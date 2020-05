Restaureren in plaats van racen: Nederlander Theo Ruijgh neemt Amerikaans Porsche-team Alex Job Racing over

Prachtige Porsches met racehistorie in de werkplaats van AJR Restorations (Foto: AJR Restorations)

De Nederlander Theo Ruijgh woont al jaren in Florida, racet voor de hobby met Porsches en kreeg voor de preparatie van zijn raceauto’s hulp van het gerenommeerde Amerikaanse raceteam Alex Job Racing. Dat contact leidde er uiteindelijk toe dat Ruijgh het bedrijf overnam. Met de daaruit voortgekomen onderneming AJR Restorations wil hij zich volledig gaan richten op high-end-restauraties van race-Porsches. Het rijke erfgoed van Alex Job Racing blijft daarbij gelukkig bewaard.

In 2018 nam Theo Ruijgh (r.) met een 993 GT2 deel aan de Rennsport Reunion op Laguna Seca en ontmoette daar ook Jeroen Bleekemolen (Foto: Rebocar/R. de Boer)

“Er had eigenlijk geen beroerder tijdstip kunnen zijn voor de overname”, zegt Theo Ruijgh als we hem in Florida bellen voor een interview. Afkomstig uit het Overijsselse Den Ham woont hij al ruim twintig jaar in Florida, waar hij een bedrijf in vliegtuigonderdelen heeft. In het najaar van 2018 geleden leerden we hem kennen tijdens de Porsche Rennsport Reunion op het circuit van Laguna Seca, waar hij met een 993 GT2 deelnam. (Zie hier het verhaal over zijn deelname destijds: https://www.vierenzestig.nl/33925/nederlandse-porsche-coureurs-maken-hun-droom-waar-op-rennsport-reunion/)

Alex Job Racing runde jarenlang de auto’s van WeatherTech (Foto: Archief Porsche AG)

Destijds al vertelde Ruijgh hoe hij de auto na aankoop had laten opknappen door Alex Job Racing. Uit dat contact ontstond een veel nauwere samenwerking, zo blijkt nu. “Ik race al jaren en heb altijd lokale specialisten de boel laten onderhouden. Dat waren wel goede monteurs, maar niet perfect. Toen reed ik in 2015 de Classic 24 in Daytona met een GT3 RS uit 2002 en daar had ik allerlei problemen mee. Alex Job Racing was daar toen ook met twee 993 RSR’s van David MacNeil (oprichter en CEO van WeatherTech, red.). De mensen van dat team hadden daar eigenlijk niks te doen, want die hadden geen enkel probleem, en die hebben mij toen een beetje geholpen om mijn auto op het circuit te krijgen. Dat is gelukt, al blies ik toen wel de motor op vanwege een defecte kleptiming. Maar op die manier heb ik ze dus leren kennen. Toen heb ik besloten, geen compromissen meer aan te gaan, geen circuitevenementen meer te doen zonder support en alleen maar te werken met de besten. Toen kwam Alex in beeld, destijds nog als professioneel raceteam. Dus ik heb mijn auto’s daar naartoe gebracht en sindsdien hebben ze ze altijd verzorgd.”

Alex Job was samen met zijn echtgenote Holly jarenlang succesvol met zijn eigen team (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Succesvol in de Amerikaanse sportwagenracerij

Alex Job Racing, opgericht door Alex Job en zijn onafscheidelijke echtgenote Holly in 1988, was jarenlang succesvol met Porsche in de Amerikaanse sportwagenracerij: American Le Mans Series, Rolex GrandAm-series en na de fusie van de twee ook in het IMSA-sportwagenkampioenschap. Met Job zelf als een van de rijders waren er al podiumplaatsen in de grote klassiekers: in 1990 tweede in de GTU-klasse bij de 24 Uur van Daytona, het jaar erop tweede in de klasse bij de 12 Uur van Sebring. Daarna hing Job de helm aan de wilgen om zich volledig te richten op het runnen van het team. Dat wierp zijn vruchten af in de vorm van vele successen, zeker nadat medio 1998 de samenwerking werd aangegaan met Porsche Motorsports North America. Klassezeges in alle klassiekers (Daytona, Sebring, Petit Le Mans) en tal van kampioenstitels waren het resultaat.

