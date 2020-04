Zet alvast in de agenda, de 64-najaarsrit 2020

We bevinden ons met z’n allen in een moeilijke en soms ook trieste periode. Zowel ons eigen leven als het openbare leven staat op een laag pitje of zelfs helemaal stil. Alle evenementen in Nederland, dus ook tourritten en auto-evenementen zijn minimaal stopgezet tot september en dat je deze zomer met je auto op vakantie kunt naar het buitenland is niet waarschijnlijk.

Het is dus heel fijn als je dingen hebt waar je naar uit kunt kijken. Wij van vierenzestig willen jullie daarom alvast een klein lichtpuntje in de duisternis geven: en wel onze najaarsrit. De inschrijving opent rond 1 september, maar jullie kunnen alvast voorzichtig zondag 11 oktober op de kalender omcirkelen met een potlood . De route zal zich deze keer op de Veluwe concentreren.

Gezien het enthousiasme over de eerdere twee ritten die vierenzestig voor jullie heeft mogen uitzetten, hopen we dat deze aankondiging inderdaad een lichtpuntje voor je is om naar uit te kijken. Houd de website in de gaten mensen!

Hier wat beelden

van de najaarsrit

2019











Mooie tijden komen er echt weer aan. Tot die tijd, blijf vooral gezond en zorg voor elkaar. En tot die tijd poetsen wij allemaal onze Porsche nog een keertje extra.

Foto’s Alain Feld, Herbert Bouwhuis