Foto’s: Porsche AG