In 2004 wonnen Timo Bernhard en Sacha Maaßen met een Alex Job Racing-Porsche de klasse in Sebring (Foto: Archief Porsche AG)

Porsche bracht geregeld zijn fabrieksrijders bij het team onder. Mike Rockenfeller, Patrick Long, Timo Bernhard, Wolf Henzler, Jörg Bergmeister en Romain Dumas zijn prominente voorbeelden. De grootste successen op wereldwijde schaal zijn zeker de overwinningen in de GT-klasse tijdens de 24 Uur van Le Mans in 2003 met Sascha Maaßen, Emmanuel Collard en Lucas Luhr en twee jaar later met Marc Lieb, Mike Rockenfeller en Leo Hindery (GT2). Ook Jeroen Bleekemolen kwam regelmatig voor het team in actie met als beste resultaat de GTC-kampioenstitel in 2013, het laatste jaar van de ALMS. Daarna werden de successen voortgezet in de IMSA-serie. De laatste jaren werden de activiteiten in de professionele racerij teruggeschroefd en verschoof de aandacht meer en meer naar restauraties van wat oudere race-Porsches, waarmee het team een enorme ervaring heeft.

Winst in de GR2-klasse tijdens de 24 Uur van Le Mans in 2005 met Marc Lieb, Mike Rockenfeller en Leo Hindery (Foto: Archief Porsche AG)

Nederlandse achtergrond

Wat slechts weinig mensen weten, is dat Alex Job een Nederlandse achtergrond heeft. Hij werd geboren uit Nederlandse ouders in Zuid-Afrika, maar verhuisde al op jonge leeftijd met zijn ouders naar de VS. “Ik heb slechts één zomer lang in Nederland gewoond, maar versta het Nederlands wel en spreek het ook een beetje”, zei Job ooit in een interview over zijn Nederlandse wortels. Zijn ouders woonden er de afgelopen jaren nog, in Velp, Arnhem en het meest recent in Doesburg en hij kwam er met enige regelmaat. “We hadden dus wat overeenkomsten”, vertelt Theo Ruijgh. “Ook zijn persoonlijkheid, zijn eerlijke, betrokken aanpak matcht met die van mij, want zo doe ik ook zaken. Zo zijn we steeds meer vrienden geworden. Alex heeft persoonlijk en zakelijk de laatste jaren de nodige tegenslagen gehad: ziekte van zijn vrouw, het wegvallen van een paar grote opdrachten. Dat leidde eerst tot de verschuiving naar de restauraties en uiteindelijk tot de beslissing om het bedrijf te verkopen. Ondertussen was het contact tussen Alex en mij steeds intensiever geworden, en twee jaar geleden zei hij: ‘Waarom neem je niet mijn zaak over?’”

: Het hoofdkwartier van AJR Restorations in Tavares, Florida (Foto: AJR Restorations)

Aanvankelijk was Ruijgh niet direct enthousiast. “Het laatste wat ik nodig had was nog een ander bedrijf”, lacht hij. “Ik heb mijn huidige bedrijf TRI Aviation, dat loopt prima, maar wel, om in luchtvaarttermen te blijven, een beetje op de ‘autopilot’. Dus hoe meer ik erover nadacht, des te meer kreeg ik toch wel het idee dat ik daardoor weer nieuwe dingen te doen zou krijgen, dat het een leuke nieuwe uitdaging zou zijn. Dus we zijn wat langer gaan praten, hebben wat cijfers heen en weer geschoven en uiteindelijk is het een ‘asset sale’ geworden, waarbij ik het gebouw en alles wat erin zit van Alex heb overgenomen, en zijn we een nieuw bedrijf gestart: AJR Restorations Inc. De onderneming Alex Job Racing wordt binnenkort afgewikkeld.”

De ‘Trophy Room’ is goed gevuld – en dit is nog maar een deel… (Foto: AJR Restorations)

“De originele datum van de overdracht was 31 maart, maar die hebben we een maand naar voren gehaald, want er was geen reden om langer te wachten”, vervolgt Ruijgh. “Maar ja, toen werd binnen een paar weken de wereld natuurlijk volledig op zijn kop gesteld. Een van onze vier mensen zit thuis met de symptomen van Corona, een andere verzorgt zijn vader van 92, dus die durft ook niet meer naar zijn werk te komen. Het wat chaotisch, maar als ik daar even doorheen kijk, is het allemaal wel erg leuk en opwindend!”

