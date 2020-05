Het is over met een saai interieur in de 911

Een Porsche is altijd al een auto geweest die naar de persoonlijke smaak van zijn eigenaar wordt aangepast. Bijna iedere auto heeft wel wat unieke eigenschappen of opties aan boord. En vanaf nu komt er nog meer kleur in de wereld.

Al vanaf de eerste auto leverde Porsche het gehele lederen interieur in eenzelfde kleur. Naast de standaard leerkleuren uit de brochure kon via Porsche Exclusive een aangepaste kleur worden gekozen, maar het bleef eigenlijk altijd bij die ene kleur waarin stoelen, dashboard en deurpanelen werden uitgevoerd. Nou ja, een biesje of stiksel in Speedgeel of Indisch rood was voor een kleurrijke klant beschikbaar en werd als maatwerk geboden om het interieur een beetje meer uitstraling te geven. Klanten die meer uitdaging zochten en naar een kleurrijker interieur zochten waren vaak aangewezen op gespecialiseerde bedrijven die de hele auto weer uit elkaar haalden om er een geheel nieuw interieur voor in de plaats te monteren. Overigens niet altijd geslaagde creaties die zeker bij Porsche diverse designers de wenkbrauwen zullen hebben doen fronzen.

Maar vanaf nu biedt Porsche Exclusive zijn klanten de mogelijkheid om het interieur in ‘duo-tone’ af fabriek te laten verzorgen.

Samen met ontwerpers van het ontwikkelcentrum in Weissach heeft Porsche Exclusive een nieuw interieurconcept voor de Porsche 911 ontwikkeld. De uitrusting omvat onder meer de middenbanen van de stoelen voor en achter, evenals de middenconsole en de inleg van de deurpanelen.

“Maatwerk speelt een grote rol bij Porsche. We bieden om te beginnen vier kleurencombinaties aan, maar meer zullen snel volgen.” zegt Alexander Fabig, hoofd van de afdeling Customization en Classic.

Zo’n 90% van alle geleverde Porsche’s zijn aangepast aan de wensen van de klant en ongeveer 25% is door Porsche Exclusive volledig onder handen genomen en krijgt zo een uniek karakter mee voor zijn nieuwe eigenaar. Porsche Exclusive biedt ruim 700 verschillende opties en hieraan worden de meerkleurige interieuruitvoeringen nu toegevoegd.

Het tweekleurige interieur is verkrijgbaar in Bordeauxrood/Krijt, Zwart/Leigrijs, Leigrijs/IJslands groen en Grafietblauw/Mojava beige. Behalve de verschillende kleuren leer, worden in dit geval ook de stiksels op het stuur uitgevoerd in de contrastkleur, en zorgen zo voor een smaakvol totaalconcept.

Als ik zo de eerste foto’s bekijk dan vind ik het persoonlijk een bijzonder geslaagde toevoeging aan de mogelijkheid de auto te personaliseren. Maar het fraaie hiervan is dat het een uiterst persoonlijke smaak betreft en we alleen maar kunnen concluderen dat er nog meer uniek geconfigureerde auto’s bij gaan komen op de weg.

