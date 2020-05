Het Porsche museum gaat weer open

Nadat het Porsche museum acht weken gesloten is geweest in verband met het coronavirus, opent het volgende week dinsdag, 12 mei, de deuren weer.

Uiteraard voldoet Porsche met de heropening aan alle voorschriften om zoveel mogelijk bescherming te bieden tegen infectie met het coronavirus. Dit omvat bijvoorbeeld een nieuwe route door het hele gebouw om een ​​minimale afstand van 1,50 m tussen bezoekers mogelijk te maken.

Achim Stejskal, foto Rebocar Automotive Productions

Maatregelen ter bescherming

“We hebben ook voor gezichtsmaskers en desinfectiemiddelen gezorgd “, voegt Achim Stejskal, Head of Heritage and Porsche Museum toe.” We geven regelmatig veiligheidstrainingen voor het personeel met betrekking tot hygiëne en gedragsaanbevelingen. “In het museumgebouw wordt het aantal bezoekers beperkt door een gecontroleerde entree. De openingstijden blijven ongewijzigd; dinsdag tot en met zondag van 9 tot 18 uur. Rondleidingen in het museum en onderwijskundige programma’s kunnen momenteel niet worden aangeboden. Ook de horeca ruimtes blijven gesloten. “We verlengen de geldigheid van de jaarkaarten met twee maanden, de periode van de sluiting van het museum tijdens de Corona-crisis “, kondigt Achim Stejskal aan.

Onderhoud en renovatie

Tijdens de sluiting zijn aan het Porsche Museum onderhouds- en renovatiemaatregelen uitgevoerd die sowieso gepland waren voor dit jaar. Zo is begonnen aan een nieuwe indeling van de ingang van de permanente tentoonstelling, de zogenoemde “Prologue”, die de begindagen van het bedrijf tot 1948 presenteert. Omdat deze renovatiewerkzaamheden nog bezig zijn, is de toegangsprijs tijdelijk gehalveerd.

Kijk op www.porsche.com/museum voor het laatste nieuws over de maatregelen en de opeenvolgende herstart van de bezoekersprogramma’s.

Foto’s Porsche AG