Diverse race-Porsches in de werkplaats (Foto: AJR Restorations)



Alex Job zelf blijft als ambassadeur en adviseur bij het bedrijf betrokken. “Nu natuurlijk even niet, maar het is de bedoeling dat als er weer evenementen gehouden worden, Alex daar ook aanwezig zal zijn en zal proberen nieuwe projecten binnen te halen. Dat wil hij ook graag”, legt Theo Ruijgh uit. “Daarnaast heeft hij hier natuurlijk ook een eigen parkeerplek en zijn kantoor. Ik wilde eigenlijk dat hij zijn oude kantoor zou behouden, maar hij stond erop dat dat mijn plek zou worden, dus hij zit nu in het vroegere kantoor van zijn vrouw Holly. En nu gaan we kijken of we het rendabel kunnen maken, want geld verdienen deed hij er de laatste jaren niet mee: het was meer pappen en nathouden. Dat komt natuurlijk ook omdat hij over-perfectionistisch was, wat op zich heel goed is, maar er moet wat meer efficiency in komen. Zo ben ik bezig met Tractive Suspension, een Nederlands bedrijf in Cuijk, dat een heel mooi product heeft: schokdempers die je ‘on the fly’, dus terwijl je rijdt, elektronisch kunt aanpassen. Die willen we graag gaan voeren, daarover lopen momenteel gesprekken. Datzelfde geldt voor een ‘add-on’ vliegwiel-hybridesysteem voor oude en nieuwe Porsches, waarmee je direct 150 pk extra krijgt. Punt één is restaureren, punt twee is AJR Solutions, om innovatieve ontwikkelingen in de automotive op oudere platforms te kunnen toepassen, waardoor je weer iets bijzonders krijgt.”

Er zijn zes ‘bays’ waarin aan de raceauto’s kan worden gewerkt (Foto: AJR Restorations)

Ondanks dat er nu vanwege de coronasituatie sprake is van een tijdelijke stilstand, voel je de passie en de gedrevenheid waarmee Theo Ruijgh spreekt, bijna door de telefoon heen. “Het team is heel enthousiast, ikzelf ben enthousiast, er is een fantastische werkplaats en natuurlijk houden we ook de rijke racehistorie van Alex Job levend. Klanten kunnen bij ons hun auto opslaan, we kunnen hem halen en brengen, we kunnen hem prepareren, maar we gaan geen ‘track support’ doen. Dat heb ik duidelijk aangegeven, want dat betekent dat je mensen drie, vier dagen kwijt bent, terwijl je die dagen niet tegen ‘shop price’ kunt verkopen. Die keuze heb ik dus voor mezelf gemaakt. We zijn geen raceteam meer, we zijn een specialist voor restauratie en innovatieve oplossingen met een heel lange historie in de autosport. De platforms waarop we ons concentreren, zijn precies de platforms waarmee Alex altijd geracet heeft, dus vanaf de 964 via 993, 996 tot en met de 997. Daar weet hij ook heel veel van, hij heeft een hele database met gegevens, onderdelen, alles.”

Met veel aandacht voor detail worden de raceauto’s weer in hun oude luister hersteld (Foto: AJR Restorations)

Ook op technisch vlak wordt gestreefd naar 100 procent perfectie (Foto: AJR Restorations)

Momenteel staat de eerste auto waarmee Alex Job onder de vlag van zijn eigen team racete, een Fabcar met chassisnummer 1, in de werkplaats. “Daar is een 993-body aan geplakt, dat was Alex’ eerste overwinning in Sebring”, vertelt Ruijgh. “Die is vervolgens verkocht aan Charlie Slater, later president van IMSA, en die zijn we nu aan het restaureren. Daar zit heel veel werk aan, maar het is wel heel leuk dat die auto nu weer in het gebouw is. Dan heb ik ruim een maand geleden de 996 GT3 RS-tub uit 2001 gevonden, die Alex voor de fabriek in Amerika runde. Nummer 22, de auto die tweede werd in Sebring. Die gaan we ook weer opbouwen, en zo zijn er nog een aantal interessante auto’s. We gaan ons echt richten op high-end-restauraties. Kijk, iedereen kan een auto repareren, ervoor zorgen dat het er goed uitziet, maar onze auto’s moeten echt van top tot teen 100 procent zijn, anders gaan ze de deur niet uit. We doen geen concessies, wij streven naar het beste!”

Nadere informatie is te vinden via: www.ajrrestorations.com